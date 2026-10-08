Colombia

Un gestor de diálogo del Distrito resultó herido durante movilizaciones del 7 de octubre en Bogotá: qué pasó

La persona adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno recibió atención médica tras los incidentes, que también incluyeron agresiones contra integrantes de Derechos Humanos en las movilizaciones movilizaciones por la situación en Gaza

Integrantes de los equipos de derechos humanos sufrieron agresiones durante el desarrollo de la marcha - crédito @andrescamilo_rc/X

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Un gestor de diálogo resultó herido y personal de acompañamiento en derechos humanos fue agredido durante una jornada de movilizaciones en Bogotá, vinculada al rechazo a las acciones militares y a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

De acuerdo con información preliminar, una persona relacionada con la Secretaría Distrital de Gobierno requirió atención médica en medio de los incidentes registrados durante la protesta.

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Las marchas se realizaron en la tarde del miércoles 7 de octubre, como forma de respaldo a Palestina, donde se reunieron estudiantes de la Universidad Nacional con otros participantes del llamado “bloque Antigenocidio Palestina”.

La concentración avanzó por varios sectores de Bogotá y derivó en intervenciones institucionales, alteraciones de tránsito y agresiones contra funcionarios que acompañaban el recorrido.

Las manifestaciones en Bogotá expresaron rechazo a la crisis humanitaria y a las acciones militares en la Franja de Gaza - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Las manifestaciones en Bogotá expresaron rechazo a la crisis humanitaria y a las acciones militares en la Franja de Gaza - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La protesta comenzó cerca de las 3:56 p. m. en la avenida El Dorado con carrera 50, en sentido occidente-oriente. Desde allí, los manifestantes se desplazaron por la calle 26 hasta llegar al sector de la calle 45 con avenida Caracas, donde concluyó el recorrido.

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Un grupo de cerca de 200 personas participó en la movilización que pasó por inmediaciones del Centro Administrativo Nacional, conocido como CAN. La Secretaría Distrital de Gobierno desplegó equipos de diálogo y de derechos humanos para acompañar a los asistentes durante el desplazamiento.

La intervención de los uniformados ocurrió después de las agresiones contra los funcionarios que seguían el desarrollo de la marcha, según información de Caracol Radio. El reporte no precisó las circunstancias de la lesión ni la identidad de la persona atendida.

La jornada también afectó la circulación vehicular en varios puntos de la capital del país. Los reportes oficiales advirtieron sobre cierres y desvíos durante la tarde, especialmente en los alrededores de la Universidad Nacional y en las vías incluidas en el recorrido.

La Secretaría de Movilidad reportó cierres viales y desvíos en los alrededores de la Universidad Nacional - crédito @JD_Quinteror/X

Reacciones de la manifestación en Bogotá

La manifestación en apoyo al pueblo palestino que ocupó sectores de la calle 26 y la carrera 45 de Bogotá provocó cuestionamientos de varios concejales, que reclamaron una intervención de la Fuerza Pública para restablecer la circulación en plena hora pico.

La movilización derivó en cierres temporales dentro del sistema de TransMilenio, que suspendió la operación de nueve estaciones desde alrededor de las 3:00 p. m.. El servicio habitual se recuperó a las 8:28 p. m.

La protesta afectó la movilidad de miles de ciudadanos que buscaban regresar a sus hogares. Según el reporte del sistema de transporte, más de 140.000 usuarios resultaron perjudicados por las restricciones y los bloqueos.

Julián Uscategui siguió la situación desde uno de los puntos impactados por la marcha y difundió un video en sus redes sociales para exigir una reacción de las autoridades. “La Fuerza Pública debe intervenir para restablecer la movilidad y el orden público”, afirmó el concejal en su publicación.

Su planteamiento puso el foco en la recuperación de las vías y en el papel de las autoridades ante las interrupciones ocasionadas por la movilización.

Cerca de 200 personas vinculadas al bloque Antigenocidio Palestina se movilizaron por la calle 26 en inmediaciones del CAN - crédito Luisa Gonzalez/X
Cerca de 200 personas vinculadas al bloque Antigenocidio Palestina se movilizaron por la calle 26 en inmediaciones del CAN - crédito Luisa Gonzalez/X

Tata Hernández, concejala de Bogotá por el Centro Democrático, también rechazó las consecuencias de la jornada sobre el transporte y los desplazamientos de los habitantes de la ciudad.

“Mientras miles de ciudadanos quedan atrapados y no pueden llegar a sus hogares, el petrismo insiste en bloquear y paralizar Bogotá. La protesta no puede convertirse en vandalismo ni en una herramienta para afectar a millones”, sostuvo Hernández.

La cabildante vinculó su crítica con los problemas que enfrentaron los pasajeros durante el horario de mayor demanda y pidió una respuesta inmediata para garantizar el funcionamiento de la capital.

Hernández retomó el reclamo por el control de las calles: “La Fuerza Pública debe intervenir ya, recuperar el orden y garantizar que Bogotá pueda funcionar”.

Juan David Quintero se concentró en la situación de los pasajeros que tuvieron que completar sus trayectos a pie tras las alteraciones en la operación de TransMilenio.

“¿Nadie piensa en las más de 140.000 personas a las que les tocó caminar hasta sus casas? Yo sí. Un miércoles, con lluvia, los bogotanos no pueden seguir pagando las consecuencias de bloqueos”, expresó el concejal en sus redes sociales.

El dirigente propuso fortalecer la protección del sistema de transporte frente a las manifestaciones que deriven en bloqueos. Según indicó, ya fue presentado un proyecto de acuerdo con ese objetivo.

“Por eso propongo blindar el sistema de transporte. Ya radicamos un proyecto de acuerdo y le pedimos al presidente Abelardo De La Espriella apoyar esta iniciativa. Hagamos que Bogotá funcione”, concluyó Quintero.

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