Colombia

Consejo de Estado mantuvo la suspensión de la elección de Winsner Sandoval por curul afro

El alto tribunal rechazó un recurso del congresista y dejó abierta la posibilidad de que Anyela Guanga ocupe temporalmente el segundo escaño reservado

El congresista Winsner Sandoval Ibáñez, se quedó con la curul que supuestamente debería tener Anyela Guanga - @winsnersandovalibanez/IG
La curul afro de Winsner Sandoval sigue suspendida: el Consejo de Estado argumentó los motivos - @winsnersandovalibanez/IG
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El Consejo de Estado mantuvo la suspensión provisional de la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez como representante a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente, una decisión que deja en disputa el segundo de los dos escaños reservados para estas comunidades en el período 2026-2030.

La Sección Quinta rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa del congresista y dejó vigente la medida cautelar dictada el 20 de agosto.

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La determinación fue adoptada mediante un auto del 8 de octubre de 2026, dentro del proceso que examina la legalidad de la elección de Sandoval, candidato del Partido Demócrata Colombiano. El alto tribunal no ha emitido todavía una sentencia definitiva sobre el caso, pero consideró que existen razones para mantener suspendidos los efectos de la elección mientras avanza el trámite judicial.

La decisión del Consejo de Estado deja en disputa el segundo de los dos escaños reservados para estas comunidades en el período 2026-2030 - crédito Colprensa
La decisión del Consejo de Estado deja en disputa el segundo de los dos escaños reservados para estas comunidades en el período 2026-2030 - crédito Colprensa

La controversia se relaciona con la forma en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) repartió la segunda curul afro en las elecciones legislativas del 8 de marzo. En esos comicios, el Consejo Comunitario El Naranjo obtuvo 159.387 votos, mientras la lista del Partido Demócrata Colombiano, que llevó a Sandoval, recibió 72.241 sufragios.

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El CNE entregó una de las curules a Óscar David Benavides Angulo, integrante de la lista del Consejo Comunitario El Naranjo, y asignó la segunda a Sandoval. Sin embargo, la candidata Anyela Viviana Guanga Marquínez, segunda en la lista cerrada de El Naranjo, demandó esa decisión al sostener que el Partido Demócrata no obtuvo los votos mínimos requeridos para entrar en la distribución de los dos escaños.

El umbral electoral está en el centro del litigio por la segunda curul afro

El proceso gira alrededor de la aplicación del umbral exigido para acceder a las curules de la circunscripción especial. Para esa elección, el mínimo correspondía al 30% del cociente electoral, cifra que se ubicó en 78.915,45 votos.

La lista del Consejo Comunitario El Naranjo superó ese requisito con sus 159.387 apoyos. El Partido Demócrata Colombiano, en cambio, quedó por debajo del umbral, al conseguir 72.241 votos.

El Consejo de Estado mantuvo suspendida de forma provisional la elección de Winsner Sandoval por una curul afro - crédito @winsnersandovalibanez/ Instagram
El Consejo de Estado mantuvo suspendida de forma provisional la elección de Winsner Sandoval por una curul afro - crédito @winsnersandovalibanez/ Instagram

El debate judicial se originó porque el CNE recurrió al sistema de residuos para entregar el segundo escaño al Partido Demócrata Colombiano. De forma preliminar, el Consejo de Estado concluyó que el umbral debe cumplirse antes de participar en el reparto de las curules. Bajo esa interpretación, una lista que no llegue a la votación mínima no puede obtener un asiento mediante el cálculo de residuos.

La Sección Quinta también examinó la excepción aplicable si ninguna de las listas supera el umbral. En ese supuesto, todas las candidaturas pueden participar en la distribución de las curules. Para el tribunal, esa regla no era procedente en este caso porque el Consejo Comunitario El Naranjo sí pasó la barrera electoral.

La defensa de Sandoval argumentó que el artículo 263 de la Constitución no regula de forma expresa una situación en la que solo una lista supera el umbral, sin llegar al cociente electoral. Por ello, solicitó que la definición sobre la regla aplicable quedara para la sentencia de fondo y cuestionó que se adoptaran medidas cautelares antes de resolver el proceso.

El fallo señala que el CNE introdujo medidas cautelares no previstas en la Ley 2494 de 2025, como la suspensión de registros y la prohibición de publicar encuestas - crédito Colprensa
El Consejo Comunitario El Naranjo obtuvo 159.387 votos y el Partido Demócrata Colombiano alcanzó 72.241 - crédito Colprensa

No obstante, el Consejo de Estado mantuvo la suspensión provisional, sin que ello signifique que ya exista una decisión final sobre la nulidad de la elección. La sentencia deberá definir si Sandoval pierde definitivamente la curul o si la asignación realizada por el CNE se ajustó a las normas electorales.

Anyela Guanga podría recibir una credencial provisional

En un segundo auto, también fechado el 8 de octubre, la Sección Quinta admitió la demanda promovida por Anyela Guanga contra la elección de Sandoval y decretó una medida cautelar adicional. La orden establece que el CNE deberá asignar provisionalmente la segunda curul afro a la lista del Consejo Comunitario El Naranjo, sin alterar el escaño de Óscar David Benavides.

Como Guanga ocupaba el segundo renglón de la lista cerrada de ese movimiento, la medida abre la posibilidad de que reciba una credencial provisional y asuma temporalmente como representante a la Cámara.

La orden quedó atada a la vigencia de la suspensión de la elección de Sandoval. El Consejo de Estado precisó que la adjudicación a favor de la lista del Consejo Comunitario El Naranjo solo podrá hacerse efectiva cuando quede en firme la medida decretada contra el congresista. Tras la decisión que rechazó el recurso de reposición de la defensa de Sandoval, la suspensión provisional se mantiene. Aun así, el alcance de la asignación temporal estará sujeto a las actuaciones procesales que correspondan y a las determinaciones posteriores de la Sala.

Anyela Viviana Guanga Marquínez enfrenta una solicitud de revocatoria de su inscripción por una presunta inhabilidad relacionada con un contrato suscrito con una entidad pública en 2025 - crédito Afrocolombianos Visibles
Anyela Guanga demandó la asignación del segundo escaño a Winsner Sandoval - crédito Afrocolombianos Visibles

El alto tribunal señaló que la medida busca evitar que una de las dos curules afrodescendientes permanezca sin representación mientras se resuelve la controversia judicial. La corporación advirtió que la falta de ocupación de ese puesto podría afectar la participación de estas comunidades en las deliberaciones y decisiones de la Cámara de Representantes.

La asignación temporal no define quién ocupará definitivamente la curul

La eventual llegada de Guanga al Congreso no constituye un fallo definitivo a su favor. Se trata de una medida provisional que tendrá vigencia mientras subsista la suspensión de la elección de Sandoval y, como límite, hasta que el Consejo de Estado emita una sentencia dentro del proceso de nulidad electoral.

Por ahora, el proceso mantiene abierta la discusión sobre el alcance de las normas que regulan el umbral, el cociente electoral y los residuos en las circunscripciones especiales. La decisión de fondo determinará si la segunda curul afro corresponde de manera definitiva a Winsner Sandoval o a Anyela Guanga, como segunda candidata de la lista del Consejo Comunitario El Naranjo.

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