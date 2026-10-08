Gremios del Valle del Cauca se unieron a las críticas por nueva tarifa al transporte de carga en Buenaventura

Comité Intergremial y Empresarial de Valle del Cauca se unió a la oleada de criticas por decreto que impone nueva tarifa al transporte de carga en Buenaventura - crédito Ever Andrés Mercado/Reuters

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El Comité Intergremial y Empresarial de Valle del Cauca (Ciev) rechazó el cobro adicional que estableció el Distrito de Buenaventura para el transporte de carga y pidió derogar el Decreto 0338 de 2026.

La medida fija un precio público por circulación de $4.235 por tonelada movilizada desde o hacia los terminales portuarios y, según el gremio, puede encarecer el comercio exterior, afectar la inversión y reducir la generación de empleo.

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“Este gravamen arbitrario constituye un ataque directo a los camioneros del país, encarece de forma desmedida los productos que transitan por este puerto, presiona el incremento de la inflación nacional, atenta contra la competitividad del comercio exterior colombiano y ahuyenta a los industriales y comerciantes que intentan trabajar en Buenaventura”, puntualiza el comunicado oficial.

El sector gremial y empresarial señaló que la financiación para la infraestructura del distrito debe construirse con una visión integral que evalúe los efectos sobre la economía local y nacional - CIEV

El CIEV advirtió que el aumento podría trasladarse a toda la cadena productiva y a los hogares, además de incentivar el desvío de mercancías hacia otros puertos. También señaló que el cobro puede debilitar el atractivo de Buenaventura para nuevas inversiones y comprometer los ingresos de sus habitantes en un escenario de competencia entre terminales nacionales e internacionales.

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“El sector gremial y empresarial reconoce la urgencia de atender las necesidades de infraestructura, movilidad y bienestar del Distrito. Sin embargo, su financiación debe construirse con una visión integral que evalúe los efectos sobre la economía local y nacional”, indicó.

El puerto es utilizado por más de 17.700 empresas de 31 departamentos, según el comité, que lo describió como un activo estratégico para el país. Por sus terminales ingresan materias primas destinadas a las industrias de alimentos y construcción, mientras que salen exportaciones agroindustriales y manufactureras.

Juan Manuel Sanclemente, director del CIEV, solicitó la derogatoria de la medida y propuso un diálogo entre la Alcaldía Distrital, el Gobierno nacional, la Gobernación, los gremios, los generadores de carga, los transportadores y las terminales portuarias. El comité planteó priorizar el dragado del canal de acceso, el proyecto Mulaló-Loboguerrero, el acueducto, las obras del corredor Buga-Buenaventura y las mejoras en seguridad y eficiencia operativa, con alternativas de financiación que no impongan nuevas barreras al comercio.

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La reacción de otros gremios

De otro lado, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) solicitó a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, que revise el gravamen antes de su entrada en vigor. El gremio señaló que 60,2% de las exportaciones cafeteras de 2026 salió por las terminales portuarias del distrito.

Cafeteros piden diálogo antes de implementar la tarifa - crédito Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

La FNC, presidida por Germán Bahamón, reconoció la necesidad de mejorar la infraestructura vial y la movilidad en Buenaventura, pero sostuvo que el decreto suma un costo a las cadenas productivas que utilizan el puerto. La organización pidió evaluar el alcance y las consecuencias de la tarifa, además de instalar una mesa de diálogo con los sectores productivos y exportadores.

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“La competitividad del café colombiano y de las demás cadenas exportadoras requiere una logística eficiente, costos competitivos y condiciones que faciliten el comercio exterior”, indicó la entidad.

De igual manera, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) también rechazó el cobro al considerar que agrega un gasto a las operaciones que atraviesan el corredor hacia las terminales portuarias. El gremio alertó que la tarifa puede restarle competitividad a Buenaventura frente a otros puertos.

El presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, sostuvo que incorporar nuevos costos a la operación portuaria contradice el objetivo de reducir los gastos logísticos y fortalecer el comercio exterior. A su juicio, esa situación puede llevar a que parte de la carga se traslade hacia otras terminales.

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Para el gremio la tarifa incorpora un gasto adicional a las operaciones que usan este corredor y puede restar competitividad al puerto frente a otras opciones.- crédito Fenavi

Fenavi advirtió que el aumento de costos sobre esos insumos puede trasladarse a la producción y al abastecimiento de una de las principales zonas agroindustriales del país. La participación del puerto en las importaciones de esas materias primas descendió de 53% en 2011 a cerca de 32% en 2025.

El gremio pidió a la Alcaldía de Buenaventura y a las autoridades nacionales que revisen integralmente los efectos del Decreto Distrital 0338 de 2026 y habiliten un espacio técnico e institucional con los sectores productivos y logísticos.