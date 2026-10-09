Colombia

Precio del Soat en Colombia 2026: tarifas para motos y carros, multas, novedades y cómo consultarlo en línea

La Superintendencia Financiera fijó los precios máximos de la póliza vehicular con un ajuste del 5% en motocicletas pequeñas y del cero coma tres por ciento para los automóviles particulares

Texto "SOAT" en papel rasgado. A la izquierda, ambulancia en hospital de Bogotá. A la derecha, motociclista caído con moto en la calle. Estilo risográfico.
El precio final del seguro integra la prima comercial, el aporte obligatorio a la Adres y la tasa del Runt - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) fijó a inicios del 2026 las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Las motos de hasta 200 c.c., taxis y vehículos de servicio público conservan el régimen diferencial, con un ajuste de 5,17% por la variación de la UVT.

Para carros particulares y camionetas, el aumento promedio fue de 0,38%. Los valores parten de $124.100 para ciclomotores, $256.200 para motos y $447.300 para automóviles familiares.

PUBLICIDAD

Tarifas oficiales del Soat 2026 por tipo de vehículo y cilindraje

El valor final incluye la prima comercial, la contribución obligatoria del 52% a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la tasa del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

¿Cuánto cuesta el Soat para motos en 2026?

  • Ciclomotores: $124.100.
  • Motos de menos de 100 c.c.: $256.200.
  • Motos entre 100 y 200 c.c.: $343.300.
  • Motos de más de 200 c.c.: $761.400.
  • Motocarros, tricimotos y cuadriciclos: $386.900.
Circular sin placa reglamentaria puede acarrear una sanción de $337.400 pesos e inmovilización del vehículo, según el Código Nacional de Tránsito - crédito Colprensa
Las motocicletas de hasta 200 centímetros cúbicos mantienen el beneficio de la tarifa diferencial - crédito Colprensa

Las motos con cilindrada de hasta 200 c.c. están dentro de la tarifa diferencial regulada por el Decreto 2497 de 2022, modificado por el Decreto 2312 de 2023. El esquema conserva un valor cercano al 50% de la tarifa que regía en diciembre de 2022, con actualizaciones anuales por UVT.

Tarifas para vehículos particulares y familiares de hasta cinco pasajeros

  • Menos de 1.500 c.c.: $447.300 para modelos de menos de 10 años y $592.900 para vehículos de 10 años o más.
  • Entre 1.500 y 2.500 c.c.: $544.700 para modelos de menos de 10 años y $677.400 para vehículos de 10 años o más.
  • Más de 2.500 c.c.: $636.000 para modelos de menos de 10 años y $754.300 para vehículos de 10 años o más.

Precios para camperos, camionetas y vehículos de seis o más pasajeros

  • Camperos y camionetas de más de 2.500 c.c.: $1.110.300 para modelos de menos de 10 años y $1.274.000 para los de 10 años o más.
  • Vehículos de seis o más pasajeros: entre $797.300 y $1.281.600, según cilindraje y antigüedad.
La SFC presentó recomendaciones para comprar el Soat a través de canales legítimos, incluyendo sitios web y puntos autorizados - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
El esquema de cobertura garantiza atención médica e indemnizaciones a las víctimas viales independientemente de la responsabilidad del siniestro - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Tarifas para taxis, servicio público y carga

  • Taxis y autos de negocio: desde $281.900 para modelos recientes de menos de 1.500 c.c.
  • Vehículos de carga o mixtos de menos de cinco toneladas: $888.400.
  • Buses y busetas urbanas: $673.300.

El Soat subió 5,17% para categorías diferenciales y 0,38% para el resto

La SFC dejó de usar el salario mínimo como referencia para actualizar las categorías de tarifa diferencial y adoptó la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que fue de 5,17% para 2026.

PUBLICIDAD

Para los demás vehículos, que representan cerca de la mitad del parque automotor asegurado, el aumento promedio fue de 0,38%. La entidad explicó que el cálculo responde a la revisión técnica de la siniestralidad, la frecuencia de accidentes y el costo de atención a las víctimas.

El Soat cubre la atención inmediata de víctimas viales

El Soat es obligatorio para circular en Colombia y cubre a las víctimas de accidentes de tránsito, sin depender de quién haya sido responsable del siniestro. Las coberturas incluyen:

La Superintendencia Financiera y el Ministerio de Transporte permiten que extranjeros adquieran el Soat por días - crédito Colprensa
El esquema de cobertura garantiza atención médica e indemnizaciones a las víctimas viales independientemente de la responsabilidad del siniestro - crédito Colprensa
  • Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios: hasta 701 UVT.
  • Indemnización por incapacidad permanente: hasta 180 smldv ($10.505.430).
  • Muerte de la víctima y gastos funerarios: hasta 750 smldv ($43.772.625)
  • Transporte y movilización de lesionados: hasta 8,77 UVT.

