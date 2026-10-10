Este sería el hombre que quedaría al mando de los Comandos de Frontera, tras la extradición de “Araña” a los EE. UU.: “Más sanguinario”

Según la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia, Luis Alfredo Figueroa Marín, alias Jairo Marín o "Popeye", nuevo cabecilla de los Comandos de Frontera, es "más sanguinario que Alias Araña" - créditos @FevcolFed/X | Policía Nacional

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La salida de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado a Estados Unidos por orden del presidente Abelardo de la Espriella habría dejado un nuevo jefe al frente de los Comandos de la Frontera.

De acuerdo con información de inteligencia militar revelada por la revista Semana, Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye, quedó al mando de una estructura con más de 1.000 integrantes y presencia en Putumayo, Nariño, Caquetá y Amazonas.

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El reacomodamiento interno de la organización se habría producido después de la extradición de Rojas, a quien el informe identifica como máximo cabecilla de los Comandos de Frontera.

La nueva línea de mando tendría como prioridad conservar el control en el bajo Putumayo y ampliar la presencia armada hacia otros departamentos del sur de Colombia.

Alias Popeye tendría bajo su coordinación una estructura integrada por 1.029 hombres, de los cuales 865 serían hombres y 165 mujeres. El organigrama conocido por el medio lo presenta como cabecilla principal de una facción asociada a José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza.

La información señala que el componente armado de los Comandos de Frontera incluye antiguos integrantes de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de redes de delincuencia común.

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El líder de los Comandos de Frontera tras la extradición de alias Araña es conocido como "Jairo Marín" o "Popeye" - crédito @FevcolFed/X

El supuesto nuevo jefe tendría a su cargo una expansión hacia cuatro departamentos

El documento de inteligencia reseñado por el mismo medio advierte que la organización busca avanzar en Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas, mientras mantiene confrontaciones con otras estructuras armadas y consolida rutas para el narcotráfico, la minería ilegal y el abastecimiento de armas.

En Nariño, los Comandos de Frontera sostendrían una disputa contra las estructuras Carolina Ramírez y Raúl Reyes, vinculadas con las disidencias de las FARC que responden a Iván Mordisco. La confrontación también involucraría acciones contra la fuerza pública, según la información militar citada por la revista.

El reporte sostiene que, tras la extradición de alias Araña, los frentes de la organización entraron en una fase de reorganización.

El objetivo, de acuerdo con las fuentes militares, sería desplegar una campaña de expansión territorial desde sus áreas de influencia en el sur del país, y “como parte de su estrategia de sostenimiento delictivo del territorio”, detalle un fragmento del documento de inteligencia.

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Uno de los riesgos advertidos por las autoridades sería la posibilidad de un paro armado el 14 de octubre, una acción que, según la información conocida por la revista, estaría dentro de los planes atribuidos a la estructura. No se conocieron detalles sobre los municipios que podrían resultar afectados ni sobre instrucciones dirigidas a la población.

A inicios de agosto de 2026 se reportó la captura de alias Bonito, uno de los cabecillas más importantes de los Comandos de Frontera - crédito @ABDELAESPRIELLA

El organigrama ubica a Héctor Bastidas Bravo, alias Bonito, como segundo cabecilla, seguido por César Rojas Flórez, conocido como alias Milton Barbas; Fredy Pasinga Chapal, alias Pasinga; y Cristian Arrojado, alias Camilo o “Parlinson”.

También aparecen Orlando Molano, alias Mauricio Chiquillo, y Bladimir Vallen Garzón, alias Ovidio Matalana o “Chacal”, señalado como cabecilla pseudopolítico.

La estructura tendría rutas aéreas, fluviales y terrestres hacia Ecuador y Perú

La facción bajo el mando de alias Popeye tendría presencia en corredores que conectan el sur de Colombia con Ecuador y Perú.

El informe sitúa sus zonas de control en municipios y áreas rurales de Putumayo, con referencias a Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Ospina, La Paya, Piñuña Negro y Pierrta Negro.

