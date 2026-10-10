Colombia

Aerocivil confirmó vuelos desviados al aeropuerto de Barranquilla tras terremoto en Panamá: esto se sabe

Ocho aeronaves retomaron su ruta hacia Ciudad de Panamá y ocho vuelos fueron cancelados, mientras más de 1.280 pasajeros permanecieron en la plataforma del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
Fotografía que muestra una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá) - crédito Bienvenido Velasco/EFE
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La Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan de contingencia para recibir en Barranquilla 16 vuelos desviados por la afectación de los servicios de navegación aérea en Panamá tras la emergencia sísmica reportada el 9 de octubre de 2026 en el país centroamericano.

Ocho aeronaves retomaron su ruta hacia Ciudad de Panamá y ocho vuelos fueron cancelados, mientras más de 1.280 pasajeros permanecieron en la plataforma del aeropuerto Ernesto Cortissoz de la capital del departamento del Atlántico.

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En un comunicado fechado el 10 de octubre, la entidad informó que entregó agua, jugos y refrigerios a viajeros y tripulaciones. El abastecimiento superó las 600 unidades de agua, además de alimentos y bebidas provistos por el operador de alimentos.

El sismo fue reportado pasadas las 12:56 p. m. del viernes 9 de octubre de 2026, con una magnitud inicial de 8, que luego fue ajustada a 7,6. Según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo una profundidad de 33 kilómetros y su epicentro se localizó en Pitaloza Arriba, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos, en la provincia panameña de Herrera.

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La Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan de contingencia para recibir en Barranquilla 16 vuelos desviados por la afectación de los servicios de navegación aérea en Panamá tras la emergencia sísmica reportada el 9 de octubre de 2026 - crédito @AerocivilCol/X
La Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan de contingencia para recibir en Barranquilla 16 vuelos desviados por la afectación de los servicios de navegación aérea en Panamá tras la emergencia sísmica reportada el 9 de octubre de 2026 - crédito @AerocivilCol/X

Así mismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) indicó que la Dirección General Marítima evaluó una posible amenaza de tsunami en la costa Pacífica, pero descartó que existiera peligro.

Ante esta situación, la Aeronáutica Civil detalló que puso en marcha un dispositivo regional ante las restricciones en el espacio aéreo panameño: “La Aerocivil activó los protocolos de soporte regional para recibir, gestionar y ordenar el tráfico aéreo desviado en las terminales alternas del país: San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería”.

La entidad precisó que la mayor concentración de operaciones alteradas se produjo en Barranquilla: “Un total de 16 vuelos que se dirigían a Ciudad de Panamá fueron reorientados hacia el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla”.

Tras la reapertura gradual de las operaciones aéreas en Panamá, la autoridad informó que las aeronaves desviadas a Cartagena y San Andrés “han despegado satisfactoriamente para continuar sus trayectos”. También señaló que el vuelo de la ruta Santa Marta-Panamá se encontraba próximo a aterrizar en su destino.

crédito SGC
El Servicio Geológico Colombiano también reportó el terremoto de Pnamá - crédito SGC

Sobre las operaciones que llegaron a Barranquilla, el comunicado estableció que “8 aeronaves han despegado con destino a Panamá”. La otra mitad no continuó el itinerario previsto: “8 vuelos fueron cancelados definitivamente, procediéndose con los trámites correspondientes”, trabajando para normalizar los itinerarios y asistir a los usuarios afectados.

Abelardo de la Espriella expresó su solidaridad con Panamá

El presidente Abelardo de la Espriella expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,6 registrado el viernes 9 de octubre y dejó a disposición de ese país la ayuda que Colombia pueda brindar.

El mandatario dirigió su mensaje a la población panameña y a su Gobierno. “Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo”, escribió en X.

De la Espriella vinculó el ofrecimiento de apoyo con la relación histórica entre ambos países. “Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles”, señaló.

El presidente no detalló qué asistencia podría ofrecer Colombia ni informó sobre el envío de recursos, personal especializado o suministros. Tampoco hubo precisiones sobre una solicitud formal de ayuda de Panamá o sobre los mecanismos para una eventual coordinación bilateral.

El presidente afirmó que Colombia acompaña a Panamá frente a la emergencia y dejó abierta la posibilidad de colaborar de acuerdo con las necesidades que se identifiquen - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente afirmó que Colombia acompaña a Panamá frente a la emergencia y dejó abierta la posibilidad de colaborar de acuerdo con las necesidades que se identifiquen - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La emergencia obligó a reorganizar la operación aérea regional y dejó a cientos de viajeros a la espera de una solución en Barranquilla. Mientras las autoridades avanzan en la normalización de los itinerarios, Colombia mantuvo abierto el ofrecimiento de apoyo a Panamá, sin que hasta el momento se hayan anunciado medidas concretas de asistencia bilateral.

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