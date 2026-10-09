Asocapitales y PNUD presentaron una hoja de ruta para que 32 capitales de Colombia puedan anticipar riesgos por el fenómeno de El Niño

El Gobierno nacional declaró el inicio oficial del fenómeno de El Niño - crédito Idiger

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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnd) presentaron oficialmente una guía para que las 32 ciudades capitales de Colombia anticipen y enfrenten los riesgos del fenómeno de El Niño durante el 2026 y 2027, con medidas para proteger el suministro de agua, la atención hospitalaria y la continuidad de los servicios esenciales.

La herramienta, denominada ABC para una gestión efectiva del Fenómeno de El Niño 2026-2027, busca garantizar que las alcaldías conviertan la información técnica en decisiones concretas en las entidades territoriales.

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El documento plantea qué variables deben vigilar las administraciones, cuáles son las acciones de preparación y en qué momento deben activar protocolos con entidades y empresas de servicios públicos.

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