Conductor de una volqueta tuvo que levantar su platón para bajar a unos jóvenes que se ‘colaron’ en el vehículo: el momento quedó en video

Jóvenes quedaron aferrados a una volqueta tras activación del sistema hidráulico en Montería - crédito Córdoba en Línea/Facebook

Guardar

Un video difundido en redes sociales el sábado 10 de octubre de 2026 registró el momento en que el conductor de un vehículo de carga tipo volqueta levantó el platón del vehículo para obligar a descender a varios jóvenes que viajaban en la parte trasera, mientras recorría una vía de Montería, región del norte de Colombia.

En el registro difundido por el medio local Córdoba en Línea se observa a varias personas ubicadas sobre la estructura de carga, pese a que el automotor estaba en movimiento.

PUBLICIDAD

El conductor accionó el mecanismo hidráulico y elevó el platón. Los jóvenes permanecieron en ese espacio durante algunos segundos y se aferraron a la estructura para evitar caer mientras esta alcanzaba una posición inclinada.

La grabación no muestra qué ocurrió después ni precisa si los ocupantes bajaron por completo del vehículo al finalizar la maniobra. Tampoco se conoció información sobre posibles lesionados tras el episodio.

Investigan video de una volqueta con jóvenes en la parte trasera en una vía de Montería - crédito Córdoba en Linea/Facebook

Los jóvenes viajaban en el área destinada a la carga

Los ocupantes se movilizaban en un sector que no está diseñado para el transporte de pasajeros. Esa forma de desplazamiento suele conocerse como viajar de “mosca” o de polizón y expone a quienes la practican a golpes, caídas y otros incidentes.

PUBLICIDAD

El riesgo aumentó cuando la parte posterior de la volqueta comenzó a elevarse. Ante la inclinación, los jóvenes tuvieron que sujetarse de los bordes y elementos metálicos disponibles para mantener el equilibrio.

La maniobra hidráulica modificó de forma repentina la posición de la carga, por lo que cualquier pérdida de apoyo podía provocar que los pasajeros cayeran sobre la vía. El hecho llamó la atención de conductores y peatones que circulaban por ese punto de la capital cordobesa.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones al video de una volqueta con jóvenes en el platón mezclaron bromas y cuestionamientos a la maniobra del conductor. Algunos usuarios afirmaron que el responsable buscó evitar una sanción por transportar pasajeros en un vehículo destinado a carga.

PUBLICIDAD

“Obvio que los bajé”, comentó una internauta al justificar la acción. Otro usuario señaló que al chofer “le faltó sacudirla”, mientras varios mensajes recurrieron a referencias humorísticas sobre la escena.

Entre los comentarios también apareció la idea de que el conductor habría actuado para impedir que los jóvenes continuaran como polizones.

Conductor usó el sistema hidráulico de una volqueta para retirar a polizones en Montería - crédito Notiflash Ciudad Verde/Facebook

Una grúa elevó una retroexcavadora hasta una edificación en Dosquebradas y el video abrió debate

Por otra parte, una grabación difundida por la cuenta de X Colombia Oscura mostró el traslado aéreo de una retroexcavadora hasta la parte superior de una edificación en Dosquebradas, Risaralda. La operación tuvo lugar en un inmueble situado sobre la avenida Simón Bolívar, donde se adelantarían trabajos de demolición.

PUBLICIDAD

El video exhibe la máquina suspendida por una grúa mediante un sistema de izaje. Mientras el equipo asciende hacia uno de los niveles de la construcción, varias personas observan la escena desde el exterior.

La publicación calificó la maniobra como “arriesgada” y comparó las dimensiones de la retroexcavadora con las de un juguete. El registro circuló en redes sociales y generó preguntas sobre las condiciones de seguridad requeridas para movilizar maquinaria pesada en altura.

Las imágenes no permiten establecer el peso del vehículo, la capacidad de carga del equipo de elevación ni la resistencia de la plataforma que recibió la retroexcavadora. Tampoco se conocieron detalles técnicos sobre el plan de obra o los permisos para ejecutar la operación.

PUBLICIDAD

Usuarios discutieron por el traslado de una retroexcavadora a un inmueble en altura - crédito @ColombiaOscura/X

Algunos usuarios defendieron la operación con planificación previa

Los comentarios se dividieron entre quienes cuestionaron el riesgo y quienes afirmaron que ese procedimiento puede aplicarse en proyectos de construcción. Un internauta lo definió como una acción “atípica”, aunque consideró que parecía realizada de forma correcta.

Según esa opinión, se trataría de una máquina de tamaño reducido, ubicada sobre una base preparada para distribuir el peso. Otro usuario indicó que “riesgo hay en cualquier tarea”, pero sostuvo que el resultado depende de la planeación, la supervisión y los cálculos de carga.

Un tercer participante afirmó que el uso de grúas para trasladar equipos destinados a demoliciones “no es nada nuevo”. También hubo comparaciones con construcciones en China, donde, de acuerdo con comentarios publicados junto al video, se movilizan excavadoras, mezcladoras y otras herramientas a través de cables.

PUBLICIDAD