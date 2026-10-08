La Anla postuló a presunto aliado de Alex Saab como subdirector técnico: su hoja de vida ya fue publicada

Rafael More Jaramillo fue postulado para ocupar la subdirección técnica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

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Rafael More Jaramillo, exgerente de Inlaca y apoderado de una sociedad vinculada al entorno de Alex Saab, fue postulado el 30 de septiembre de 2026 para ser subdirector técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), un cargo desde el que se evalúan y vigilan proyectos de hidrocarburos, minería, energía e infraestructura en Colombia.

Su hoja de vida fue publicada por la entidad del Estado, aunque no registra su paso por Venezuela ni la administración de la empresa lechera que tendría relación con el denominado testaferro de Nicolás Maduro.

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La postulación corresponde a un puesto directivo de libre nombramiento y remoción dentro de la Anla. Las subdirecciones técnicas emiten conceptos sobre la viabilidad ambiental de obras, recomiendan medidas preventivas y pueden abrir procesos sancionatorios contra compañías que incumplen sus obligaciones.

Según una investigación adelantada por la revista Cambio, More Jaramillo aparece en la documentación corporativa venezolana como representante de Moxem Food FZ-LLC, una compañía registrada en Emiratos Árabes Unidos el 13 de junio de 2019. El 7 de junio de 2024, esa sociedad tomó el control de Inlaca y él asumió la gerencia general de la compañía.

El paso por la empresa del entorno de Saab

En la experiencia laboral de More Jaramillo no aparece vínculo alguno con empresas relacionadas con Alex Saab - crédito Anla

Inlaca había pertenecido hasta entonces a Mirona Food FZE, otra sociedad emiratí constituida el 27 de agosto de 2018. La firma poseía las 65.845.900 acciones de la compañía venezolana y era representada mediante carta poder por Carlos Rolando Lizcano Manrique, hombre de confianza de Saab.

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La reunión de accionistas se realizó a las 09:00 a. m. del 7 de junio de 2024 en Caracas. El acta consignó la presencia de More Jaramillo como apoderado de Moxem Food y como titular de una cédula de extranjero, documento venezolano destinado a personas con estatus migratorio formal en el país.

La operación mantuvo a Inlaca dentro del mismo entramado empresarial. La investigación del portal venezolano Armando.info, firmada por Roberto Deniz, sostuvo que Saab habría adquirido la compañía en marzo de 2019 a través de Mirona Food, como parte de una cadena de compras realizadas de manera reservada.

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Antes del traspaso, Inlaca fue administrada primero por Jorge Arraut y después por Lizcano. Este último presidió Salva Foods, empresa vinculada a las tiendas de los Clap, el programa de alimentos subsidiados del chavismo, y obtuvo una cédula venezolana en 2018.

Lizcano, nacido en Cúcuta en 1971, fue señalado en 2019 por Armando.info como el presunto operador que buscó influir sobre diputados opositores venezolanos para mejorar la imagen de Saab. La justicia federal de Estados Unidos lo acusó en octubre de 2021 de lavado de dinero junto con Álvaro Pulido y el exgobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora; está detenido en Venezuela desde febrero de 2026.

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El vínculo de Saab con el sector alimentario venezolano precedió a Inlaca. El mismo portal documentó en 2018 que la leche en polvo mexicana distribuida en cajas de los Clap llegaba mediante empresas relacionadas con Saab y Pulido, y que parte del producto tenía niveles tan bajos de calcio y proteína que difícilmente podía considerarse leche.

La hoja de vida del presunto allegado de Alex Saab apareció publicada el 30 de septiembre en la página de la Anla - crédito Anla

More Jaramillo habría administrado la lechera durante el período en que Saab concentró poder en Caracas. Nicolás Maduro lo designó ministro de Industrias en octubre de 2024, mientras que Camilla Fabri, esposa del empresario, fue viceministra para la Comunicación Internacional y presidenta de la Misión Vuelta a la Patria.

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La captura de Maduro, ocurrida el 3 de enero de 2026, modificó ese escenario. Saab fue detenido en febrero y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería informó el 16 de mayo que había sido deportado a Estados Unidos.

El 15 de septiembre de 2026, Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero vinculada a los contratos de los Clap. Aceptó entregar 195 millones de dólares, se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses y enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión; la sentencia está prevista para el 20 de enero de 2027.

Tras la salida de Saab, trabajadores de Inlaca dijeron a Armando.info que More Jaramillo “desapareció sin dar explicaciones”. El Ministerio de Industrias de Venezuela intervino la empresa el 26 de agosto de 2026.

