Colombia

Gremios del Valle del Cauca se unieron a las críticas por nueva tarifa al transporte de carga en Buenaventura

El sector gremial y empresarial del departamento señaló que la financiación para la infraestructura del distrito debe construirse con una visión integral que evalúe los efectos sobre la economía local y nacional

Comité Intergremial y Empresarial de Valle del Cauca se unió a la oleada de criticas por decreto que impone nueva tarifa al transporte de carga en Buenaventura - crédito Ever Andrés Mercado/Reuters
Comité Intergremial y Empresarial de Valle del Cauca se unió a la oleada de criticas por decreto que impone nueva tarifa al transporte de carga en Buenaventura - crédito Ever Andrés Mercado/Reuters
Guardar

El Comité Intergremial y Empresarial de Valle del Cauca (Ciev) rechazó el cobro adicional que estableció el Distrito de Buenaventura para el transporte de carga y pidió derogar el Decreto 0338 de 2026.

La medida fija un precio público por circulación de $4.235 por tonelada movilizada desde o hacia los terminales portuarios y, según el gremio, puede encarecer el comercio exterior, afectar la inversión y reducir la generación de empleo.

PUBLICIDAD

“Este gravamen arbitrario constituye un ataque directo a los camioneros del país, encarece de forma desmedida los productos que transitan por este puerto, presiona el incremento de la inflación nacional, atenta contra la competitividad del comercio exterior colombiano y ahuyenta a los industriales y comerciantes que intentan trabajar en Buenaventura”, puntualiza el comunicado oficial.

El sector gremial y empresarial señaló que la financiación para la infraestructura del distrito debe construirse con una visión integral que evalúe los efectos sobre la economía local y nacional - CIEV
El sector gremial y empresarial señaló que la financiación para la infraestructura del distrito debe construirse con una visión integral que evalúe los efectos sobre la economía local y nacional - CIEV

El CIEV advirtió que el aumento podría trasladarse a toda la cadena productiva y a los hogares, además de incentivar el desvío de mercancías hacia otros puertos. También señaló que el cobro puede debilitar el atractivo de Buenaventura para nuevas inversiones y comprometer los ingresos de sus habitantes en un escenario de competencia entre terminales nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

“El sector gremial y empresarial reconoce la urgencia de atender las necesidades de infraestructura, movilidad y bienestar del Distrito. Sin embargo, su financiación debe construirse con una visión integral que evalúe los efectos sobre la economía local y nacional”, indicó.

El puerto es utilizado por más de 17.700 empresas de 31 departamentos, según el comité, que lo describió como un activo estratégico para el país. Por sus terminales ingresan materias primas destinadas a las industrias de alimentos y construcción, mientras que salen exportaciones agroindustriales y manufactureras.

Juan Manuel Sanclemente, director del CIEV, solicitó la derogatoria de la medida y propuso un diálogo entre la Alcaldía Distrital, el Gobierno nacional, la Gobernación, los gremios, los generadores de carga, los transportadores y las terminales portuarias. El comité planteó priorizar el dragado del canal de acceso, el proyecto Mulaló-Loboguerrero, el acueducto, las obras del corredor Buga-Buenaventura y las mejoras en seguridad y eficiencia operativa, con alternativas de financiación que no impongan nuevas barreras al comercio.

La reacción de otros gremios

De otro lado, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) solicitó a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, que revise el gravamen antes de su entrada en vigor. El gremio señaló que 60,2% de las exportaciones cafeteras de 2026 salió por las terminales portuarias del distrito.

Cafeteros piden diálogo antes de implementar la tarifa - crédito Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Cafeteros piden diálogo antes de implementar la tarifa - crédito Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

La FNC, presidida por Germán Bahamón, reconoció la necesidad de mejorar la infraestructura vial y la movilidad en Buenaventura, pero sostuvo que el decreto suma un costo a las cadenas productivas que utilizan el puerto. La organización pidió evaluar el alcance y las consecuencias de la tarifa, además de instalar una mesa de diálogo con los sectores productivos y exportadores.

“La competitividad del café colombiano y de las demás cadenas exportadoras requiere una logística eficiente, costos competitivos y condiciones que faciliten el comercio exterior”, indicó la entidad.

De igual manera, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) también rechazó el cobro al considerar que agrega un gasto a las operaciones que atraviesan el corredor hacia las terminales portuarias. El gremio alertó que la tarifa puede restarle competitividad a Buenaventura frente a otros puertos.

El presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, sostuvo que incorporar nuevos costos a la operación portuaria contradice el objetivo de reducir los gastos logísticos y fortalecer el comercio exterior. A su juicio, esa situación puede llevar a que parte de la carga se traslade hacia otras terminales.

Para el gremio la tarifa incorpora un gasto adicional a las operaciones que usan este corredor y puede restar competitividad al puerto frente a otras opciones.- crédito Fenavi
Para el gremio la tarifa incorpora un gasto adicional a las operaciones que usan este corredor y puede restar competitividad al puerto frente a otras opciones.- crédito Fenavi

Fenavi advirtió que el aumento de costos sobre esos insumos puede trasladarse a la producción y al abastecimiento de una de las principales zonas agroindustriales del país. La participación del puerto en las importaciones de esas materias primas descendió de 53% en 2011 a cerca de 32% en 2025.

El gremio pidió a la Alcaldía de Buenaventura y a las autoridades nacionales que revisen integralmente los efectos del Decreto Distrital 0338 de 2026 y habiliten un espacio técnico e institucional con los sectores productivos y logísticos.

Temas Relacionados

BuenaventuraImpuestosPuerto de BuenaventuraTarfia transporte de cargaGremiosComité Intergremial y Empresarial de Valle del CaucaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt, hombre intentó abrir las puertas del avión durante el viaje: pasajero contó cómo evitó la tragedia

Michele Carlo Benedetto Cinque, ciudadano alemán residente en Colombia, relató que intervino tras notar el comportamiento del hombre, que caminó con rapidez hacia la parte delantera del avión cerca de una hora después del despegue

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt, hombre intentó abrir las puertas del avión durante el viaje: pasajero contó cómo evitó la tragedia

Ministra de Salud pidió a las EPS mantener los tratamientos de pacientes priorizados en el plan de Choque

Ana María Vesga aseguró que las aseguradoras deberán sostener la atención de los 1,6 millones de usuarios primordiales y responder a quienes ingresan cada día con nuevas necesidades

Ministra de Salud pidió a las EPS mantener los tratamientos de pacientes priorizados en el plan de Choque

Narcosubmarinos sin tripulantes y cargados con explosivos: así están operando las redes internacionales de narcos en Colombia

Los sumergibles cargados con droga son construidos con materiales livianos como fibra de vidrio, madera y fibra de carbono, y su capacidad puede llegar a las nueve toneladas, según destacó un informe especial del diario inglés The Telegraph

Narcosubmarinos sin tripulantes y cargados con explosivos: así están operando las redes internacionales de narcos en Colombia

Gobierno De la Espriella reveló la estrategia para combatir el tráfico de migrantes y falsas identidades

La coordinación conjunta con la Registraduría y la Fiscalía reforzará la revisión de partidas de nacimiento usadas posteriormente para solicitar documentos de ciudadanía por parte de extranjeros

Gobierno De la Espriella reveló la estrategia para combatir el tráfico de migrantes y falsas identidades

Nuevos detalles sobre caso de estafa en Bogotá: mujer antes de escaparse dejó carta y prometió regresar el dinero

Los afectados señalan que recibió préstamos, joyas y anticipos por servicios estéticos que en algunos casos no realizó, antes de abandonar el sector

Nuevos detalles sobre caso de estafa en Bogotá: mujer antes de escaparse dejó carta y prometió regresar el dinero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

A La Liendra casi lo arrestan en un aeropuerto europeo: tenía talco derramado en su maleta

Festival Estéreo Picnic 2027: Travis Scott, Charli XCX, David Guetta y más artistas hacen parte del cartel oficial

Camilo Cifuentes confesó cómo conoció y se interesó en ‘La Mijita’, la mujer que señalan de meterse en su relación: “Ella también tenía pareja”

Sebastián Vega volvió a ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato con el que ganó de nuevo su puesto en el ‘reality’

Deportes

Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

Bayern Múnich evalúa competencia para Luis Díaz, aunque sin apuros para el 2027: “Atentos a las oportunidades”

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

Egan Bernal aclaró los rumores de su posible retiro como profesional: “Con el ritmo de la competición, se va perdiendo”

Radamel Falcao jugará partido de leyendas del Manchester United contra leyendas del Arsenal en Asia: Thierry Henry lidera al equipo rival