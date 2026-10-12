Alias Chucho, presunto integrante de Los del Freseo, cayó por homicidio agravado

Detuvieron a alias Chucho por presunta participación en homicidios y porte de armas - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla/X

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Un allanamiento en una vivienda del barrio Rebolo terminó con la captura de Jesús David Colina Ruíz, conocido como alias Chucho, un joven de 19 años a quien la Policía Metropolitana de Barranquilla vincula con al menos tres ataques sicariales ocurridos durante 2026.

El procedimiento estuvo a cargo de unidades de Investigación Criminal, que llegaron hasta el inmueble ubicado en el suroriente de la ciudad tras obtener una orden judicial.

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El detenido deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según la información recopilada por los investigadores, alias Chucho haría parte del grupo delincuencial Los del Freseo. Las autoridades lo señalan como presunto responsable material de un asesinato registrado el 27 de julio de 2026 en el mismo barrio donde fue capturado.

Capturaron en Rebolo a alias Chucho, señalado de tres ataques sicariales en Barranquilla - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla/X

El ataque dejó una persona muerta y un menor herido

En ese hecho, una persona murió y un menor de edad resultó lesionado. La investigación busca establecer las circunstancias del ataque, la posible participación de otros involucrados y el móvil detrás de la acción violenta.

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La Policía indicó que los elementos reunidos durante las indagaciones vincularían al joven con, por lo menos, tres episodios de sicariato ocurridos este año. Sin embargo, su eventual responsabilidad deberá definirse dentro del proceso judicial y con base en las pruebas que sean presentadas ante las autoridades competentes.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que la captura hace parte de una estrategia dirigida contra quienes, según la institución, intervienen en hechos de violencia en la capital del Atlántico y los municipios cercanos.

“Buscamos sacar de circulación” a los responsables de este tipo de conductas, manifestó la oficial al referirse a las operaciones contra el homicidio. También señaló que los procedimientos responden a las directrices de la Presidencia y de la Dirección General de la Policía Nacional.

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Policía vinculó a joven de 19 años con asesinato que dejó un menor herido en Rebolo - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla/X

La disputa entre grupos delincuenciales mantiene la alerta en Atlántico

Las autoridades relacionan el contexto de violencia con la confrontación entre Los Costeños y Los del Freseo por el control de rentas ilegales en Barranquilla y otras zonas del departamento del Atlántico. Esa disputa ha dejado decenas de víctimas mortales durante 2026, de acuerdo con la información entregada por la institución.

El trabajo investigativo contra esas estructuras incluye seguimientos, recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y diligencias de allanamiento.

Tras el procedimiento en Rebolo, el joven quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas audiencias, un juez deberá resolver su situación jurídica y valorar los argumentos de las partes dentro de la investigación.

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Capturaron a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo por ataque que dejó dos policías muertos

Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron detenidos en operativos realizados en Santa Fe de Antioquia y Betulia por su posible participación en el ataque armado que causó la muerte de dos subintendentes de la Policía.

En una acción distinta, las autoridades capturaron en Nuquí, Chocó, a alias Niño Potro, requerido en extradición por Estados Unidos.

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó una operación simultánea contra el Clan del Golfo en los departamentos de Antioquia y Chocó - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El presidente Abelardo de la Espriella informó que entre los capturados está alias Caliche, señalado por los organismos de inteligencia como coordinador de sicarios de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle. También fueron detenidos alias Pachito, Valeria y Lina.

De acuerdo con el mandatario, los cuatro habrían intervenido en la acción ocurrida en Betulia, donde murieron los subintendentes Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastida.

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“Participaron en el ataque en Betulia”, sostuvo De la Espriella en un mensaje publicado en su cuenta de X. Las capturas hacen parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio de los uniformados y afectar la capacidad operativa de esa estructura en el suroeste antioqueño.

En Nuquí, las autoridades arrestaron a alias Niño Potro, a quien señalan de coordinar el envío de cerca de dos toneladas de cocaína al mes. El detenido es solicitado por la justicia estadounidense por narcotráfico.

El jefe de Estado afirmó que su Gobierno mantendrá las operaciones contra esa organización. “Vamos a desmantelar al Clan del Golfo”, expresó.