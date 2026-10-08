Segunda amenaza de explosivos en el Atlántico: Policía detectó un objeto abandonado cerca a la terminal de Soledad

Autoridades atienden amenaza de explosivos en Soledad - crédito captura de pantalla @ImpactoNewsCol/X

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La Policía acordonó la vía hacia la Terminal de Transportes de Soledad, Atlántico, durante la mañana de este jueves 8 de octubre, tras una alerta por la presunta presencia de un artefacto explosivo. La medida busca establecer si existe algún elemento peligroso y proteger a quienes transitan por el sector.

El área permanece bajo control mientras se realiza la inspección correspondiente. La Policía Metropolitana mantiene la vigilancia para evitar nuevos hechos de este tipo, que generan temor entre la ciudadanía, según información conocida por Semana.

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La alerta se produce después de que otro objeto fuera dejado más temprano sobre un puente que comunica a Barranquilla con Soledad. Las autoridades aún no han determinado qué elemento fue abandonado ni si tiene relación con algún grupo armado.

Infobae Colombia se comunicacó con las autoridades correspondeites y aseguraron que por el momento n o hay pronunciamiento oficial hasta que se terminen de realizar las pesquizas correspondientes para informar de manera precisa y contundente.

Una bandera y un cilindro del ELN causó temor en Barranquilla

Instalan bandera del ELN en puente de Barranquilla - crédito rede sociales

La bandera del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un cilindro fueron instalados cerca de un puente de Barranquilla. La Policía Nacional confirmó que el cilindro no contenía explosivos, tras revisarlo durante la madrugada de este jueves 8 de octubre.

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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que una patrulla encontró los elementos y determinó que “no poseen ningún tipo de artefacto explosivo”.

El hallazgo obligó a suspender de forma preventiva el tránsito vehicular en el puente de la avenida Murillo que conecta con el municipio de Soledad. La restricción comenzó luego de que ciudadanos alertaran a una patrulla del cuadrante sobre la presencia de la bandera.

La Policía acordonó el sector y activó verificaciones para descartar riesgos para conductores y peatones. El procedimiento comenzó cerca de las 5:00 a. m. La institución señaló inicialmente que sus unidades acudieron al punto y delimitaron el área como parte del operativo de seguridad.

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Una bandera y un cilindro del ELN causó temor en Barranquilla - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“La Policía Nacional informa que, frente a los hechos registrados este 8 de octubre en la avenida Murillo, a la altura del puente que conecta con el municipio de Soledad, unidades policiales hicieron presencia en el lugar y procedieron a acordonar el área”, informó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El comunicado de la institución sostuvo que el operativo tenía como finalidad “garantizar la seguridad y adelantar las verificaciones correspondientes”.

Rodríguez Castro solicitó colaboración de los habitantes para avanzar en la identificación de quienes dejaron los elementos en el puente. “Invitamos a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que nos permita la identificación de estos responsables”, afirmó la oficial.

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La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que mantendrá la recopilación de información sobre lo ocurrido y que difundirá nuevos detalles cuando cuente con datos oficiales verificados.

Atentados relevantes en Colombia en 2026

Alias Iván Mordisco sería uno de los cabecillas de la disidencias de las Farc que ahora recurriría a esta arma para cometer atentados contra la fuerza pública, tal y como ocurrió en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en la capital vallecaucana - crédito Facebook | Joaquín Sarmiento/AFP

Hasta el 8 de octubre de 2026, estos fueron algunos de los ataques con explosivos de mayor impacto:

Cajibío, Cauca — 25 de abril: un cilindro bomba explotó en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel. El balance final fue de 21 civiles muertos y 56 heridos . Las autoridades atribuyeron el ataque a una estructura de las disidencias de las Farc.

Los Patios, Norte de Santander — 31 de agosto: un carro bomba explotó frente a la estación de Policía del municipio, en el área metropolitana de Cúcuta. Murió un civil y al menos 15 personas resultaron heridas , entre policías y civiles. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó la acción.

Uribia, La Guajira — noche del 22 de septiembre: explosivos provocaron el descarrilamiento de un tren vacío de Cerrejón, en el kilómetro 59+900 de la línea férrea. No hubo muertos ni heridos, pero al menos 20 vagones sufrieron pérdidas totales . La autoría permanecía bajo investigación; una hipótesis militar apuntaba al ELN.

Catatumbo, Norte de Santander — enero a agosto: la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos documentó 18 ataques con drones explosivos , con 39 víctimas entre muertos y heridos. Tibú y El Tarra concentraron la mayor cantidad de casos.

Balance nacional de explosivos: tras el atentado de Los Patios, reportes de septiembre situaron en al menos 204 los atentados con explosivos registrados en Colombia durante 2026, incluidos ataques con drones. El suroccidente y el Catatumbo concentraron buena parte de los hechos.