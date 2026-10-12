Gustavo Petro salió en defensa de su exesposa Verónica Alcocer y anunció demandas: “Viene a limpiarse sus uñas con mi honradez”

Gustavo Petro anunció acciones legales contra el propietario de Semana por una publicación que calificó de calumniosa - crédito Sergio Acero / Colprensa

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El expresidente Gustavo Petro se refirió públicamente sobre las denuncias expuestas por la española Eva Ferrer, en la que acusó a la exprimera dama Verónica Alcocer de liderar una red ilegal de tráfico de dinero, drogas y armas.

En una extensa publicación del 12 de octubre de 2026 en la red social X, el exmandatario salió en defensa de su exesposa, al catalogar la entrevista de la estratega catalana a la revista Semana como “la peor canallada de su existencia”.

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De igual forma, el exjefe de Estado no descartó que su familia efectúe acciones penales, no solo contra Ferrer, sino contra el dueño del medio de comunicación, al considerar que la madre de sus hijas, Sofía y Antonella, está siendo acusada de asuntos de extrema gravedad.

Gustavo Petro defendió a la madre de sus hijas y rechazó los señalamientos difundidos por Eva Ferrer en Semana - crédito @petrogustavo/X

“La revista Semana ha cometido la peor canallada de su existencia. Ha sindicado una persona, la madre de mis hijas, de delitos graves. El propietario de la revista será demandado por mis hijas al afectarles en lo más profundo de su existencia”, escribió Petro en la red social.

Vale mencionar que Eva Ferrer, durante la entrevista realizada por la revista, había manifestado que Verónica Alcocer habría utilizado desplazamientos entre Colombia y Venezuela para movilizar drogas, armas y dinero en aeronaves oficiales. También la acusó de intervenir presuntamente en la asignación de cargos y contratos dentro de entidades estatales.

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Pullas a Eva Ferrer

En su pronunciamiento, el expresidente Gustavo Petro se refirió a Eva Ferrer, identificada por él como militante del Partido Socialista de Cataluña, agregando que la conoce porque, en sus palabras, se mantenía “en su eterna búsqueda de empleo y dinero” durante su administración.

Según el exmandatario, la exasesora y antigua cercana a Alcocer afirmó que alguien le habló de supuestos hechos relacionados con empleo y dinero durante su gobierno.

Eva Ferrer había acusado a Verónica Alcocer de liderar una red ilegal dedicada al tráfico de drogas, dinero y armas entre Colombia y Venezuela - crédito Icbf

“El único sustento de tamaña calumnia es que la señora que entrevista la revista solo dice que alguien se le dijo y no más”, recalcó Petro, en la que agregó los calificativos “miserables e irresponsables” a la revista mencionada por, según él, dar veracidad a dicha información.

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Incluso, Petro aseguró que un video desmiente la prueba presentada en el informe periodístico. El filme fue difundido por el usuario @hackerfiscalia, donde estarían desmintiendo la versión de Eva Ferrer.

Según el contenido replicado por el expresidente, Verónica Alcocer no habría llevado “maletas grises” de su viaje a Venezuela, ocurrido el 31 de enero de 2023, y que la entonces primera dama estaba acompañada de una delegación nacional, y donde habría sostenido varios encuentros con representantes del régimen venezolano, entre ellos, Nicolás Maduro.

El mandatario colombiano aseguró en X que un video desmiente la prueba presentada por la revista - crédito @hackerFiscalia/X

El presidente afirmó que sus hijas presentarán una demanda contra el propietario de la revista por la afectación que, según él, les causó la publicación. “El infundio será respondido con acción penal, el señor Gabriel Gillinski debe responder por su osadía calumniosa contra mis hijas y su madre”, advirtió.

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Presunta persecución

En otro tramo de su escrito, el expresidente Gustavo Petro denunció que este escándalo tendría relación con una supuesta persecución, no solo con su entorno familiar, sino con varios agentes oficiales que estuvieron cercanos durante su administración y que, en sus palabras, solo tenían la misión de resguardar la seguridad del entonces círculo presidencial.

“Así empiezan a perseguir a capitanes, coronales y generales que solo cumplieron con el deber y la orden que les asignaron sus superiores: cuidar a la familia presidencial”, manifestó el exmandatario en X.

Por último, Petro apuntó directamente contra su sucesor Abelardo de la Espriella que, según él, estaría detrás del supuesto plan en su contra, y enfatizó en que el hoy presidente de los colombianos si ha tenido cercanía con personas relacionadas con la ilegalidad.

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Gustavo Petro vinculó la controversia con la seguridad de su familia durante su administración y culpó al actual mandatario de los colombianos en estar entrometido en dichos asuntos - crédito AP / Presidencia

“Abelardo puede echar a los miembros de la fuerza publica que me cuidaron, hasta los ponen en sitios de alta probabilidad de muerte, con la felonía que solo lo hacen para que no exista quien le cuente a la tripa, por que les dije que no hay que ser asesina y si defender los derechos de la gente mas débil. Relaciones con el narcotráfico ha tenido Abelardo y muchas. Viene a limpiarse sus uñas con mi honradez”, puntualizó.

Vale recordar que, en la mañana del lunes 12 de octubre, el expresidente se había referido a la situación de la capitana Kelly Daniela Lozano, que hacía parte del esquema de seguridad de Verónica Alcocer y que hoy integraba la comisión de la embajada colombiana en Catar, que habría sido devuelta al país sudamericano por orden del presidente De la Espriella, según Semana.

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Para Petro, el posible retorno de Lozano podría asemejarse a una supuesta presión, tal como la ocurrida con el teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, implicado en el escándalo de las “chuzadas” a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

“Así mencionaron al coronel Dávila y lo hicieron suicidar”, escribió Petro en su momento. La publicación recibió múltiples reacciones de usuarios, entre los que predominó la interpretación de que el mensaje podía constituir una amenaza contra la oficial para impedir que entregue información a las autoridades.

Petro se refirió al posible regreso de Kelly Lozano a Colombia en X - crédito @petrogustavo/X