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Una hoja de vida sin registros de Caracas

La información publicada por la Anla describe a More Jaramillo como ingeniero ambiental graduado en febrero de 2009 y con un MBA terminado en 2013. Allí figuran su trabajo como coordinador académico de la Universidad El Bosque y casi una década de actividad en Interstruc Colombia, donde aseguró haber sido director ambiental hasta diciembre de 2018.

También declaró experiencias profesionales en Hytsa Estudios y Proyectos, Área Limpia y Agromore S.A.S. Su último empleo informado fue como CEO y gerente general de GoMore Group LLC, una compañía de Miami, entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de enero de 2024.

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No hay referencias en ese recorrido a Inlaca, Moxem Food, Venezuela ni a otra ocupación que cubra los dos años y medio posteriores a enero de 2024. Tampoco figura Gomore SAS, una empresa matriculada en la Cámara de Comercio de Santa Marta el 13 de septiembre de 2023.

Gomore SAS tiene como representante legal a Andrea Alejandra Peñarredonda Gómez, esposa de More Jaramillo. Su objeto social incluye administración empresarial, consultoría de gestión, actividades jurídicas e ingeniería; renovó su matrícula en junio de 2026 y reportó ingresos por $20 millones durante 2025.

Alex Saab aceptó entregar 195 millones de dólares tras declararse culpable de conspiración para lavar dinero en Estados Unidos - crédito Jesus Vargas/AP

La sociedad estadounidense GoMore Group LLC fue constituida el 1 de junio de 2021 con More Jaramillo y Peñarredonda Gómez como miembros administradores. Presentó su último reporte anual en Florida el 16 de febrero de 2024, dos semanas después de la fecha en que él afirmó haber dejado la gerencia, y actualmente consta como inactiva.

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Agromore S.A.S., otra compañía mencionada en su hoja de vida, está en liquidación y no renueva su matrícula mercantil desde 2019, de acuerdo con el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá. La empresa no declaró ingresos hasta 2018 y, en su último año de renovación, reportó $3.965 millones.

Francisco Borja Chilito Rodríguez figura como representante legal de Agromore. Los nombres de Iván Leandro Chilito y Nicolás Francisco Chilito Lenis aparecen junto al de More Jaramillo como codemandados en procesos judiciales en Bogotá.

Como persona natural, More Jaramillo tuvo matrícula mercantil durante seis meses, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. Sus actividades registradas incluían saneamiento ambiental, educación universitaria y consultoría.

El vínculo familiar con el círculo de De la Espriella

Andrea Peñarredonda trabajó en Caracas junto a Fabri, esposa de Saab. En noviembre de 2025, la entonces precandidata Vicky Dávila la calificó como la “mano derecha” de la esposa de Saab y pidió explicaciones a Abelardo de la Espriella sobre sus conexiones con ese entorno.

Peñarredonda es hermana de Daniel Peñarredonda Gómez, abogado que fue socio de De la Espriella Lawyers hasta 2025. El actual presidente describió al jurista como alguien cercano a su carrera profesional durante una entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, el 1 de febrero de 2026: “Daniel Peñarredonda trabajó conmigo desde los 18 años, es como un hijo mío”.

Meses antes, De la Espriella había dicho a Alejandro Villanueva, de Desigual, que descubrió a Peñarredonda cuando tenía 18 años, comenzó como dependiente y terminó como socio de la firma. Durante años, el presidente también fue abogado de Saab, según Armando.info.

De la Espriella Lawyers llevó hasta 2025 asuntos de uno de los hermanos de Saab, quien aceptó cargos por lavado de activos en Estados Unidos.

Según información conocida por Cambio, Daniel Peñarredonda fue fotografiado en abril de 2024 en un acto político encabezado por Saab, dos meses antes de que More Jaramillo representara a Moxem Food en el cambio de control de Inlaca.

Andrea Peñarredonda también visitó recientemente el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá, que De la Espriella había anunciado como despacho presidencial antes de devolver la Presidencia a la Casa de Nariño.

La rama judicial registra dos procesos ejecutivos iniciados por Bancolombia en 2019 contra More Jaramillo y Peñarredonda Gómez, además de otros cobros de entidades financieras contra él. Uno de esos expedientes involucra a Interstruc Colombia y sigue en juzgados de ejecución de sentencias.

Los certificados oficiales indican que More Jaramillo no tiene antecedentes disciplinarios, penales ni contractuales y tampoco aparece como responsable fiscal. No registra contratos estatales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública ni figura como socio o directivo en los reportes de la Superintendencia de Sociedades.