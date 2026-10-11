Colombia

Excandidato presidencial Santiago Botero se defendió de acusaciones por gastos de campaña: “Yo me la pagué solo”

El exaspirante a la Presidencia pidió revisar bajo los mismos criterios los recursos utilizados por las demás candidaturas presidenciales, incluida la del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella

Botero Jaramillo alegó los cuestionamientos sobre el dinero que habría usado en su campaña - crédito santiagobotero.jaramillo/Instagram

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El excandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo, conocido como “Balín”, se pronunció a través de sus redes sociales en su defensa tras una serie de señalamientos sobre los gastos que reportó su campaña antes de la primera vuelta presidencial de 2026 (31 de mayo).

De acuerdo con la información que publicó la revista Semana, la campaña de Botero informó gastos por $6.895 millones, de los cuales $4.500 millones provinieron del anticipo estatal autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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El entonces presidente del CNE, Christian Quiroz, aprobó el anticipo el 20 de mayo de 2026. El giro se realizó dos días después, cuando faltaban nueve días para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

El excandidato presidencial Santiago Botero respondió a los cuestionamientos por los gastos reportados durante su campaña de 2026 - crédito Colprensa
El excandidato presidencial Santiago Botero confirmó que los recursos entregados por el Estado llegaron nueve días antes de la elección - crédito Colprensa

Por ende, Botero cuestionó que ese desembolso se presentara como un gasto excesivo y aseguró que una campaña presidencial requería una suma mayor.

En la pieza audiovisual, Botero Jaramillo confirmó que los recursos entregados por el Estado llegaron nueve días antes de la elección y que el monto resultaba insuficiente para una candidatura presidencial.

“Los $4.500 millones gastados en los nueve días, pues es un anticipo que el Gobierno no solamente debería dar, sino más o menos $25.000 millones nos debería haber dado a los candidatos para poder hacer nuestra campaña. Yo genuinamente creo que soy el candidato, el único de todos los candidatos que se pagó solo la campaña”, afirmó.

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Los vínculos de Botero Jaramillo

El exaspirante también rechazó los cuestionamientos hechos en el reportaje sobre pagos registrados por su campaña a Eduardo Isaac Palomino Esper y Ciro Roberto Palomino Esper.

Según la denuncia del medio, uno de ellos figura en registros empresariales con actividades de peluquería y tratamientos de belleza.

Como respuesta, Botero Jaramillo afirmó que la contratación no tuvo relación con servicios de barbería. Según explicó, la empresa a la que se refirió cuenta con actividades de impresión y litografía, además de negocios vinculados con peluquerías.

Santiago Botero lanza polémica propuesta tras el viral encuentro entre Westcol y Gustavo Petro - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia
El excandidato Botero Jaramillo afirmó que la contratación no tuvo relación con servicios de barbería - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Eso del peluquero no es así. Eso es una compañía que tiene una litografía y tiene también unas cuantas peluquerías, pero nosotros contratamos algo de litografía”, dijo Botero.

No obstante, la publicación periodística conoció que la campaña hizo dos pagos por $99,5 millones y $49,9 millones a los hermanos Palomino Esper. El medio indicó que Eduardo Isaac Palomino Esper aparece en el Registro Único Empresarial y Social con una actividad relacionada con peluquería, aunque su familia mostró un registro que incluye técnicas de impresión y productos impresos.

Sobre la propaganda electoral

En cuanto a la información de la campaña, según el artículo del informativo citado, se registraron $5.204 millones para propaganda electoral. Tres compañías concentraron el 96,25% de ese rubro: LTRES Comercializadora SAS, Cónclave LF SAS y D2 Publicidad SAS.

El medio también indicó que LTRES Comercializadora SAS fue matriculada en abril de 2026 y que Cónclave LF SAS se constituyó en marzo del mismo año, semanas antes de la elección presidencial.

Como respuesta, Botero pidió revisar los gastos de las demás campañas. Por eso, afirmó que el cubrimiento periodístico sobre su campaña no aplicó el mismo criterio que, según él, debería emplearse frente a otros candidatos.

Según Semana, se registraron $5.204 millones para propaganda electoral en la campaña de Santiago Botero - crédito Infobae Colombia
Según Semana, se registraron $5.204 millones para propaganda electoral en la campaña de Santiago Botero - crédito Infobae Colombia

“A mí me gustaría que con esa rigurosidad que está haciendo (la periodista Vicky Dávila), revise el costo de las campañas del presidente y de todos los otros candidatos. Yo queriéndome salir de la política en estos tres años, pero como que la política me llama. Yo no quisiera, pues, mostrar toda la información que tengo hoy en día con la doctora Vicky Ávila cuando la atacaba Abelardo. Pero si me toca hacerlo, muestro, porque tengo realmente los chats de ellos con ella, donde muestra una cara muy diferente de la que hoy en día es”, dijo el exaspirante.

No obstante, la publicación de Semana recordó que otros excandidatos presidenciales, entre ellos Sondra Macollins, Claudia López y Mauricio Lizano, también solicitaron anticipos de financiación estatal ante el CNE.

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