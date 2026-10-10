Colombia

Eva Ferrer habló sobre los presuntos roces que Verónica Alcocer tuvo con Armando Benedetti desde el inicio del Gobierno: “Lo odiaba”

Las confesiones de la exasesora de la Presidencia y examiga de la anterior primera dama incluyeron detalles sobre los líos de negocios entre altos funcionarios, además de las acusaciones sobre una presunta red vinculada con droga, armas y dinero

Verónica Alcocer "odiaba" y "no quería saber nada" de Armando Benedetti, al parecer, por Agmeth Escaf - crédito
Verónica Alcocer "odiaba" y "no quería saber nada" de Armando Benedetti, al parecer, por Agmeth Escaf - crédito Colprensa
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La exasesora de Verónica Alcocer y exconsejera presidencial para la Reconciliación durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro —también antigua amiga de la ex primera dama—, Eva Ferrer, habló sobre Armando Benedetti, exministro del Interior y exembajador de Colombia ante la FAO, en medio de todas sus polémicas revelaciones sobre el papel que habría tenido Alcocer en la gestión del exmandatario Petro.

La exfuncionaria proveniente de España afirmó que la relación entre Alcocer y Armando Benedetti no era sostenible, porque “se odiaban”, de acuerdo a las confesiones suministradas a Semana.

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En primer lugar, Ferrer afirmó que el exministro y Manel Grau —un reconocido empresario catalán al que Petro le dio la nacionalidad colombiana en 2022, y que también fue captado con Alcocer en Suecia— habrían sostenido una fuerte discusión ante el presidente Gustavo Petro, en medio de desacuerdos que, según dijo, estaban relacionados con negocios.

Ferrer aseguró que tuvo conocimiento del episodio de tensión, pero aclaró que aún desconoce cuáles eran los negocios que habrían originado el supuesto enfrentamiento.

Casi llegan a las manos delante de Gustavo Petro y ahí estaban peleándose por los negocios. Yo no sé qué negocios eran, si eran negocios o... Eso no puedo decirte. Lo que sí que sé es que hay una bronca por negocios”, afirmó.

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Verónica Alcocer junto al catalán Manuel Grau y su hija, Antonella
El catalán Manuel Grau y Armando Benedetti habrían discutido "por negocios" - crédito Expressen

Ferrer afirmó que Alcocer vetó a Benedetti desde el inicio del Gobierno

La exasesora también sostuvo que Alcocer mantenía una posición contraria a Benedetti desde los primeros días de la administración. De acuerdo con su relato, esa situación habría incidido en decisiones sobre su presencia en espacios de poder del Ejecutivo, antes de irse como embajador ante la FAO, en Roma.

Quien lo vetó, desde el día uno en que se llega al Gobierno, fue Verónica. Eso es seguro”, sostuvo Ferrer.

Benedetti fue embajador en Venezuela y representante ante la FAO

Pese a estas diferencias, la trayectoria de Benedetti dentro del Gobierno incluyó su nombramiento como embajador de Colombia en Venezuela y su posterior representación diplomática ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En febrero de 2025 regresó al Ejecutivo como jefe de gabinete de Petro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti advirtió sobre el impacto familiar y social de la sanción, incluyendo acoso escolar a sus hijos - crédito Colprensa
El exministro del Interior Armando Benedetti sostenía diferencias con la exprimera dama Verónica Alcocer - crédito Colprensa

De hecho, la exasesora insistió en que “Verónica odiaba a Armando Benedetti (…)” y sobre los motivos dijo: “Pues no lo sé. Yo creo que una de las razones fue Agmeth (Escaf) —congresista—, pero no se podía hablar de Armando Benedetti. Y de hecho, yo creo que cae fuera de gobierno por Verónica”, dijo.

Durante la entrevista, Ferrer también se refirió a diferencias entre Benedetti, Escaf y María Antonia Pardo, exesposa del congresista. Según su versión, Escaf responsabilizaba a Benedetti por la percepción pública negativa que, en su opinión, recaía sobre él y Pardo.

La exasesora añadió que Escaf acusaba al jefe de gabinete de conspirar en su contra y de difundir versiones falsas sobre personas de su entorno. Las afirmaciones fueron expuestas como parte de su testimonio y no se incluyeron pruebas adicionales en el fragmento divulgado por el medio.

Agmeth Escaf, Eva Ferrer y Verónica Alcocer - crédito agmethescaf/Instagram/Icbf/Colprensa
Eva Ferrer habló sobre la relación laboral entre Agmeth Escaf y Verónica Alcocer - crédito @agmethescaf/Instagram/Icbf/Colprensa

Pero yo no sé por qué. O sea, no sé qué hubo allá. Sí que sí, que hay un momento en que a mí Agmeth Escaf me dice que es culpa de Benedetti que tenga tan mala prensa su exmujer, tan mala prensa él, como que le echa la culpa de todo. Pero su exmujer, como trabajadora, pues para mí es mala”, dijo.

Por su parte, Ferrer lanzó graves acusaciones contra la ex primera dama. Aseguró que habría encabezado una presunta red que utilizaba el avión presidencial para transportar droga, armas y dinero entre Colombia y Venezuela.

Ferrer también afirmó que el expresidente Gustavo Petro conocería parte de las supuestas actividades de su entonces pareja. Además, sus declaraciones mencionaron a personas del entorno político, entre ellas, además de Escaf, el diputado de Sucre Mario Fernández Alcocer, a quienes algunos dirigentes pidieron investigar.

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