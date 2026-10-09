Rock al Parque: estas son las proyecciones económicas del evento musical gratuito más grande de Bogotá

Rock al Parque celebrará 30 años en el Parque Metropolitano Simón Bolívar con una proyección de más de 315.000 asistentes - crédito Alcaldía de Bogotá (montaje Infobae)

Guardar

Del 10 al 12 de octubre de 2026, Bogotá será el punto de encuentro de los aficionados al rock, que podrán disfrutar de Rock al Parque, el mayor encuentro de bandas de este género al aire libre de Latinoamérica.

Un evento de estas dimensiones supone una importante recepción económica, en especial por la llegada de 75.000 turistas. De acuerdo con estimaciones del Instituto Distrital de Turismo (IDT), divulgadas antes de la celebración de los 30 años del festival y del concierto de la banda británica Iron Maiden, que se presentará en el evento, se proyecta un impacto económico de $148.800 millones.

PUBLICIDAD

La programación, reunida bajo el concepto “Bogotá Ciudad Rock”, tendrá un factor especial en esta edición: incluirá Rock al Parque en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y la presentación de Iron Maiden, prevista para el domingo 11 de octubre en Vive Claro.

Las autoridades distritales esperan que ambos eventos impulsen la ocupación turística, el transporte, la gastronomía y el comercio durante el puente festivo.

El Distrito estima que más de 75.000 turistas nacionales e internacionales llegarán a Bogotá por los eventos musicales del puente festivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el Observatorio de Turismo del IDT, Rock al Parque 2026 tendría más de 315.000 asistentes. De ese total, la cifra de turistas contiene a los nacionales e internacionales, una cifra equivalente al 24% del público proyectado para el festival.

PUBLICIDAD

Los visitantes concentrarían el 73% del gasto directo de Rock al Parque

Aunque los turistas representarían menos de una cuarta parte de los asistentes, el Distrito calcula que asumirían el 73% del gasto directo vinculado con el evento. La proyección sitúa el aporte económico total de Rock al Parque en $148.800 millones, de acuerdo con el reporte del IDT.

El informe estima que cada turista extranjero destinaría en promedio $2.283.797 durante el festival. Para los visitantes nacionales, el gasto promedio previsto es de $539.991.

La mayor parte del gasto se concentraría en alimentos y bebidas, con $59.000 millones. Le seguirían el transporte interno, con $35.200 millones; el alojamiento, con $32.400 millones, y las compras y recuerdos, con $ 22.200 millones. La estimación incluye el gasto de los asistentes y sus efectos en otros sectores de la economía local.

PUBLICIDAD

El turismo musical dejaría un aporte económico estimado en $ 148.800 millones durante Rock al Parque 2026 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Bogotá vuelve a demostrar que la música es un motor del turismo y del desarrollo económico”, afirmó Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo, en el comunicado de la entidad.

La funcionaria sostuvo que la concentración de los espectáculos abre oportunidades para hoteles, restaurantes, transportadores y comerciantes.

Las reservas aéreas hacia Bogotá aumentaron 22,3% frente a 2025

El Distrito informó que las reservas aéreas para viajar a Bogotá entre el 8 y el 14 de octubre alcanzaron 15.828 pasajeros, frente a los 12.941 registrados durante el mismo período de 2025. Esto supone un aumento de 22,3%.

Los datos, entregados por la plataforma de Inteligencia de Datos para el Sector Turístico Mabrian y analizados por el Observatorio de Turismo, indican que 12.624 reservas corresponden a viajeros internacionales, con un incremento de 27%. Otras 3.204 son de pasajeros nacionales, lo que representa una variación de 6,9%.

PUBLICIDAD

Estados Unidos encabeza el volumen de reservas internacionales hacia la capital, con 2.534 pasajeros. Entre los mercados que mostraron los mayores aumentos aparecen Argentina, con 54,2%; Reino Unido, con 53,1%, y México, con 50,9%.

Iron Maiden se presentará el domingo 11 de octubre en Vive Claro, como parte de la agenda de Bogotá Ciudad Rock - crédito Rock al Parque/Idartes/ViveClaro/Instagram

El reporte resalta el caso argentino: las reservas para el sábado 10 de octubre, fecha de inicio de Rock al Parque, crecieron 133,3% frente al día comparable de 2025. El Distrito asoció esa variación con la participación de las agrupaciones argentinas Serú Girán y Rata Blanca en el cartel del festival.

Rock al Parque reunirá a cerca de 63 agrupaciones nacionales e internacionales

La edición por los 30 años de Rock al Parque contempla la participación de cerca de 63 artistas y grupos nacionales e internacionales. Entre los nombres mencionados por el Distrito están Mon Laferte, Apocalyptica, Rata Blanca, Stratovarius, Serú Girán y Triptykon.

PUBLICIDAD

A la agenda se sumará el concierto de Iron Maiden, una de las bandas de heavy metal con mayor convocatoria internacional, que actuará el domingo 11 de octubre en Vive Claro.

El Instituto Distrital de Turismo informó que buscará aprovechar la afluencia de visitantes para incentivar recorridos por la oferta gastronómica, cultural, patrimonial y de entretenimiento de la ciudad.