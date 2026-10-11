Colombia

Empleo en Colombia: el Sena abrió más de 6.000 vacantes en Bogotá, así puede postularse

Los aspirantes deberán presentar su documento de identidad y una hoja de vida actualizada para participar en los procesos de selección de las empresas asistentes

Bogotá recibirá una feria laboral con vacantes en tecnología, construcción y servicios - crédito Sena
Bogotá recibirá una feria laboral con vacantes en tecnología, construcción y servicios - crédito Sena
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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) realizará una feria laboral en Bogotá que pondrá a disposición más de 6.000 oportunidades de empleo formal, con ofertas para perfiles operativos, comerciales, administrativos y especializados.

La jornada presencial tendrá lugar el jueves 22 de octubre de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 04:00 p, m., en la Agencia Pública de Empleo, ubicada en la calle 65 # 11-70 (centro de Bogotá).

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La iniciativa, denominada Expo Empleo Sena, buscará conectar a empresas con personas que están en búsqueda de trabajo o desean cambiar de ocupación. Los asistentes deberán llevar su documento de identidad y una hoja de vida actualizada para postularse a los procesos disponibles.

El salario promedio anunciado para las vacantes es de $2.414.000 mensuales. La programación incluye cargos con remuneraciones superiores, que oscilan entre $3,5 millones y $7 millones, en áreas relacionadas con tecnología, construcción, mantenimiento industrial, transporte y análisis de datos.

El Sena ofrecerá más de 6.000 vacantes laborales en Bogotá durante Expo Empleo - crédito Sena
El Sena ofrecerá más de 6.000 vacantes laborales en Bogotá durante Expo Empleo - crédito Sena

Habrá ofertas para personas con distintos niveles de formación

Entre los puestos con mayor número de requerimientos figuran asesor comercial, agente de centro de llamadas, mesero, auxiliar de cocina, cajero, promotor de ventas, auxiliar de bodega, conductor, personal de servicios generales y operario logístico.

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La feria contempla opciones para ciudadanos con experiencia previa, formación técnica o perfiles que buscan vincularse en actividades operativas. Las vacantes especializadas incluyen empleos como traductor, residente de tránsito y transporte, asociado de mercadeo, analista de sistemas informáticos y maestro de obra.

La convocatoria contará con la participación de la Empresa Metro Bogotá, que presentará requerimientos técnicos y operativos para labores asociadas con la infraestructura vial y de transporte de la capital.

La entidad ofrecerá puestos para auxiliar eléctrico, electricista, auxiliar y técnico de climatización, ayudante de obra, oficial de redes húmedas, oficial de mampostería, oficial de estructura metálica, oficial de acabados y maestro de obra. Los sueldos previstos para esos cargos estarán entre $2.250.905 y $5.100.000 mensuales.

Expo Empleo Sena tendrá ofertas de hasta $7 millones mensuales en Bogotá - crédito Sena
Expo Empleo Sena tendrá ofertas de hasta $7 millones mensuales en Bogotá - crédito Sena

Los interesados deberán asistir con su hoja de vida

Los aspirantes tendrán que acudir de forma presencial a la sede de la Agencia Pública de Empleo del Sena. La institución indicó que los participantes deben consultar los puntos de atención e información disponibles para la jornada a través de su portal oficial.

La Expo Empleo busca facilitar el contacto directo entre empleadores y candidatos, sin intermediarios.

Sena abrió inscripciones gratuitas para cursos virtuales de inteligencia artificial y marketing digital

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) habilitó una oferta de formación virtual sin costo para ciudadanos interesados en fortalecer conocimientos de inteligencia artificial, marketing digital y emprendimiento en Bogotá.

Los programas están dirigidos a personas que buscan aplicar herramientas tecnológicas en pequeños negocios, proyectos creativos o procesos comerciales.

La convocatoria de la Regional Distrito Capital incluye cuatro cursos cortos, con intensidades de entre 40 y 48 horas. Los interesados pueden registrarse a través de la plataforma Betowa del Sena, donde deberán consultar la disponibilidad de cada alternativa e iniciar el proceso de inscripción.

El Sena abrió cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial y marketing digital en Bogotá - crédito Sena
El Sena abrió cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial y marketing digital en Bogotá - crédito Sena

La oferta contempla el curso Aplicación de la inteligencia artificial en la integración de datos, con una duración de 48 horas. El contenido está orientado al uso de sistemas para interpretar información y apoyar decisiones en entornos digitales.

También está disponible el curso de Marketing Digital, que tendrá 40 horas de formación. Esta opción aborda recursos para elaborar campañas en internet, ampliar el alcance de productos o servicios y mejorar la relación de las marcas con sus potenciales clientes.

Los programas incluyen emprendimiento y competitividad empresarial

La programación del Sena suma el curso Emprendimiento Digital, de 48 horas, enfocado en la creación y consolidación de iniciativas comerciales en plataformas tecnológicas. A este se añade el programa Diagnóstico para el fortalecimiento y competitividad empresarial en entorno digital, también de 48 horas.

De acuerdo con la entidad, los contenidos buscan que los participantes conozcan herramientas para automatizar interacciones de venta, organizar datos y desarrollar estrategias de comunicación comercial en canales virtuales. La propuesta se concentra en perfiles emprendedores y propietarios de negocios que requieren adaptar sus actividades a entornos en línea.

Para participar, los aspirantes deben ingresar a la sección “Cursos cortos” del portal institucional. Luego podrán utilizar palabras como “Marketing”, “Inteligencia Artificial” o “Emprendimiento” en el buscador para encontrar las opciones disponibles.

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