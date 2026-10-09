Precio del Soat en Colombia 2026: tarifas para motos y carros, multas, novedades y cómo consultarlo en línea

El precio final del seguro integra la prima comercial, el aporte obligatorio a la Adres y la tasa del Runt - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) fijó a inicios del 2026 las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Las motos de hasta 200 c.c., taxis y vehículos de servicio público conservan el régimen diferencial, con un ajuste de 5,17% por la variación de la UVT.

Para carros particulares y camionetas, el aumento promedio fue de 0,38%. Los valores parten de $124.100 para ciclomotores, $256.200 para motos y $447.300 para automóviles familiares.

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Tarifas oficiales del Soat 2026 por tipo de vehículo y cilindraje

El valor final incluye la prima comercial, la contribución obligatoria del 52% a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la tasa del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

¿Cuánto cuesta el Soat para motos en 2026?

Ciclomotores: $124.100.

Motos de menos de 100 c.c.: $256.200.

Motos entre 100 y 200 c.c.: $343.300.

Motos de más de 200 c.c.: $761.400.

Motocarros, tricimotos y cuadriciclos: $386.900.

Las motocicletas de hasta 200 centímetros cúbicos mantienen el beneficio de la tarifa diferencial - crédito Colprensa

Las motos con cilindrada de hasta 200 c.c. están dentro de la tarifa diferencial regulada por el Decreto 2497 de 2022, modificado por el Decreto 2312 de 2023. El esquema conserva un valor cercano al 50% de la tarifa que regía en diciembre de 2022, con actualizaciones anuales por UVT.

Tarifas para vehículos particulares y familiares de hasta cinco pasajeros

Menos de 1.500 c.c.: $447.300 para modelos de menos de 10 años y $592.900 para vehículos de 10 años o más.

Entre 1.500 y 2.500 c.c.: $544.700 para modelos de menos de 10 años y $677.400 para vehículos de 10 años o más.

Más de 2.500 c.c.: $636.000 para modelos de menos de 10 años y $754.300 para vehículos de 10 años o más.

Precios para camperos, camionetas y vehículos de seis o más pasajeros

Camperos y camionetas de más de 2.500 c.c.: $1.110.300 para modelos de menos de 10 años y $1.274.000 para los de 10 años o más.

Vehículos de seis o más pasajeros: entre $797.300 y $1.281.600, según cilindraje y antigüedad.

El esquema de cobertura garantiza atención médica e indemnizaciones a las víctimas viales independientemente de la responsabilidad del siniestro - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Tarifas para taxis, servicio público y carga

Taxis y autos de negocio: desde $281.900 para modelos recientes de menos de 1.500 c.c.

Vehículos de carga o mixtos de menos de cinco toneladas: $888.400.

Buses y busetas urbanas: $673.300.

El Soat subió 5,17% para categorías diferenciales y 0,38% para el resto

La SFC dejó de usar el salario mínimo como referencia para actualizar las categorías de tarifa diferencial y adoptó la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que fue de 5,17% para 2026.

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Para los demás vehículos, que representan cerca de la mitad del parque automotor asegurado, el aumento promedio fue de 0,38%. La entidad explicó que el cálculo responde a la revisión técnica de la siniestralidad, la frecuencia de accidentes y el costo de atención a las víctimas.

El Soat cubre la atención inmediata de víctimas viales

El Soat es obligatorio para circular en Colombia y cubre a las víctimas de accidentes de tránsito, sin depender de quién haya sido responsable del siniestro. Las coberturas incluyen:

El esquema de cobertura garantiza atención médica e indemnizaciones a las víctimas viales independientemente de la responsabilidad del siniestro - crédito Colprensa

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios: hasta 701 UVT.

Indemnización por incapacidad permanente: hasta 180 smldv ($10.505.430).

Muerte de la víctima y gastos funerarios: hasta 750 smldv ($43.772.625)

Transporte y movilización de lesionados: hasta 8,77 UVT.

La póliza no cubre daños materiales, reparación del vehículo ni hurto.

El Runt permite consultar el Soat por placa y verificar su vigencia

Ingrese al portal oficial del runt.gov.co Seleccione la consulta de vehículos por placa e ingrese la placa y el documento de identidad del propietario. Revise la aseguradora emisora, número de póliza, estado y fechas de vigencia y vencimiento.

El Runt informa que la consulta por placa permite verificar la vigencia del Soat y de la revisión técnico-mecánica.

Los canales oficiales ayudan a evitar estafas con el Soat

La compra debe hacerse en aseguradoras autorizadas por la SFC o mediante intermediarios verificados. La entidad alerta sobre supuestos descuentos difundidos por WhatsApp y redes sociales, así como pagos solicitados a cuentas de personas naturales.

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La póliza obligatoria excluye las reparaciones mecánicas, la atención a daños materiales y el hurto del automóvil - crédito Jesús Aviles/Edición Infobae Colombia

Conviene escribir directamente la dirección web de la aseguradora, no abrir enlaces recibidos por mensajes y comprobar después que la póliza aparezca en el Runt.

Conducir sin Soat vigente implica multa e inmovilización

Conducir sin el seguro obligatorio vigente acarrea una multa de 30 smldv ($1.750.905), inmovilización del vehículo y costos de grúa y patios. La infracción aplicable es la D.2 del Código Nacional de Tránsito, y no la C35.