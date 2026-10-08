Ivonne Rubio y Antonio Macías Montaño: los dos colombianos que fueron asesinados en la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel

Antonio Macías e Ivonne Rubio ya habían conformado una familia con dos hijos de seis y cuatro años. Ambos resultaron muertos luego del ataque a Israel - crédito @ivonne_rubio24 / Instagram

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La confirmación de la muerte de Antonio Macías Montano, seis días después del sanguinario ataque del grupo terrorista palestino Hamas contra Israel, cerró la búsqueda que su familia mantuvo con la esperanza de hallarlo con vida, y concluyó en dos la cifra de colombianos asesinados durante el brutal episodio del 7 de octubre de 2023.

El joven colombo-israelí, de 28 años, y su pareja, la también colombiana Ivonne Rubio, de 26, murieron asesinados ese día mientras asistían al festival de música electrónica Tribe of Nova, a solo cinco kilómetros de la Franja de Gaza, en una zona conocida como Kibutz Re’im, en el desierto del Neguev.

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Rubio fue identificada el 11 de octubre mediante pruebas de ADN realizadas a sus familiares. Dos días después, la Policía de Israel confirmó a la familia de Macías que su cuerpo había sido localizado entre las víctimas del ataque, según información divulgada por las autoridades nacionales en ese momento.

Las familias de Antonio Macías e Ivonne Rubio, asesinados en Israel por Hamas, reportaron su desaparición. Luego, encontraron sus cuerpos - crédito ivonne_rubio24/Instagram

Así fue la confirmación del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores: “La embajadora Margarita Manjarrez en comunicación directa con el padre, constató lo que ya las autoridades locales le habían comunicado, en cuanto al resultado de las pruebas de ADN que establecieron que Ivonne se encontraba entre los fallecidos. La embajadora expresó sus sentimientos de profundo pesar y absoluta solidaridad, en estos momentos tan angustiosos de indescriptible dolor para su padre y el resto de su familia”, fue el mensaje oficial de la cartera, publicado el 13 de octubre de 2023.

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La pareja residía en Kfar Saba, en el Distrito Central de Israel, y había dejado a sus dos hijos, de seis y cuatro años, al cuidado de familiares para asistir al festival con motivo de su aniversario. Ambos habían construido su vida en Israel junto a sus familias.

El último mensaje de Ivonne Rubio fue enviado desde el festival

Antes de perder contacto con sus allegados, Ivonne Rubio le escribió a su padre, Julio Rubio: “Papi, estamos en guerra”. El mensaje fue enviado cerca de las 7:15 de la mañana del 7 de octubre, cuando el ataque ya había comenzado, de acuerdo con la información que conoció el diario español El País luego de esa fecha.

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Según los reportes periodísticos, en medio de los cruces de fuego, la colombiana también le comunicó a su progenitor que buscaba un búnker para refugiarse. Después de ese mensaje, su familia no volvió a tener noticias de ella. Sus padres denunciaron su desaparición y entregaron muestras de ADN a las autoridades israelíes para facilitar la identificación de las víctimas.

Ivonne Rubio y Antonio Macías tenían una historia de amor que acabó en tragedia - crédito @ivonne_rubio24/Instagram

Según las publicaciones de Instagram de Rubio, trabajaba como modelo y vivía en Israel desde hacía varios años. Información conocida por El Colombiano indicó que la familia había salido de Colombia en busca de una nueva vida.

Antonio Macías fue buscado en hospitales y entre los cuerpos sin identificar

Mientras se confirmaba la muerte de Rubio, los parientes de Antonio Macías Montano recorrieron hospitales y difundieron su fotografía en redes sociales para tratar de ubicarlo. La incertidumbre se prolongó hasta el 13 de octubre, cuando recibieron la confirmación de su fallecimiento.

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Ivonne Rubio y Antonio Mesias tenían dos hijos - crédito @ivonne_rubio24/Instagram - Infobae

De hecho, Juan Hernán Hincapié, tío político del joven, comentó en una entrevista con France24 que la familia temía dos posibilidades: que Antonio estuviera entre los cadáveres aún pendientes de identificación o que hubiera sido secuestrado durante la incursión.

Los familiares mencionaron en su momento que lo que sabían era que la pareja habría corrido hacia un refugio antiaéreo al escuchar las sirenas. Las primeras versiones indicaron que varias personas se ocultaron allí durante la incursión, pero el lugar fue atacado con explosivos y disparos. No obstante, días después se confirmó el hallazgo del cuerpo.

Ivonne Rubio, su pareja y sus hijos vivían en Israel - crédito @ivonne_rubio24/Instagram

La muerte de Ivonne Rubio y Antonio Macías dejó huérfanos a sus dos hijos. La familia despidió a Rubio el 12 de octubre en Jerusalén, la capital israelí, y tenía previsto realizar el funeral de Macías dos días después.

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Tras la confirmación de los fallecimientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del expresidente Gustavo Petro lamentó informar los asesinatos de los connacionales “en medio de los gravísimos sucesos ocurridos en un desierto al sur de Israel”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de la connacional y las extiende a su familia y amigos”, indicó.