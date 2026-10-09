Colombia

Este es el precio del oro en Colombia este viernes 9 de octubre

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)
El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)
Guardar

Ante la incertidumbre por la inflación y los incrementos que llegan a darse en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo. Una de las opciones más comunes para esto es la adquisición de oro, plata y platino, en sus diferentes versiones que, además de ser metales preciosos, sirven como una inversión un tanto segura.

Esto se debe a que el valor de estas piezas cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer. Por eso, si se tiene en mente adquirirlos, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización.

PUBLICIDAD

Precio del oro de este viernes

Por gramo: 431199.35 COP

Por onza: 13411799.10 COP

Venta de oro puro (24K): 431179.72

Compra de oro puro (24K): 431218.97

Cambio: 0,56

Requisitos para vender oro

Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)
Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

PUBLICIDAD

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

Temas Relacionados

Precio del oro en Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El diputado chavista increpó a Petro por declaraciones sobre la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro: no lo bajó de mentiroso

El legislador venezolano, que interrumpió varias veces el discurso del expresidente de Colombia, aseguró que solo decía falsedades

El diputado chavista increpó a Petro por declaraciones sobre la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro: no lo bajó de mentiroso

Sneyder Pinilla alerta sobre su seguridad y el futuro de las investigaciones de la Ungrd: cuestionó su traslado a La Picota

El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Pinilla el 29 de abril de 2025 por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. La pena fue de cinco años, ocho meses y un día de prisión. La sentencia ordenó que permaneciera en Cpams Ejart por razones de seguridad

Sneyder Pinilla alerta sobre su seguridad y el futuro de las investigaciones de la Ungrd: cuestionó su traslado a La Picota

Chontico Día resultados de hoy viernes 9 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy viernes 9 de octubre, esta fue la jugada ganadora

La Suprema estaría embarazada del futbolista Brahian Palacios: comentarios en redes sociales despertaron rumores

La creadora de contenido respondió a un mensaje de su pareja en TikTok y despertó preguntas entre sus seguidores sobre una posible maternidad

La Suprema estaría embarazada del futbolista Brahian Palacios: comentarios en redes sociales despertaron rumores

La hinchada de Millonarios protestó con banderines y pancartas en el Estadio de Techo tras la eliminación de la Copa Colombia: “Solo corren a cobrar”

La eliminación frente al Barranquilla FC de la Copa BetPlay generó molestia entre los fanáticos del cuadro “Embajador” y se trasladó hasta el estadio de Techo en Bogotá

La hinchada de Millonarios protestó con banderines y pancartas en el Estadio de Techo tras la eliminación de la Copa Colombia: “Solo corren a cobrar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

La Suprema estaría embarazada del futbolista Brahian Palacios: comentarios en redes sociales despertaron rumores

La Suprema estaría embarazada del futbolista Brahian Palacios: comentarios en redes sociales despertaron rumores

Yuli Ruiz sorprendió al revelar que el Tino Asprilla les daba tarjetas de crédito a ella y a Karina García: “Una sensación espectacular”

Silvia Tcherassi fue premiada en España: recibió el Premio Influencia Hispana de Moda

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Tuto Patiño pidió perdón a su exnovia fallecida en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Nunca fue mi intención hacerle daño”

Deportes

La hinchada de Millonarios protestó con banderines y pancartas en el Estadio de Techo tras la eliminación de la Copa Colombia: “Solo corren a cobrar”

La hinchada de Millonarios protestó con banderines y pancartas en el Estadio de Techo tras la eliminación de la Copa Colombia: “Solo corren a cobrar”

Netcompany Ineos anunció la llegada de Harold Tejada al equipo y confirmó la ausencia de Egan Bernal en el Giro de Lombardía

Nicolás Hernández, jugador del América de Cali, quedó herido por la caída de un árbol sobre su carro: Bomberos locales atendieron la emergencia

Alberto Gamero se tiene confianza pese al empate ante Fortaleza al último minuto: “Veo un grupo que puede pelear el título”

Atlético Nacional y Millonarios empataron sus juegos: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay