Colombia

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, viernes 9 de octubre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Que el viernes 9 de octubre de 2026 no lo tome por sorpresa; averigüé si puede conducir su carro en Medellín y evite sanciones.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

PUBLICIDAD

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: 7 y 9

Motos: 7 y 9

Taxis: 4.

Transporte de carga: no aplica.

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín actualizó las pautas sobre cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del 2026.

Las nuevas medidas de restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizacionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Cartagena para hoy, viernes 9 de octubre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena para hoy, viernes 9 de octubre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

Estados Unidos mantiene a Colombia en nivel 2 por trata de personas y señala retos en protección y judicialización

El informe de 2026 evaluó la gestión entre abril de 2025 y marzo de 2026 y concluyó que el país hace esfuerzos significativos, pero aún no cumple plenamente los estándares mínimos

Estados Unidos mantiene a Colombia en nivel 2 por trata de personas y señala retos en protección y judicialización

Fuga en tubería de alta presión deja sin agua a sectores de Usaquén, Bogotá: servicio volvería este viernes

La EAAB informó que la emergencia en la carrera 7 con calle 123 ya fue controlada, pero la reparación obliga a mantener suspendido el suministro entre las calles 119 y 198

Fuga en tubería de alta presión deja sin agua a sectores de Usaquén, Bogotá: servicio volvería este viernes

Invima prepara reforma para reducir tiempos de registros sanitarios y usar evaluaciones de agencias extranjeras

La modernización incluiría cambios al Decreto 677 de 1995 y la adopción gradual del mecanismo Reliance, sin que esto implique aprobaciones automáticas en Colombia

Invima prepara reforma para reducir tiempos de registros sanitarios y usar evaluaciones de agencias extranjeras

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este 9 de octubre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Verifícalo y evita una multa

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este 9 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Rock al Parque 2026: horarios del domingo 11 de octubre, con Mon Laferte, Seru Girán y Esteman

Funan al ‘influencer’ Camilo Cifuentes por regalar la misma caja de rosas y chocolates a su expareja y a ‘La Miijita’: “¿Me da dos para llevar?"

Karol G recordó su paso por Coachella y reflexionó sobre la relación entre arte y política: “No se pueden separar”

Falleció Ana María Arango, figura de la televisión y el cine colombiano

Deportes

Millonarios no pudo con Fortaleza: igualó a un gol en el estadio Metropolitano de Techo

Millonarios no pudo con Fortaleza: igualó a un gol en el estadio Metropolitano de Techo

Kevin Viveros hizo gol con Athletico Paranaense, dos días después de jugar con la selección Colombia

Estos son los primeros equipos que disputarán la liga especial de la tercera división del fútbol colombiano

Jorge Carrascal, con Flamengo, fue una de las figuras del partido ante Santos: solo Neymar tuvo mejor calificación en Sofascore

Carlos Antonio Vélez no perdonó a Lucas González por la manera como Atlético Nacional jugó ante Tolima: “Otro invento fallido”