La póliza no cubre daños materiales, reparación del vehículo ni hurto.

El Runt permite consultar el Soat por placa y verificar su vigencia

  1. Ingrese al portal oficial del runt.gov.co.
  2. Seleccione la consulta de vehículos por placa e ingrese la placa y el documento de identidad del propietario.
  3. Revise la aseguradora emisora, número de póliza, estado y fechas de vigencia y vencimiento.

El Runt informa que la consulta por placa permite verificar la vigencia del Soat y de la revisión técnico-mecánica.

Los canales oficiales ayudan a evitar estafas con el Soat

La compra debe hacerse en aseguradoras autorizadas por la SFC o mediante intermediarios verificados. La entidad alerta sobre supuestos descuentos difundidos por WhatsApp y redes sociales, así como pagos solicitados a cuentas de personas naturales.

Adquirir el Soat es un proceso sencillo que requiere documentación básica del vehículo - crédito Jesús Aviles / Edición Infobae Colombia
La póliza obligatoria excluye las reparaciones mecánicas, la atención a daños materiales y el hurto del automóvil - crédito Jesús Aviles/Edición Infobae Colombia

Conviene escribir directamente la dirección web de la aseguradora, no abrir enlaces recibidos por mensajes y comprobar después que la póliza aparezca en el Runt.

Conducir sin Soat vigente implica multa e inmovilización

Conducir sin el seguro obligatorio vigente acarrea una multa de 30 smldv ($1.750.905), inmovilización del vehículo y costos de grúa y patios. La infracción aplicable es la D.2 del Código Nacional de Tránsito, y no la C35.

Temas Relacionados

Accidentes de tránsitoSoat precios 2026Tarifas Soat 2026Soat Runt consultaColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Millonarios vs. Fortaleza HOY: sigue en empate el partido en Bogotá, acá el minuto a minuto

El estadio Metropolitano de Techo es epicentro del duelo entre los equipos bogotanos por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

EN VIVO - Millonarios vs. Fortaleza HOY: sigue en empate el partido en Bogotá, acá el minuto a minuto

Listo el nuevo decreto de protesta social en Colombia: presidente De la Espriella lo va a firmar el viernes 11 de octubre de 2026

El jefe de la cartera del Interior explicó los cambios fundamentales que trae el nuevo decreto, que ha suscitado críticas en medio de la oposición al Gobierno De la Espriella

Listo el nuevo decreto de protesta social en Colombia: presidente De la Espriella lo va a firmar el viernes 11 de octubre de 2026

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Más de 80 artistas fueron confirmados para la edición 16 del evento que se celebrará en el parque Simón Bolívar de Bogotá los días 19, 20 y 21 de marzo

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Kevin Viveros hizo gol con Athletico Paranaense, dos días después de jugar con la selección Colombia

Kerwin Vargas, también nacional de ese equipo brasileño, fue otro de los goleadores en el partido ante Atlético MG

Kevin Viveros hizo gol con Athletico Paranaense, dos días después de jugar con la selección Colombia

Rock al Parque 2026: horarios del domingo 11 de octubre, con Mon Laferte, Seru Girán y Esteman

El festival celebra sus 30 años en Bogotá, con más de 60 artistas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón en el Parque Metropolitano Simón Bolívar

Rock al Parque 2026: horarios del domingo 11 de octubre, con Mon Laferte, Seru Girán y Esteman
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Rock al Parque 2026: horarios del domingo 11 de octubre, con Mon Laferte, Seru Girán y Esteman

Funan al ‘influencer’ Camilo Cifuentes por regalar la misma caja de rosas y chocolates a su expareja y a ‘La Miijita’: “¿Me da dos para llevar?"

Karol G recordó su paso por Coachella y reflexionó sobre la relación entre arte y política: “No se pueden separar”

Falleció Ana María Arango, figura de la televisión y el cine colombiano

Deportes

EN VIVO - Millonarios vs. Fortaleza HOY: GOL del Embajador, acá el minuto a minuto

EN VIVO - Millonarios vs. Fortaleza HOY: GOL del Embajador, acá el minuto a minuto

Kevin Viveros hizo gol con Athletico Paranaense, dos días después de jugar con la selección Colombia

Estos son los primeros equipos que disputarán la liga especial de la tercera división del fútbol colombiano

Jorge Carrascal, con Flamengo, fue una de las figuras del partido ante Santos: solo Neymar tuvo mejor calificación en Sofascore

Carlos Antonio Vélez no perdonó a Lucas González por la manera como Atlético Nacional jugó ante Tolima: “Otro invento fallido”