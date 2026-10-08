Colombia

Gobierno estableció nuevo protocolo para definir qué autoridades extranjeras que visiten Colombia serán recibidas por De la Espriella

El Decreto 1492 de 2026 establece que el mandatario recibirá a los jefes de Estado y de Gobierno que viajen al país, mientras que otras autoridades serán atendidas por el canciller o por funcionarios nacionales de rango equivalente

- crédito Ovidio Gonzále/Presidencia
El Decreto 1492 del 6 de octubre de 2026 adicionó el artículo 11A al Reglamento de Protocolo y Ceremonial de la Presidencia de la República - crédito Ovidio Gonzále/Presidencia
Guardar

El Ministerio de Relaciones Exteriores expidió el Decreto 1492 del 6 de octubre de 2026, mediante el cual adicionó el artículo 11A al Decreto 770 de 1982, correspondiente al Reglamento de Protocolo y Ceremonial de la Presidencia de la República. La nueva disposición establece criterios para determinar qué autoridades extranjeras serán recibidas directamente por el presidente de la República durante sus visitas a Colombia.

De acuerdo con el decreto, el presidente recibirá a los jefes de Estado o de Gobierno que visiten el país, mientras que las demás autoridades extranjeras serán atendidas por el ministro de Relaciones Exteriores o por una autoridad nacional de rango equivalente al del visitante, según lo determine la Cancillería.

PUBLICIDAD

La norma también establece un procedimiento para las solicitudes de encuentro con el jefe de Estado. Cuando una autoridad extranjera distinta de un jefe de Estado o de Gobierno solicite reunirse con el presidente, la petición deberá presentarse por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad encargada de determinar el funcionario colombiano que atenderá al visitante, de acuerdo con su nivel de representación.

Nuevo criterio de correspondencia de rango

Las solicitudes de reunión con el presidente que sean presentadas por autoridades distintas de jefes de Estado o de Gobierno deberán tramitarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Las solicitudes de reunión con el presidente que sean presentadas por autoridades distintas de jefes de Estado o de Gobierno deberán tramitarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores - crédito Charlie Cordero/REUTERS

En las consideraciones del decreto, el Gobierno señala que el Decreto 770 de 1982 ya regulaba la visita al país de los jefes de Estado, pero no establecía un criterio específico para determinar cuáles de las demás autoridades extranjeras debían ser recibidas directamente por el presidente.

PUBLICIDAD

Por esta razón, el Decreto 1492 incorpora un principio de correspondencia de rango para las visitas de autoridades extranjeras. Según el documento, este criterio busca que las autoridades visitantes sean atendidas por funcionarios colombianos de nivel equivalente y asegurar la reciprocidad en el trato con otros Estados, preservar la jerarquía de la representación exterior y ordenar la agenda internacional del presidente.

El decreto señala que este principio guarda relación con el nivel de representación reconocido por el derecho internacional a los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores. Además de la Constitución Política de Colombia, para sustentar esta consideración, el Gobierno cita el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aprobada en Colombia mediante la Ley 32 de 1985.

En sus consideraciones, el Gobierno también hace referencia a la Sentencia C-504 del 27 de agosto de 1992 de la Corte Constitucional. El decreto indica que dicha decisión precisó que la dirección de las relaciones internacionales corresponde al presidente de la República en su condición de jefe del Estado y destacó su intervención personal en la conducción de esas relaciones.

El presidente conserva la facultad de recibir a otras autoridades

El presidente mantiene la facultad de recibir a autoridades extranjeras distintas de los jefes de Estado o de Gobierno cuando considere que el encuentro es conveniente para los intereses de la política exterior - crédito Fernando Vergara/REUTERS
El presidente mantiene la facultad de recibir a autoridades extranjeras distintas de los jefes de Estado o de Gobierno cuando considere que el encuentro es conveniente para los intereses de la política exterior - crédito Fernando Vergara/REUTERS

Aunque el nuevo artículo establece como regla general que los jefes de Estado o de Gobierno serán recibidos por el presidente, el decreto contempla una excepción. El mandatario podrá recibir a otras autoridades extranjeras cuando lo considere necesario.

La disposición quedó consignada en el parágrafo segundo del artículo 11A. Allí se establece que, pese a la regla general, el presidente de la República, en ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales, podrá recibir a autoridades extranjeras distintas de los jefes de Estado o de Gobierno cuando lo considere conveniente para los intereses de la política exterior.

