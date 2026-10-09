Dólar hoy 9 de octubre de 2026: la divisa abrió en Colombia a $3.209,67, por debajo de la TRM oficial

El dólar abrió este viernes en Colombia a 3.212 pesos, un valor por debajo de la Tasa Representativa del Mercado oficial - crédito Dado Ruvic/Reuters

Guardar

El dólar abrió este viernes 9 de octubre en Colombia a $3.209,67, por debajo de la TRM —Tasa Representativa del Mercado— de $3.218,75, en una jornada marcada por una leve pérdida de fortaleza de la divisa estadounidense y por la atención sobre el petróleo, las tasas de interés y los flujos de capital hacia el país.

La referencia oficial cayó $20,13 frente a los $3.238,88 del jueves 8 de octubre, una baja de 0,62%. Desde el primero de octubre, cuando la TRM era de $3.312,84, la reducción acumulada alcanza $94,09, equivalente al 2,84%.

PUBLICIDAD

En la última semana, el dólar estadounidense registró una bajada del -0,96%, mientras que en términos interanuales, su valor ha disminuido un -10,73%.

La tendencia del tipo de cambio del dólar a peso colombiano se mantiene negativa, con un descenso consecutivo registrado durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 14,54%, superior al 14,17% de referencia, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.

La apertura por debajo de la referencia oficial

Camilo Suárez indicó que el nivel de 3.200 pesos funciona nuevamente como punto de referencia para el mercado - crédito AP Photo

Las primeras operaciones ubicaron al dólar entre $3.208,50 y $3.248, con transacciones por USD 11,250 millones, según información publicada por el Banco de la República en su portal web sobre el Comportamiento del mercado del dólar durante el día Tasa de cambio del peso colombiano (información en tiempo real. El precio inicial quedó $ 6,75 por debajo de la tasa oficial vigente.

PUBLICIDAD

La TRM funciona como parámetro para las operaciones cambiarias en Colombia, pero no determina por sí sola los valores de compra y venta que ofrecen bancos y casas de cambio. Las cotizaciones finales dependen de las condiciones de cada negociación y de la evolución del mercado.

El descenso mensual no fue continuo. La tasa pasó de $3.307,73 el 2 de octubre a $3.209,78 el martes 6, luego volvió a subir durante los días posteriores y retrocedió nuevamente para este viernes.

El presidente de Asoblokchain Colombia, Camilo Suárez, señaló a Infobae Colombia que el nivel de $3.200 volvió a ser una referencia para el mercado: “Perderla con fuerza favorecería al peso; recuperar $3.240-$3.250 devolvería presión a quienes necesitan comprar dólares”.

PUBLICIDAD

Suárez estimó que la divisa podría abrir entre $3.210 y $3.230, moverse durante la sesión entre $3.195 y $3.245 y terminar entre $3.205 y $3.235. “Si termina debajo de $ 3.200, sería una señal adicional de fortaleza del peso; superar $ 3.245 cambiaría el tono”, afirmó.

El analista comparó la cotización con la del viernes anterior (2 de octubre), cuando la TRM se encontraba en $3.307,73. “Comprar US 1.000 cuesta, usando la referencia oficial, unos $88.980 menos”, dijo.

Petróleo, tasas y dólar internacional

Los futuros del petróleo Brent registraron una baja hasta 102,91 dólares por barril tras las declaraciones sobre Irán - crédito Europa Press

El índice del dólar retrocedía 0,1% hasta 102,06 puntos, después de alcanzar el lunes su mayor nivel desde abril del año pasado, de 102,53. Vishnu Varathan, responsable de estrategia macroeconómica para Asia-Pacífico de Mizuho Securities en Singapur, describió a la moneda estadounidense como una divisa en una “precaria posición de liderazgo, favorecida por la debilidad del euro y del yen”.

PUBLICIDAD

Los futuros del Brent bajaban USD 1,37, o 1,3%, hasta USD 102,91 por barril. La caída se produjo después de que disminuyeran los temores de una escalada inmediata entre Estados Unidos e Irán.

La analista de mercados de Equal Ltda, Sajamaya Vallejo, indicó a Infobae Colombia que los futuros del Brent se acercaban a USD 102,58 por barril tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre conversaciones diplomáticas con Irán. Según explicó, la menor preocupación por posibles interrupciones del suministro redujo temporalmente la presión sobre el crudo.

“Los futuros del Brent retroceden hacia US$102,58 por barril, tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre las conversaciones diplomáticas con Irán, que redujeron temporalmente las preocupaciones por interrupciones en el suministro de petróleo”, afirmó la experta.

PUBLICIDAD

Vallejo sostuvo que un dólar internacional más débil puede favorecer al peso colombiano, aunque la corrección del petróleo limita parte de ese respaldo. También ubicó al índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a otras monedas principales, alrededor de 102,2 puntos.

El oro, por su parte, avanzaba más de 1% y rondaba USD 4.190 por onza, luego de tocar mínimos de dos meses durante la semana. La recuperación se vinculó con la moderación de los rendimientos de los bonos estadounidenses, el debilitamiento del dólar y la búsqueda de activos de protección ante riesgos económicos y geopolíticos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años se mantenían cerca de 5,2%, en un contexto de inquietud por las presiones inflacionarias y la posibilidad de nuevas alzas de tasas. Los fondos monetarios globales recibieron aproximadamente USD 153.810 millones en la semana terminada el 7 de octubre, una señal de mayor preferencia por liquidez ante la volatilidad de los mercados de deuda.

PUBLICIDAD

“Los fondos monetarios globales recibieron aproximadamente US$153.810 millones durante la semana terminada el 7 de octubre, una señal de mayor preferencia por liquidez en medio de la volatilidad de los mercados de bonos”, agregó Vallejo.

Inflación colombiana y expectativas sobre la Reserva Federal

La inflación anual de septiembre en Colombia cerró en 6,29% mientras la tasa del Banco de la República permanece en 12,25% - crédito Dane

La inflación anual de septiembre en Colombia fue de 6,29%, mientras que el Banco de la República mantiene su tasa de interés en 12,25%. Para Suárez, ese nivel puede atraer capital hacia activos denominados en pesos y darle soporte a la moneda local, aunque también encarece el crédito para los hogares.

La Reserva Federal conserva una postura prudente. El mercado considera menos probable un incremento de tasas en octubre, pero todavía contempla una nueva suba en diciembre, una combinación que puede mantener movimientos rápidos en el dólar durante la sesión.

PUBLICIDAD

Vallejo proyectó un rango de negociación entre $3.195 y $3.250, con soportes en $3.210 y $3.200, y resistencias en $3.235 y $3.250. “Una ruptura por debajo de $3.200 podría extender las pérdidas hacia $3.190, mientras que una recuperación por encima de $3.250 abriría espacio hacia $3.265”, afirmó.

Durante el jueves, la analista indicó que el dólar abrió cerca de $3.237,50, alcanzó un máximo de $3.248 y un mínimo de $3.209, antes de finalizar alrededor de $3.218,05, con un volumen negociado aproximado de USD 845,6 millones. Suárez, en cambio, señaló que la divisa había abierto en $3.241,50 y cerrado alrededor de $3.217.

PUBLICIDAD

Los operadores también seguirán la tramitación del presupuesto de Francia, donde el Gobierno busca reducir un déficit cercano al 5,4% del producto interno bruto, y los anuncios de los aspirantes presidenciales, entre ellos Marine Le Pen, antes de las elecciones del próximo año.

La jornada incluirá el indicador preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y sus expectativas de inflación. En Colombia, el mercado estará atento a los movimientos de los TES y a los flujos de inversión extranjera.

<br>