Alberto Gamero se tiene confianza pese al empate ante Fortaleza al último minuto: “Veo un grupo que puede pelear el título”

El técnico samario explicó que el grupo puede pelear el título, además lanzó fuerte pulla-crédito Dimayor/YouTube

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El 8 de octubre de 2026, Fortaleza y Millonarios empataron a un gol por la fecha 14 de la Liga BetPlay en el estadio Metropolitano de Techo.

Pese a que el equipo de Alberto Gamero completó una racha de ocho partidos sin perder en todas las competencias, la eliminación de la Copa BetPlay en los pies del Barranquilla FC desde los tiros del punto penal, junto al empate agónico de los “Amix” (apodo de Fortaleza entre sus amantes del fútbol), provocó la furia en la hinchada azul que llevó un trapo criticando el rendimiento de los jugadores.

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El técnico samario habló sobre el empate que tuvo su equipo ante Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por esta razón, en la rueda de prensa, Alberto Gamero aseguró que Millonarios está capacitado para pelear el título después del empate 1-1 ante Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo, ya que, según su concepto, el técnico samario vio a un equipo con compromiso para afrontar un partido difícil:

“Yo vi a un equipo comprometido. Hoy enfrentamos a un buen equipo, de mucha posición y mucha dinámica. Me parece que, así como ellos tuvieron posibilidades, nosotros también la tuvimos. Fue un juego de ida y vuelta. No creo que, por el resultado, nos dejemos en el tema de la actitud: Vi actitud en el grupo. Se van dos puntos después de trabajar el partido. Este equipo quiere y vamos a pelear el título: estamos capacitados para ello. Ojalá se nos dé; estamos convencidos”.

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Con respecto al trabajo defensivo de Millonarios, Gamero explicó que el gol del delantero Ítalo Montaño llegó gracias a una desconcentración del equipo en los últimos minutos de partido:

“Yo no hablaría tanto de la definición, sino más bien de la concentración en la parte defensiva. Fue un partido duro, con momentos de ida y vuelta, consiguiendo el gol casi al final. Se puede decir que, por una desconcentración, nos empatan. Son detalles que marcan mucho la diferencia. Aparte de eso, hacemos el gol y pienso que nos expulsan a un jugador injustamente (Francisco Chaverra). Después cometemos el error de dejar cabecear en el área para una segunda jugada y lo otro fue dejarse entrar. No fuimos capaces de sostener el 1-0″.

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La fuerte crítica de Alberto Gamero al VAR tras el empate ante los “Amix”

El técnico Alberto Gamero criticó el arbitraje tras el empate ante Fortaleza y la eliminación de la Copa Colombia ante Barranquilla - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sobre el tema arbitral, el técnico de Millonarios fue contundente al expresar su preocupación por las decisiones arbitrales que, según su criterio, afectaron el desarrollo de los juegos del cuadro “Embajador”:

“Hoy, con lo que vi, me preocupé. Vi la acción de Chaverra y lo llamé para preguntarle. Él lo tocó, mas no lo golpeó. Lo raro es que el VAR no lo llame. En Barranquilla yo no quise tocar el tema del penalti porque habíamos quedado eliminados. Es increíble que, para un partido de copa, no pongan VAR. De eso no me gusta hablar mucho, porque voy a salir sancionado y es lo que menos quiero”.

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Así fue el empate entre Fortaleza y Millonarios

Millonarios tuvo la opción de ganar el partido, pero Fortaleza lo empató agónicamente - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El primer tiempo terminó sin goles, aunque ambos equipos encontraron ocasiones para alterar el marcador. Valencia estrelló un remate en el palo para Millonarios, mientras Fortaleza intentó generar peligro mediante jugadas de balón detenido y un disparo de Navarro que golpeó el palo.

Millonarios consiguió abrir el marcador en la segunda parte con el volante chileno Rodrigo Ureña. Ureña definió dentro del área chica después de un centro de Daniel Ruiz y una intervención previa de Mosquera. La pelota quieta resolvió un partido que hasta ese momento se mantenía cerrado.

La ventaja no alcanzó para el equipo dirigido por Alberto Gamero, que había efectuado dos cambios con los ingresos de Mackalister Silva y Daniel Ruiz por Juan Guillermo Cuadrado y Andrey Estupiñán. El conjunto visitante también sufrió la expulsión de Francisco Chaverra y terminó el partido con 10 jugadores.

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Fortaleza encontró la igualdad con un remate de zurda de Italo Montaño, quien aprovechó un rebote dentro del área. El gol evitó la derrota del local y estableció el resultado definitivo.