El decreto también precisa que las reglas previstas para la visita de un jefe de Estado extranjero serán aplicables, en lo pertinente, a la visita de un jefe de Gobierno extranjero. De esta manera, ambas categorías quedan comprendidas dentro del grupo de autoridades cuya recepción corresponde directamente al presidente.

El Decreto 1492 de 2026 dispone que la modificación comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaVisita de autoridades extranjerasDecreto 1492 de 2026Ministerio de Relaciones ExterioresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Quindío busca recuperar el turismo tras el terremoto: la ocupación hotelera cayó de 80% a 20%, advirtió el gobernador

La emergencia dejó más de 103.000 damnificados y miles de viviendas e infraestructura pública afectadas. Ahora, la Gobernación prepara una estrategia para acelerar la reconstrucción y volver a atraer visitantes a los municipios del departamento

El Quindío busca recuperar el turismo tras el terremoto: la ocupación hotelera cayó de 80% a 20%, advirtió el gobernador

Las empresas colombianas perdieron capacidad para pagar deudas: Fitch Ratings alertó dificultades de caja para financiarse

La calificadora estadounidense advirtió que la relación entre el gasto de capital y la depreciación y amortización disminuyó, mientras aumentaron los pagos de dividendos

Las empresas colombianas perdieron capacidad para pagar deudas: Fitch Ratings alertó dificultades de caja para financiarse

Esquemas de seguridad de congresistas y concejales superarían los $181.413 millones en 2026, según Daniel Briceño

El cálculo parte de una revisión de contratos publicados en el Secop II y contempla los recursos destinados durante este año a la protección de congresistas, funcionarios y concejales de Bogotá. Briceño también proyectó que el gasto podría acercarse a los $725.000 millones en cuatro años si los montos se mantienen

Esquemas de seguridad de congresistas y concejales superarían los $181.413 millones en 2026, según Daniel Briceño

Bogotá está ofreciendo 100 becas virtuales de 70% y 80% para pregrado, maestría y doctorado: así puede solicitarlas

La Secretaría Distrital de Gobierno recibe postulaciones hasta el 25 de octubre de 2026, aunque los cupos pueden agotarse antes y los beneficiarios deberán cubrir parte de la matrícula

Bogotá está ofreciendo 100 becas virtuales de 70% y 80% para pregrado, maestría y doctorado: así puede solicitarlas

Escándalo en el Real Cartagena por señalamientos de apuestas ilegales: “Un volante le ofreció a un defensa un dinero”

El hecho salió a relucir luego de los últimos resultados en la Primera B, que también salpicó al técnico Álvaro Hernández, lo que provocó que uno de sus accionistas se pronunciara sobre el caso

Escándalo en el Real Cartagena por señalamientos de apuestas ilegales: “Un volante le ofreció a un defensa un dinero”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

En video: Camila Osorio y Aryna Sabalenka bailaron juntas al ritmo de Shakira y Maluma en Wuhan

En video: Camila Osorio y Aryna Sabalenka bailaron juntas al ritmo de Shakira y Maluma en Wuhan

Ana del Castillo mostró, con su estilo único y en traje de baño, cómo va su embarazo

Rock al Parque 2026: horarios del sábado 10 de octubre, con Apocalyptica y Stratovarius

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Rock al Parque 2026: 30 datos y anécdotas para celebrar tres décadas del festival

Deportes

Escándalo en el Real Cartagena por señalamientos de apuestas ilegales: “Un volante le ofreció a un defensa un dinero”

Escándalo en el Real Cartagena por señalamientos de apuestas ilegales: “Un volante le ofreció a un defensa un dinero”

Egan Bernal, ciclista colombiano campeón del Tour de Francia 2019, no estaría considerando su retiro, según su entorno: esto se sabe

Fortaleza vs. Millonarios: hora y dónde ver el primer partido de Juan Guillermo Cuadrado ante los hinchas azules

Faryd Mondragón, arquero de Colombia en el Mundial 2014, aseguró que Camilo Vargas no debe regresar a la Tricolor: “El titular es Montero”

Despedida de Lionel Messi: las veces que la estrella argentina enfrentó a la selección Colombia