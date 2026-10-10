Colombia

Daniel Quintero perdió una nueva batalla judicial contra Federico Gutiérrez: juez negó tutela por señalamientos de corrupción

El despacho judicial confirmó la decisión de primera instancia y concluyó que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales reclamados

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero criticó a Federico Gutiérrez por su gestión y elude responsabilidad en situación legal - crédito Infobae
Quintero solicitó que la justicia ordenara al actual alcalde rectificar públicamente sus afirmaciones, ofrecer disculpas mediante un video y abstenerse de utilizar calificativos de carácter criminal en su contra sin una sentencia judicial en firme - crédito Visuales IA
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La disputa judicial entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exalcalde de la misma ciudad Daniel Quintero Calle sumó una nueva decisión desfavorable para este último. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, en segunda instancia, confirmó la negativa a la tutela presentada contra el actual mandatario por una serie de afirmaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción durante su administración.

La acción constitucional fue interpuesta el 24 de mayo. En ella, Quintero cuestionó expresiones utilizadas por Gutiérrez en la red social X, entre ellas bandido y el jefe de la banda, así como referencias a una supuesta estructura criminal para saquear la ciudad. El exalcalde consideró que esos señalamientos afectaban sus derechos al buen nombre, la honra, la presunción de inocencia, la dignidad humana, la rectificación en condiciones de equidad y la protección de su familia.

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Quintero pretendía que un juez ordenara a Gutiérrez rectificar públicamente sus afirmaciones, ofrecer disculpas mediante un video y abstenerse de utilizar calificativos de carácter criminal en su contra sin tener una condena en firme. Sin embargo, el despacho judicial concluyó que no se cumplían las condiciones para conceder el amparo solicitado.

La decisión ratificó la sentencia emitida el 7 de septiembre de 2026 por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá. De esta manera, el actual alcalde no tendrá que cumplir las medidas solicitadas por su antecesor dentro de este trámite constitucional.

Los señalamientos que originaron la controversia

Entre las expresiones cuestionadas por el exalcalde se encuentran “el jefe de la banda” y “estructura criminal para saquear la ciudad”, utilizadas por Gutiérrez en una publicación del 28 de febrero de 2026 en la red social X - crédito @FicoGutierrez
Entre las expresiones cuestionadas por el exalcalde se encuentran “el jefe de la banda” y “estructura criminal para saquear la ciudad”, utilizadas por Gutiérrez en una publicación del 28 de febrero de 2026 en la red social X - crédito @FicoGutierrez

Entre las publicaciones cuestionadas se encuentra un mensaje del 28 de febrero de 2026, en el que Gutiérrez se refirió a Quintero como “el jefe de la banda” y mencionó una “estructura criminal para saquear la ciudad”.

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El exmandatario argumentó que las expresiones no podían considerarse simples opiniones políticas. Afirmó que constituían imputaciones de hechos delictivos presentadas como ciertos, pese a que, según sostuvo en la tutela, no existía una condena penal en firme en su contra.

La acción fue elaborada por Quintero Calle Lawyers S. A. S., firma vinculada al político. En el documento se señaló que los mensajes hacían parte de una “conducta reiterada entre 2024 y 2026”, periodo durante el cual, según el accionante, se habrían publicado al menos 12 mensajes que lo relacionaban directamente con presuntos hechos de corrupción.

Quintero sostuvo que las publicaciones afectaban su reputación y la de su familia, por lo que solicitó la intervención de la justicia para obtener una rectificación en condiciones de equidad. También pidió que Gutiérrez se abstuviera de repetir ese tipo de expresiones mientras no existiera una sentencia judicial en firme que sustentara los señalamientos.

Fico Gutiérrez aseguró que sus señalamientos tienen soporte judicial - crédito @FicoGutierrez/X
Fico Gutiérrez aseguró que sus señalamientos tienen soporte judicial - crédito @FicoGutierrez/X

Las razones del juzgado para negar la tutela

Uno de los argumentos centrales de la decisión fue que Quintero no acreditó haber solicitado previamente una rectificación al alcalde antes de acudir a la acción constitucional. Para el despacho, este requisito era necesario en las circunstancias expuestas por el accionante.

“Conforme a las anteriores precisiones, se evidencia la improcedencia de la presente acción de tutela, como quiera que el actor no acreditó haber solicitado la rectificación ante el accionado como requisito previo para acudir a la acción de tutela”, expresó el fallo.

La providencia también examinó el contenido de las publicaciones y su relación con el contexto político en el que fueron emitidas. Al respecto, señaló: “Las manifestaciones publicadas no vulneran sus derechos fundamentales, pues, al margen de los términos utilizados, estos contenidos no develan información de la vida íntima o privada del tutelante ni de su familia, sino que versan sobre un contexto social derivado de la contienda política que vivió el país en las pasadas elecciones presidenciales”.

Otro de los fundamentos expuestos por el juzgado fue que la tutela tiene un carácter subsidiario y residual, por lo que no debe utilizarse para reemplazar los mecanismos judiciales ordinarios disponibles para reclamar la protección de derechos.

Daniel Quintero y Federico Gutiérrez han protagonizado un enfrentamiento durante los últimos días - crédito EFE/ Colprensa
El fallo se limita a resolver la acción constitucional relacionada con las publicaciones cuestionadas y no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Quintero frente a los señalamientos de presunta corrupción - crédito EFE y Colprensa

“No resulta legítimo obviar tales alternativas a través del ejercicio de la acción de tutela, dejando de lado su naturaleza residual y subsidiaria; ni justificar la celeridad de la acción de tutela para pretermitir los trámites ordinarios, pues de ser así, las demás vías judiciales de defensa se tornan ineficaces y ello supondría un desajuste al sistema judicial en su integridad”, agregó el documento.

Quintero pidió a la Corte Constitucional revisar el fallo

Antes de conocerse el fallo, Daniel Quintero se pronunció en su cuenta de X sobre el trámite de la tutela contra Federico Gutiérrez. El exalcalde cuestionó las declaraciones de su sucesor y pidió al juzgado estudiar el caso de fondo, teniendo en cuenta, según manifestó, los efectos que los señalamientos podrían tener sobre él y su familia.

Daniel Quintero pidió a la Corte Constitucional revisar su tutela y amparar los derechos que, según él, le fueron vulnerados por Federico Gutiérrez - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero pidió a la Corte Constitucional revisar su tutela y amparar los derechos que, según él, le fueron vulnerados por Federico Gutiérrez - crédito @QuinteroCalle/X

En su publicación, Quintero escribió: “La tutela por las declaraciones sistemáticas de Federico Gutiérrez en mi contra ya está en segunda instancia. El país no entiende por qué un alcalde tiene licencia para calumniar sin freno ni consecuencia. Con el mayor respeto, solicito al Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogotá estudiar el caso de fondo, más allá de la subsidiariedad, y sopesar el riesgo que esas declaraciones representan para mí, mi esposa y mis hijas. Y si el fallo es adverso, pido a la Corte Constitucional seleccionar esta tutela para revisión y sentar un precedente. En un país con nuestros niveles de polarización y violencia, no se puede permitir que un funcionario con poder y presupuesto pase por encima de la vida de otros sin consecuencia alguna”.

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