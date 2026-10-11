Colombia

Capturan a extranjero que intimidaba con arma de fuego a su pareja en Bogotá: intentó huir en un bicitaxi

La denunciante acudió con su hija al CAI Quirigua, donde solicitó auxilio tras los hechos, y los agentes ubicaron al sospechoso mientras se desplazaba en el automotor en el occidente de la ciudad

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente por violencia intrafamiliar y porte de arma de fuego - crédito Mebog
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Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue capturado en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, tras ser señalado de agredir física y verbalmente a su pareja sentimental y de presuntamente intimidarla con un arma de fuego.

La denuncia se registró en el barrio Florencia, en la que la Policía, además del caso de violencia intrafamiliar, mencionó que una menor de edad, que sería hija de la pareja mencionada, llevaba más de 24 horas sin comer.

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El teniente coronel José Bejarano, comandante operativo de Control y Reacción, sostuvo que la patrulla le brindó alimentos a la niña luego de que la mujer acudiera con ella al CAI (Centro de Atención Inmediata de la Policía) del barrio Quirigua para pedir ayuda. El procedimiento ocurrió después de que los uniformados desplegaran un plan candado para localizarlo sobre la avenida calle 80 de Bogotá.

La mujer relató ante los agentes que era víctima de agresiones por parte de su compañero sentimental. También indicó que el hombre se había retirado del lugar a bordo de un vehículo informal que el comunicado inicial describió como un bicitaxi.

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La Policía Nacional capturó en la localidad de Engativá a un hombre acusado de agredir a su pareja - crédito Mebog
La Policía Nacional capturó en la localidad de Engativá a un hombre acusado de agredir a su pareja - crédito Mebog

Bejarano explicó que los policías actuaron a partir de la información entregada por la denunciante. “La denuncia es recepcionada por parte de una mujer en el CAI Quirigua, donde manifiesta de que está siendo objeto de amenazas e intimidación”, afirmó el oficial.

El comandante agregó que la patrulla inició la búsqueda con los datos suministrados por la víctima. Según su relato, los uniformados intentaron ubicar “un mototaxi en el cual se transportaba el agresor”.

La descripción del vehículo presenta una diferencia entre el reporte inicial, que menciona un bicitaxi, y las declaraciones del teniente coronel, que hacen referencia a un mototaxi. Ambos relatos coinciden en que la ubicación del sospechoso se produjo sobre la avenida calle 80.

Tras localizar al hombre, los uniformados realizaron un registro a persona. En un bolso negro, según informó la Policía, encontraron una pistola de fabricación artesanal y un cartucho.

Los uniformados interceptaron al sospechoso en la avenida calle 80 cuando se movilizaba en un bicitaxi - crédito Mebog
Los uniformados interceptaron al sospechoso en la avenida calle 80 cuando se movilizaba en un bicitaxi - crédito Mebog

“El registro a persona” permitió evidenciar que el detenido tenía “un arma de origen artesanal con un cartucho calibre cinco cincuenta y seis”, indicó Bejarano al describir el procedimiento.

El ciudadano quedó capturado por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. La Policía señaló que fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Bejarano precisó que el hombre fue entregado a la Fiscalía General de la Nación. “Se procede a realizar la judicialización y a verificar con la víctima de que está sufriendo de violencia intrafamiliar”, dijo el comandante operativo.

¿Qué pasó con la menor de edad?

La situación de la menor fue uno de los aspectos incluidos en el informe entregado por el oficial. Bejarano afirmó que la niña no había consumido alimentos durante más de un día antes de llegar a la unidad policial junto con su madre.

Durante el registro policial hallaron una pistola artesanal y un cartucho en un bolso negro - crédito Mebog
Durante el registro policial hallaron una pistola artesanal y un cartucho en un bolso negro - crédito Mebog

“Asimismo, la menor de edad que la acompañaba no consumía alimentos hacía más de veinticuatro horas”, aseguró el teniente coronel. Luego, agregó que la patrulla le dio “el alimento necesario”.

La Policía no informó en el material suministrado la edad de la niña ni precisó si alguna institución adicional intervino para atenderla a ella o a su madre. El reporte se concentró en la denuncia, la captura y la entrega del detenido a la Fiscalía.

La institución pidió a la ciudadanía informar de forma oportuna situaciones de violencia y otros hechos delictivos. La recomendación fue comunicarse con la línea de emergencias 123 o usar los canales oficiales de la Policía Nacional.

Bejarano formuló el llamado tras la captura: “Invitamos a la ciudadanía para que denuncien en el uno dos tres o a través de los canales oficiales de la Policía Nacional cualquier hecho delictivo que se pueda presentar”.

La Policía indicó que esas denuncias permiten activar rutas de atención y ofrecer orientación y acompañamiento a las víctimas. También reiteró su compromiso con la protección de la vida y la integridad de las mujeres.

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