Qué pasará con la rentabilidad del dinero que tienen los fondos de pensiones en el exterior con la eliminación que hizo el Gobierno del límite para invertir

Las AFP en Colombia tienen invertidos en el exterior alrededor de $278 billones (equivalentes a cerca del 48 % de sus portafolios totales o USD68.400 millones de) - crédito Juan Páez/Colprensa

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El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1490 de 2026, que elimina el límite del 30% a las inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias en Colombia, una restricción que el gobierno del presidente Gustavo Petro había fijado en abril.

La nueva norma modifica el régimen establecido en el Decreto 0369 de 2026 y busca que la conformación de los portafolios responda a criterios técnicos de rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, y no a una restricción general basada en la ubicación geográfica de las inversiones.

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Así las cosas, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) podrán evaluar inversiones en mercados internacionales sin el tope del 30%, aunque deben respetar los límites particulares y las reglas de riesgo vigentes.

Así lo explicó la cartera que lidera Miguel Gómez Martínez, “el cambio actualiza el marco previsto en el Decreto 2555 de 2010 y amplía el universo de alternativas que pueden considerar las AFP, tanto en Colombia como en los mercados internacionales”.

El límite del 30% y el cambio en la regulación

El Decreto 369 de 2026 obligaba a las AFP a reducir de manera gradual su exposición a activos en el exterior y a destinar las nuevas cotizaciones a inversiones nacionales hasta alcanzar el límite del 30%. Para los afiliados, la medida restringía las posibilidades de diversificar sus ahorros entre distintos mercados. La evaluación técnica que precedió al nuevo decreto concluyó que una regla única para todos los portafolios podía reducir las posibilidades de diversificación y limitar la adecuada aplicación del esquema de multifondos previsto en la legislación colombiana.

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La decisión, contenida en el Decreto 1490 de 2026 y firmado el 6 de octubre, deroga tres artículos incorporados seis meses atrás al Decreto 2555 de 2010, que regulaban la exposición internacional del Rais - crédito Ministerio Hacienda

Efectos reales del Decreto 1490 de 2026

Sobre los alcances del nuevo decreto, el abogado Camilo Gantiva, socio de Holland & Knight, sostuvo que la modificación devuelve margen de decisión a los que administran los recursos. “Con el Decreto 1490 de 2026 los administradores de fondos de pensiones tendrán mayor flexibilidad para invertir los recursos de los afiliados en mercados internacionales”, afirmó.

Resaltó que la eliminación del tope no equivale a una instrucción para elevar la exposición exterior. “Esto no significa que necesariamente vayan a invertir más en el exterior, sino que podrán hacerlo cuando consideren que existen mejores oportunidades de rentabilidad o diversificación, siempre dentro de los deberes fiduciarios y de los criterios de riesgo establecidos por la regulación”, aclaró el jurista, citado en un comunicado.

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Diversificación de los recursos pensionales

Vinculó la discusión con los riesgos de concentrar una cartera en un único mercado. Puntualizó que una “restricción geográfica obliga a concentrar una mayor parte de las inversiones en un solo mercado. Entonces, desde el punto de vista financiero, la diversificación es una de las herramientas más importantes para reducir riesgos”.

Según el especialista, reducir la exposición internacional puede reforzar la dependencia de los portafolios respecto de la economía nacional. Agregó que “limitar la exposición a mercados internacionales puede hacer que los portafolios dependan más del comportamiento de la economía colombiana y, por tanto, sean más vulnerables a eventos locales”.

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La nueva normativa deroga tres artículos del Decreto 2555 que fijaban restricciones a la exposición internacional del ahorro pensional - crédito Dapre

Destacó también las posibilidades que abre una distribución de recursos entre distintas geografías y monedas. “La diversificación ayuda a reducir la dependencia de un solo país, una sola moneda o un único sector económico. Esto permite que un desempeño negativo en Colombia pueda ser compensado por mejores resultados en otros mercados”, explicó.

Añadió que los ciclos económicos pueden afectar de manera distinta a cada mercado. Insistió en que “el poder tener mayor exposición a activos internacionales y a otras monedas permite que el ahorro pensional no se vea necesariamente afectado, sino que los recursos destinados a la vejez puedan trasladarse a inversiones que no estén en un ciclo recesivo”.

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Retornos superiores a los afiliados

La mayor flexibilidad internacional, sin embargo, no garantiza retornos superiores para los afiliados. De acuerdo con él, no necesariamente invertir en el exterior genera mayores rentabilidades. No obstante, sí otorga la posibilidad de diversificar el riesgo y aprovechar eventos que puedan generar mayores valorizaciones.

Como ejemplo, el socio de Holland & Knight aludió al desempeño reciente del índice S&P 500. “Esta semana, por ejemplo, el índice S&P 500 tocó un nuevo techo histórico de valorización”, dijo sobre el indicador que agrupa inversiones diversificadas en 500 de las principales compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

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La disposición de abril fijaba además un 30% a cinco años y obligaba a destinar las nuevas cotizaciones al mercado nacional hasta cumplir la meta establecida por el decreto 0369 de 2026 - crédito @fondosdepension/X

Anotó que ese comportamiento ilustra una oportunidad puntual y no una garantía aplicable a cualquier inversión externa. “Los inversionistas que han invertido en este índice han logrado valorizaciones relevantes con una exposición de riesgo que se considera conservadora”, afirmó, en razón de la composición diversificada del índice.

Controles que siguen vigentes para las AFP

Las AFP no podrán invertir sin restricciones ante la eliminación del límite global. El régimen mantiene los topes específicos para determinados activos, los estándares prudenciales y las exigencias de gestión integral de riesgos para proteger los recursos destinados a la vejez. Considera que el cambio favorece decisiones tomadas con criterios técnicos. “Este cambio refleja una política que favorece la toma de decisiones por parte de expertos en la administración de los ahorros pensionales”, sostuvo al recordar que el régimen colombiano busca evitar concentraciones excesivas en un solo emisor.

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De paso, cuestionó el efecto que tuvo el Decreto 369 sobre la autonomía de los administradores, ya que el gobierno anterior estableció un límite global a inversiones en el exterior, lo que resultó nuevo y limitaba la discrecionalidad para poder diversificar el riesgo y para tomar decisiones que pudiesen generar un mayor rendimiento.

La supresión del tope uniforme reabre así la discusión sobre cuánto margen deben tener las AFP para distribuir el ahorro pensional entre Colombia y los mercados internacionales. “Con esta derogatoria se envía un mensaje positivo, se reitera que los expertos administradores de recursos pueden tomar mejores decisiones financieras que las establecidas normativamente con límites inamovibles. La inclusión de un límite global a las inversiones extranjeras fue criticada por ciertos sectores y esta derogatoria corrige esa restricción impuesta”, concluyó Camilo Gantiva.

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