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La estructura utilizaría pistas clandestinas, vías terrestres, trochas y rutas fluviales por los ríos Putumayo, San Miguel y Caquetá. Esos corredores serían empleados para sacar cargamentos de cocaína y mantener contactos con organizaciones criminales del otro lado de la frontera.

En materia de narcotráfico, el documento señala que los Comandos de Frontera controlarían cultivos de coca en Putumayo y Caquetá, además de instalar laboratorios para el procesamiento de pasta base y clorhidrato de cocaína.

Las redes también obtendrían precursores químicos a través de los pasos fronterizos.

La información de inteligencia añade que la organización usa muelles ilegales sobre los ríos para transportar los cargamentos. El destino de la droga, según el reporte, serían redes criminales en Ecuador y Perú, que también aportarían armas, logística y contactos para la comercialización.

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Mientras que en Ecuador, las autoridades identifican a Los Lobos como uno de los grupos con los que la organización mantiene vínculos.

Los grupos armados colombianos también tienen nexos con organizaciones criminales mexicanas - créditos archivo Ejército | captura de pantalla Carabinieri Roma | Rai News | DEA | archivo Colprensa

La relación tendría actividad en zonas como Esmeraldas y Carchi, donde se moverían armas y comisiones armadas, además de establecerse alianzas de carácter temporal según los intereses de cada grupo.

La minería ilegal y el lavado de activos completarían las rentas de la organización

Dentro de las actividades ilegales que se han documentado, los Comandos de Frontera también cuentan con operaciones de minería ilegal en ríos como Piñuña Negro, Mecaya, La Paya y Pacora.

La estructura movería maquinaria pesada, dragas, mercurio y otros insumos para extraer oro en zonas de difícil acceso.

La minería ilegal serviría para financiar la estructura y lavar recursos procedentes de otras economías ilícitas, de acuerdo con el organigrama.

No obstante, el documento advierte sobre impactos ambientales asociados con la deforestación, el uso de maquinaria amarilla y el vertimiento de sustancias contaminantes.

Las fuentes militares sostienen que el grupo recurriría a empresas fachada, compra y venta de ganado, comercios de abarrotes y operaciones inmobiliarias para movilizar dinero. Entre las actividades bajo observación figura la adquisición de grandes extensiones de tierra a campesinos en Putumayo, con el propósito de reforzar el control social sobre determinadas áreas.

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Además, y como otra forma de someter a la población civil a sus reglas, también se señala que los Comandos de Frontera utilizan mecanismos de control territorial y poblacional. Entre ellos, imparten reglas propias, ejercen intimidación, reclutan personas y recurren a redes de apoyo en las comunidades donde tienen presencia.

En Putumayo, la estructura sostendría disputas con las disidencias de Iván Mordisco y con Los Choneros de Ecuador. Pero desde fuentes de inteligencia se menciona que no responden a una división permanente entre bandos, debido a que las alianzas pueden cambiar según las rutas, los recursos y los intereses criminales en cada zona.

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Alias Iván Mordisco, el jefe máximo de las disidencias de las Farc se valió de 'Fito' y Los Choneros para sacar millonarios cargamentos de droga de Colombia hacia Ecuador - crédito Colprensa/Armada | Fuerzas Militares del Ecuador

La zona de ubicación temporal es observada por las autoridades

El informe se refiere también a la Zona de Ubicación Temporal del bajo Putumayo, donde permanecen más de 58 integrantes de los Comandos de Frontera que participan en el proceso de paz total promovido por el Gobierno nacional.

Las autoridades militares sostienen que ese espacio tendría un propósito distinto al de una desvinculación definitiva de la actividad armada. Desde ese territorio se buscaría mantener la capacidad operativa mediante la activación de comisiones denominadas Jesús Santrich y Jacobo Arenas.

La hipótesis de inteligencia plantea que esas unidades tendrían como objetivo preservar el control territorial y la continuidad de las actividades ilegales de la organización.

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