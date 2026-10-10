Crece la venta de vehículos eléctricos en Colombia: cerca de 40.000 automotores en lo corrido del 2026

Las matrículas de vehículos eléctricos en Colombia alcanzaron 39.784 unidades entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 221,7% respecto al año anterior - crédito Rafael Martins/Reuters

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El mercado de vehículos eléctricos en Colombia entre enero y septiembre de 2026 registró la matricula de 39.784 unidades, un aumento de 221,7% frente al mismo lapso de 2025.

La marca Tesla tuvo mayor registro en el país, acumulando 16.542 automotores y concentró 41,6% del segmento, mientras las tecnologías electrificadas superaron por primera vez 50% de las matrículas mensuales del sector automotor.

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El récord anual estuvo impulsado por septiembre, cuando se registraron 5.895 vehículos eléctricos nuevos, frente a 1.858 en el mismo mes del año anterior. El crecimiento mensual fue de 217,3% y la participación de esta tecnología dentro del mercado nacional alcanzó 17,4%.

Las cifras provienen del Boletín de Vehículos Eléctricos e Híbridos elaborado por Fenalco y la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) con datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Vale mencionar que en los primeros nueve meses de 2025, se habían matriculado 12.366 vehículos eléctricos, menos de un tercio del volumen registrado en igual período de 2026.

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Tesla y BYD concentraron más de seis de cada diez registros

Tesla lideró el segmento de autos eléctricos en Colombia al concentrar el 41,6% del total de las matrículas en los primeros nueve meses del año - crédito Go Nakamura/Reuters

Las cinco marcas con más matrículas reunieron 77,5% de los vehículos eléctricos registrados durante el año. Detrás de Tesla se ubicó BYD, con 8.219 unidades, una participación de 20,7% y un crecimiento de 23,0% frente a las 6.681 matrículas del mismo período de 2025.

Chery ocupó el tercer lugar con 2.518 registros, 527,9% más que las 401 unidades de un año antes, y una cuota de 6,3%. MG sumó 2.109 vehículos, con un alza de 894,8% frente a las 212 matrículas previas, mientras Chevrolet alcanzó 1.450 unidades, 264,3% más que las 398 del período comparable.

El dominio de Tesla también se verificó en septiembre, cuando matriculó 2.435 vehículos y representó 41,3% del mercado eléctrico mensual. BYD quedó segunda con 887 registros y 15% de participación; Chery fue tercera con 625 unidades y 10,6%; MG alcanzó 466, equivalente a 7,9%, y Geely contabilizó 263, con 4,5%.

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Esas cinco compañías concentraron 79,3% de las matrículas eléctricas del mes. El reporte gremial indicó que “las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de septiembre fueron Tesla, BYD, Chery, MG y Geely”.

El Tesla Model Y se posicionó como el modelo más vendido en el país tras acumular 14.381 unidades registradas hasta septiembre - crédito Mike Blake/Reuters

El Tesla Model Y explicó gran parte del liderazgo de la marca: registró 2.220 unidades en septiembre y concentró 37,7% de todos los eléctricos nuevos matriculados en el país. En el acumulado anual alcanzó 14.381 matrículas, equivalentes a 36,1% del mercado.

El Chery E5 quedó segundo entre los modelos más registrados de septiembre, con 483 unidades y 8,2% de participación. Le siguieron el BYD Yuan Up, con 409 vehículos y 6,9%; el MG S5, con 324 y 5,5%; y el Tesla Model 3, con 215 registros y 3,6%. En conjunto, esas cinco líneas reunieron 62% de las matrículas eléctricas del mes.

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En el acumulado hasta septiembre, después del Model Y se ubicaron el BYD Yuan Up, con 3.908 unidades; el Model 3, con 2.161; el BYD Seagull, con 1.909; y el Chery Icar, con 1.882 registros.

Los SUV, Bogotá y la infraestructura de recarga

Los vehículos tipo SUV dominaron la demanda de carros eléctricos en el territorio nacional con 31.210 unidades vendidas - crédito Rafael Martins/Reuters

Los SUV dominaron la demanda de eléctricos: entre enero y septiembre se matricularon 31.210 unidades de ese tipo, 261,2% más que en igual período de 2025. Solo en septiembre se registraron 4.883 SUV eléctricos, con un incremento anual de 249,3%, mientras los automóviles eléctricos acumularon 7.916 matrículas en los nueve primeros meses.

Bogotá fue el principal mercado durante septiembre, con 2.964 registros, seguida de Medellín, con 1.472, y Cali, con 538. En el acumulado anual, la capital llegó a 20.707 vehículos eléctricos matriculados; Medellín alcanzó 10.380 y Cali, 3.246.

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El reporte también señaló aumentos porcentuales elevados en La Calera, Tunja y Pereira durante el noveno mes del año. Septiembre superó además los registros de agosto, cuando se matricularon 4.542 eléctricos, y de julio, con 4.870 unidades.

Las restricciones de circulación, los precios y los costos operativos están entre los factores que inciden en las decisiones de compra. José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, explicó a El Dorado Radio que las excepciones a medidas como el pico y placa favorecen la adopción de esta tecnología.

El especialista estimó que el ahorro frente al combustible de un vehículo convencional puede compensar la diferencia en el precio de compra en un plazo de entre tres y cuatro años. También advirtió que el crecimiento del parque eléctrico exige ampliar la infraestructura disponible.

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“La red de recargas falta impulsarla y potenciarla”, afirmó Rojas. El director del observatorio añadió que se necesitan más servicios técnicos y personal especializado, y mencionó las filas que pueden formarse en los puntos de carga durante los viajes entre Bogotá y Melgar en puentes festivos.

Rojas planteó que el aumento de las ventas debería estar acompañado por una discusión sobre las capacidades productivas nacionales, debido a que los vehículos eléctricos comercializados actualmente son importados.