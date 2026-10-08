Inflación de septiembre de 2026 dejó ver qué ciudades son las más caras y las más baratas para vivir: esto pasó con Bogotá, Medellín, Cartagena y otras

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 6,74% anual en septiembre de 2026, impulsados por el precio de la papa y productos del agro - crédito Luisa González/Reuters

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó el 7 de octubre de 2026 que la inflación en Colombia, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzó una variación anual de 6,29% en septiembre. El dato será una referencia para la negociación del salario mínimo de 2027, ya que la inflación constituye el punto de partida para las discusiones entre trabajadores y empresarios sobre el incremento.

La variación anual aumentó 1,11 puntos porcentuales frente a septiembre de 2025, cuando se ubicó en 5,18%. En el acumulado de 2026, la inflación llegó a 5,74%, 1,19 puntos porcentuales por encima del 4,55% registrado en el mismo periodo del año anterior.

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A nivel mensual, el IPC subió 0,37% en septiembre, cinco puntos básicos más que el 0,32% reportado en igual mes de 2025. El resultado estuvo cerca de las proyecciones del mercado.

La inflación anual en Colombia supera el 6% y está lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane

Con este resultado, la inflación continúa por fuera del rango objetivo del Banco de la República, fijado entre 2% y 4%. Este escenario podría limitar el margen de la junta directiva para reducir la tasa de interés, ubicada actualmente en 12,25%, que corresponde al costo que pagan las entidades financieras por los recursos que el banco central les entrega a través de operaciones de mercado abierto.

Qué ciudades de Colombia son las más caras para vivir

Además de estos datos, el Dane también reveló qué pasó durante septiembre de 2026 en las diferentes ciudades. A nivel mensual, por dominios geográficos, Villavicencio fue la ciudad de mayor variación al registrar 1,14%. El registro se dio, entre otras cosas, por subclases como suministro de agua, que tuvo una variación de 63,56% y una contribución de 0,63 puntos porcentuales (pp). Mientras que subclases que amortiguaron la subida fue carne de aves, con una variación de 0,49% y una contribución de 0,01 pp.

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Le siguieron:

Ibagué: 0,68%.

Neiva: 0,57%.

Florencia: 0,56%.

Valledupar: 0,52%.

Por su parte, la ciudad de menor índice inflacionario fue Santa Marta, que registró 0,03%.

Villavicencio, capital del Meta, fue la ciudad de mayor índice inflacionario en Colombia en septiembre de 2026 - crédito Dane

El resultado en la capital del Magdalena se debió a que subclases como papas tuvieron una variacón de 8,83% y una contribución de 0,04 pp. El IPC en esta ciudad fue amortiguado por subclases como tomate de árbol, cuya variación fue de 2,11% y la contribución alcanzó el - 0,01 pp.

Le siguieron:

Pereira: 0,07%.

Tunja: 0,15%.

Popayán: 0,18%.

Armenia: 0,24%.

Mientras que otras ciudades principales registraron lo siguiente:

Bogotá: 0,37%.

Cali: 0,41%.

Medellín: 0,34%.

Baranquilla: 0,26%.

Cartagena: 0,29%.

Variación anual de la inflación en las ciudades de Colombia

En cuanto a la variación anual, Medellín lideró el registro al llegar a 7,04% y superar el promedio nacional. Le siguieron:

Armenia: 7,00%.

Bucaramanga: 6,98%.

Ibagué: 6,77%.

Villavicencio: 6,77%.

La otra cara de la moneda fue para Riohacha, que registró la cifra inflacionaria más baja del país, con 4,53%.

Medellín cerró septiembre de 2026 como la ciudad más costosa de Colombia en los últimos 12 meses - crédito Dane

Le siguieron:

Pasto: 5,05%.

Montería: 5,26%.

Barranquilla: 5,45%.

Sincelejo: 5,67%.

Otras ciudades importantes del país registraron:

Bogotá: 6,06%.

Cali: 6,76%.

Cartagena: 5,94%.

Santa Marta: 5,87%.

Manizales: 5,95%.

Al respecto, el investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera lamentó los resultados, sobre todo, porque el indicador sigue subiendo frente a otros países.

Por medio de X, el experto precisó: “Y sigue subiendo la inflación en Colombia. Cerró septiembre en 6,29% anual, frente a 6,24% en agosto. Es el nivel más alto desde julio 2024. El repunte no es solo colombiano: la inflación también viene subiendo en varios países y en Zona Euro. Pero Colombia sigue muy arriba”.

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Diego Montañez, investigador de la Universidad Eafit, lamentó que la inflación en Colombia doble la de la Zona Euro - crédito @DiegoMontanezH/x

Cambio en el panorama monetario

Entretanto, el inversionista e “influencer” inmobiliario Juan Pablo Osorio dijo que el dato mensual es ligeramente positivo frente a expectativas, pero difícilmente cambia por sí solo el panorama monetario.

“El Banco de la República acaba de elevar su tasa 25 pb hasta 12,25% y ya acumula 300 pb de subidas desde enero. Además, el mercado espera ahora que la inflación termine 2026 alrededor del 6,86%”, apuntó.

Según él, “la lectura es clara: septiembre sorprende marginalmente a la baja, pero Colombia continúa enfrentando una inflación elevada y persistente, lo que mantiene la presión sobre los tipos de interés y el crecimiento económico”, indicó el experto.

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