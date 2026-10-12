Gobierno anunció más de 100.000 galones de combustible recuperados y 21 capturas: así avanzan los operativos contra el hurto de hidrocarburos

Miller Soto presentó los resultados de la estrategia contra el hurto de hidrocarburos y señaló que estas actividades pueden financiar economías criminales - crédito @infopresidencia/X

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Bajo la operación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desplegaron una ofensiva coordinada contra el hurto de hidrocarburos en el norte de Colombia, al lograr en sus primeras semanas la recuperación de más de 100.000 galones de combustible, la captura de 21 personas y la incautación de 22 vehículos.

El balance oficial fue presentado por el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, que informó además sobre la localización y destrucción de 46 válvulas clandestinas instaladas para perforar y extraer hidrocarburos de los poliductos que atraviesan la región.

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Activada en octubre de 2026 bajo el mandato del presidente Abelardo de la Espriella, Urano es una unidad militar y policial de capacidad estratégica diseñada para proteger la infraestructura crítica del Estado y golpear las finanzas de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

La unidad Urano incorpora análisis técnicos y coordinación con la Fiscalía para investigar a financiadores, transportadores y comercializadores de combustible ilegal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la publicación de la Presidencia de la República en la red social X, se informó: “El robo de combustible es el motor de la cocaína y las balas contra nuestros héroes. Con la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, el Estado retoma el control. Ya van más de 100.000 galones recuperados, 46 válvulas destruidas y 21 capturados. Cero complacencias con el terrorismo. Se acabó la caja menor del crimen”.

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Con sede operativa en el municipio de Aguachica, Cesar, la unidad concentra sus patrullajes en el sur del departamento, el Magdalena Medio y los corredores que comunican con el Catatumbo y Norte de Santander, abarcando tramos viales prioritarios como Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña.

El contingente operativo reúne a cerca de 1.200 uniformados pertenecientes al Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, los cuales trabajan en articulación técnica con la Fiscalía General de la Nación, los organismos de inteligencia del Estado y el personal especializado de Ecopetrol, bajo el mando único del coronel Óscar Fernando Reyes.

“El presidente le dio la primera orden a Urano, el Estado sentado encima del tubo que le estaban robando al país. Se acabó el desorden (...). Hay crímenes que dejan un cadáver y crímenes que dejan un hueco. Le perforan el poliducto a este país y por ese hueco no solo se escapa el combustible, se escapa también la plata con la que se fabrica cocaína y con la que se compran las balas que matan policías, soldados e incluso civiles”, dijo el vocero Miller Soto en su habitual reporte en redes sociales.

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La fuerza pública reportó 21 capturas y la incautación de 22 vehículos en una ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el norte de Colombia - crédito @infopresidencia/X

Investigación técnica y desarticulación de la cadena delictiva

A diferencia de operativos anteriores, la estrategia de la unidad Urano incluye la persecución penal de toda la estructura implicada en el apoderamiento de combustible, abarcando a quienes financian las perforaciones, los encargados del transporte y las redes de comercialización final.

Para garantizar la efectividad de los procesos en estrados judiciales, la fuerza especial incorporó un laboratorio de caracterización técnica que analiza químicamente los insumos incautados, aportando elementos materiales probatorios a las investigaciones de la Fiscalía.

“Quien hurta hidrocarburos hace parte de la cadena terrorista, así lo dijo el presidente, porque ese combustible robado termina financiando la producción de cocaína y quien participe de esa cadena será tratado exactamente como lo que es: un terrorista”, agregó Soto.

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Las autoridades intensificaron los operativos contra el hurto de hidrocarburos en el norte de Colombia y buscan desarticular toda la cadena criminal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la presentación de los resultados, el Ejecutivo enfatizó que la unidad conjunta fue resucitada tras haber sido disuelta en noviembre de 2024 durante la administración anterior, medida que dividió los esfuerzos de la fuerza pública y facilitó el incremento de las perforaciones sobre los ductos.

Con la puesta en marcha de este dispositivo de seguridad, el Gobierno busca restablecer el control territorial en los corredores energéticos y proteger las comunidades locales afectadas por las disputas de las organizaciones criminales.

“Este Gobierno no estrenó una idea, resucitó una que funcionaba y que la indolencia del gobierno anterior decidió apagar. Con el terrorismo no hay complacencias ni hay negociaciones. Cada galón robado es un atentado al bolsillo de los colombianos. Urano está ahí para que ese tubo deje de ser caja menor de la delincuencia”, concluyó el vocero institucional.

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