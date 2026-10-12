Esta es la fórmula para saber el promedio que pagará Colpensiones a una persona que se pensiona: los últimos diez años de trabajo son clave

En Colombia, 8,6 millones de personas que cotizan de forma activa a pensión (sumando Colpensiones y los fondos privados), de un total de aproximadamente 26,2 millones de afiliados registrados en el sistema, según Presidencia de Colombia - crédito Andina

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La pensión de vejez en Colpensiones no se calcula con el último salario recibido, sino a partir del denominado ingreso base de liquidación (IBL), que compara el promedio actualizado de los ingresos cotizados en los últimos diez años con el de toda la vida laboral, y aplica el resultado más favorable para el afiliado. Para calcular el promedio de la última década, se toman los salarios de los 120 meses anteriores al reconocimiento de la pensión —una equivalencia de 514,29 semanas—, se actualiza cada ingreso con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se suma el total, que luego se divide entre 120.

Ese IBL es la base sobre la que se establece la primera mesada en el Régimen de Prima Media (RPM). El IBL está definido por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y se vincula con el IPC que publica o certifica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Es el valor al que se aplica la tasa de reemplazo para determinar la primera mesada.

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Antes de iniciar cualquier cálculo, el afiliado debe revisar su historia laboral. El registro contiene los períodos trabajados, los aportes obligatorios, los salarios sobre los que se cotizó y el acumulado de semanas. Una omisión o una diferencia entre los datos puede modificar el resultado.

Para pensionarse en Colpensiones, el afiliado debe cumplir dos requisitos: la edad mínima y el número de semanas cotizadas. Las mujeres pueden solicitarla desde los 57 años y los hombres desde los 62. Los hombres deben acreditar al menos 1.300 semanas de cotización. Para las mujeres, la Corte Constitucional ordenó una reducción gradual: en 2026 se exigen 1.250 semanas, y el requisito bajará cada año hasta llegar a 1.000 en 2036.

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Colpensiones se convertiría en el principal fondo de ahorro de Colombia con la entrada en vigor de la reforma pensional - crédito Procuraduría General de la Nación/página web

La ley establece que ninguna pensión de vejez puede quedar por debajo de un salario mínimo mensual vigente. La Ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional, dispone que los cotizantes activos aportarán a Colpensiones hasta por 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

Cómo calcular el promedio de los últimos diez años cotizados

La opción de los últimos diez años toma los salarios de los 120 meses anteriores al reconocimiento de la pensión. Tras actualizar cada ingreso con el IPC, se suman todos los valores y el total se divide entre 120. El cálculo de toda la vida laboral funciona de otra manera: incluye todos los salarios actualizados que figuren en la historia laboral y los divide entre el total de meses cotizados. Esta opción se aplica cuando arroja un resultado más favorable que el promedio de la última década.

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Además, los que hayan acumulado al menos 1.250 semanas pueden escoger el promedio de toda su vida laboral si este resulta más favorable. Sobre esto, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 también permite considerar toda la vida laboral en esa misma condición, por lo que el afiliado debe comparar ambos promedios y elegir el que le represente un mayor beneficio.

La actualización de los salarios busca llevar al valor actual los ingresos recibidos años atrás. La fórmula disponible en el texto fuente establece que el salario equivalente hoy es igual al salario antiguo multiplicado por el factor de inflación.

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La pensión le garantiza calidad de vida a una persona - crédito Luisa González/Reuters

Dicho factor se obtiene al dividir el IPC actual entre el IPC correspondiente al año del salario que se quiere indexar. Así, un ingreso cotizado en un período anterior no entra al promedio por su valor nominal, sino corregido de acuerdo con la variación de los precios.

Colpensiones presenta este ejercicio como un pronóstico orientativo y no como una liquidación definitiva ni vinculante. El resultado final depende de los datos completos de la historia laboral y de la validación que realice la entidad al momento de reconocer la prestación.

Cómo se aplica la tasa de reemplazo a la pensión

Una vez establecido el IBL, se aplica la tasa de reemplazo, que representa la proporción de ese ingreso base reconocida cada mes como pensión. El artículo 34 de la Ley 100 de 1993 regula este componente, aunque el texto fuente no reproduce la fórmula matemática completa para calcularlo.

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Para los que reúnen solo el mínimo de semanas, la tasa puede ubicarse entre el 55% y el 65% del IBL. En los trabajadores con ingresos de entre uno y tres salarios mínimos, el porcentaje suele estar cerca del 65% durante las primeras 1.300 semanas cotizadas. La tasa inicial disminuye a medida que aumenta el ingreso del afiliado, medido en salarios mínimos. Después de las 1.300 semanas obligatorias, cada bloque de 50 semanas adicionales eleva la tasa en 1,5 puntos porcentuales (pp), una regla vigente desde 2005.

La pensión se paga una vez al mes, por lo que son 12 pagos al año. Sin embargo, en casos especiales se hacen uno o dos pagos extra - crédito Prosperidad Social

Límite del aumento de la mesada

El aumento tiene un límite: la mesada no puede superar el 80% del IBL. Ese tope convive con el piso legal según el cual la pensión de vejez debe alcanzar al menos un salario mínimo mensual vigente.

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A modo de ejemplo: si el IBL es de dos salarios mínimos —equivalente a $ 3.501.810— y la tasa inicial es de 64,5%, la mesada resultante sería de 1,29 salarios mínimos, unos $2.258.667. Estos valores corresponden al ejemplo del texto fuente y no constituyen cifras universales ni necesariamente vigentes.

Una pensión puede requerir reliquidación cuando faltan semanas en el registro, existen inconsistencias en la historia laboral o se aplicó de forma incorrecta la tasa de reemplazo. También procede revisar el cálculo si hay semanas adicionales que no quedaron reflejadas de manera adecuada. La comparación entre el promedio de los últimos diez años y el de toda la trayectoria de aportes es lo que determina el resultado más conveniente. Colpensiones debe aplicar la alternativa que produzca una mejor liquidación para el afiliado.

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