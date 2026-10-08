Colombia

Senador criticó la presencia de Guillermo Jaramillo en ceremonia de ascensos de la Policía y el exministro respondió: “No salí corriendo”

El congresista Germán Rodríguez se acercó al ex jefe de cartera y le dijo que no debía estar en el evento porque presuntamente “lastimó” a la fuerza pública en la administración anterior

El senador Germán Rodríguez exigió al exministro de Salud respetar la ceremonia de ascensos de la Policía. Lo señaló de haber lastimado a la fuerza pública - crédito @GermanRSenador/X y @GA_Jaramillo/X

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El senador Germán Rodríguez y el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo protagonizaron un momento de tensión en el Congreso de la República, durante la ceremonia de ascensos de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, que se llevó a cabo el 7 de octubre de 2026.

El congresista solicitó al ex jefe de cartera que se retirara del recinto. Afirmó que Jaramillo no tenía derecho de estar presente en la ceremonia porque “lastimó” a las Fuerzas Militares mientras ejerció como ministro durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

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“Usted no tiene que estar aquí (...). Usted lastimó a las Fuerzas Militares en Colombia. Haga el favor, se retira. Eso no se hace. Respete esta ceremonia, haga el favor”, dijo el también mayor retirado de la Infantería de Marina al exministro.

Guillermo Jaramillo negó los señalamientos de Germán Rodríguez sobre supuestas afectaciones a la fuerza pública - crédito @GermnAndrs92683/X y Carlos Ortega/EFE
Guillermo Jaramillo negó los señalamientos de Germán Rodríguez sobre supuestas afectaciones a la fuerza pública - crédito @GermnAndrs92683/X y Carlos Ortega/EFE

En la conversación que tuvieron, el antiguo titular de la cartera aseguró que fue invitado al evento. Además, negó haber afectado a los integrantes de la fuerza pública. “Lo único que he hecho es defenderlos. Senador, yo lo respeto cuando usted me respete”, expresó Jaramillo.

A través de su cuenta de X, el senador se pronunció sobre lo sucedido y afirmó que, luego de haber solicitado al exministro su retiro, este se fue del lugar. Indicó entonces que el exfuncionario no es bienvenido en eventos relacionados con la fuerza pública.

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Que le quede claro al exministro de Salud de Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, USTED NO ES BIENVENIDO en eventos de nuestros héroes de la patria. No voy a permitir que quienes hicieron parte de un Gobierno que le hizo tanto daño a Colombia pretendan venir a ocupar espacios donde se honra a nuestros policías. La ceremonia de ascensos de la DIPRO es para nuestros héroes, no para quienes representaron ese Gobierno”, aseveró Rodríguez en X.

Germán Rodríguez aseguró que el exministro de Salud Guillermo Jaramillo no es bienvenido en eventos de la fuerza pública - crédito @GermanRSenador/X
Germán Rodríguez aseguró que el exministro de Salud Guillermo Jaramillo no es bienvenido en eventos de la fuerza pública - crédito @GermanRSenador/X

Exministro de Salud se pronunció

Guillermo Jaramillo se defendió en una publicación que hizo en la misma red social. Según indicó, resulta contradictorio afirmar que no era bienvenido en la ceremonia que se llevó a cabo el 7 de octubre, teniendo en cuenta que su asistencia está sujeta a una invitación formal que recibió. En ese sentido, cuestionó la postura de defensa de la democracia que ha adoptado públicamente Germán Rodríguez.

¿Esa es la democracia que dice defender? ¿Pretende decidir quién puede participar en un acto de la Policía Nacional según sus posiciones políticas?”, preguntó el exministro.

De igual manera, negó que la administración del expresidente Gustavo Petro haya lastimado a los miembros de la fuerza pública. Por el contrario, aseguró que el gobierno anterior tomó medidas que mejoraron las condiciones de vida y del ejercicio del servicio para los uniformados.

El exministro de Salud recordó que la administración anterior mejoró las condiciones salariales de la fuerza pública - crédiot Luisa González/Reuters
El exministro de Salud recordó que la administración anterior mejoró las condiciones salariales de la fuerza pública - crédiot Luisa González/Reuters

“El gobierno del (ex)presidente @petrogustavo no “lastimó” a la Fuerza Pública. Durante nuestro Gobierno aumentamos el presupuesto de la Policía, impulsamos ascensos y avanzamos en mejores condiciones salariales y de bienestar para nuestros uniformados”, aseveró el ex jefe de la cartera en X.

Adicionalmente, negó que, tras haber recibido el reclamo por parte del congresista, haya decidido retirarse del Congreso. Según explicó, estuvo presente en toda la ceremonia de ascensos y se fue porque tenía una reunión previamente programada con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. “No, senador: no “salí corriendo””, precisó.

Según detalló, el encuentro que tuvo con el colectivo se centró en avanzar en la documentación de actos intimidatorios y hostigamientos que se estarían presentando contra “integrantes del Gabinete por la Vida”. Informó que estas situaciones serán puestas en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El exministro Guillermo Jaramillo se defendió y respaldó las acciones del gobierno anterior en favor de la fuerza pública - crédito @GA_Jaramillo/X
El exministro Guillermo Jaramillo se defendió y respaldó las acciones del gobierno anterior en favor de la fuerza pública - crédito @GA_Jaramillo/X

Decir públicamente quién es o no “bienvenido” a un acto institucional demuestra precisamente por qué estas situaciones deben ser documentadas. Las instituciones de la República y nuestra fuerza pública no son propiedad de ningún partido, senador o sector político. Resulta contradictorio que, precisamente en el Congreso de la República, donde deben estar representadas todas las voces, un senador pretenda excluir de una ceremonia institucional a quien piensa distinto", añadió.

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