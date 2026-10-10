Colombia

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 9 de octubre de 2026: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

El billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de 21 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)
El billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de 21 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)
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El número ganador del último sorteo de la Lotería de Medellín jugado hoy viernes, 9 de octubre de 2026, es el 169.

La Lotería de Medellín divulgó los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este jueves 15 de febrero de 2024.

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Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes, 9 de octubre de 2026

Sorteo: 4856

Premio mayor: 169

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

Esta lotería lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes a las 23:00 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantengalo en un lugar seguro y trate de que no se maltrate.

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Para reclamar el premio tiene que acudir a las instalaciones de la Lotería de Medellín con el billete premiado y su cédula de ciudadanía. Si es inferior a los 20 millones de pesos puede reclamarlo en cualquier agencia distribuidora del país. El dinero se entrega a través de una transferencia bancaria.

No está de más decir tiene un año, a partir de la fecha del sorteo, para reclamar el premio en la Lotería de Medellín.

¿Cómo ganar en la Lotería de Medellín?

Para poder jugar a la Lotería de Medellín requiere de hasta 21 mil pesos, el precio del boleto completo que te da la posibilidad de ganar miles de millones de pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número ganador conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente viernes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

El 11 de agosto de 1922 se jugó por primera vez, en Antioquia, la Lotería de Beneficencia y Asistencia Pública, creada con el objetivo de captar recursos para el mantenimiento de las vías y mejorar las comunicaciones terrestres. Actualmente, las ganancias de la Lotería de Medellín son destinadas al sector salud.

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