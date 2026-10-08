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Faryd Mondragón, arquero de Colombia en el Mundial 2014, aseguró que Camilo Vargas no debe regresar a la Tricolor: “El titular es Montero”

El exfutbolista profesional afirmó que Kevin Mier debe ser el suplente en esa posición y que el tercero saldrá de las divisiones juveniles

Fayrd Mondragón, arquero de la selección Colombia en el Mundial 2014, aseguró que Camilo Vargas no debe volver a la Tricolor - crédito HiCue/@alvaromontero1/@kmilov12
Fayrd Mondragón, arquero de la selección Colombia en el Mundial 2014, aseguró que Camilo Vargas no debe volver a la Tricolor - crédito HiCue/@alvaromontero1/@kmilov12
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Faryd Mondragón, exarquero de la selección Colombia, respaldó a Álvaro Montero como titular actual de la Tricolor y consideró que Camilo Vargas, que atajó en Atlas de México durante el 2026, debe concentrar la mayor parte de su energía en el cierre de su carrera a nivel de clubes.

El exfutbolista profesional, con pasado en clubes como Deportivo Cali, hizo esas declaraciones el martes 6 de octubre de 2026 en Win Sports, después del partido que el equipo de todos le ganó 2-0 a Perú.

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Pilar Velásquez, conductora del programa Planeta Fútbol en el que Mondragón es panelista, le preguntó: “Usted entre los arqueros no me mencionó a Camilo Vargas. ¿Ya pasó el tiempo de Camilo o todavía ahí tiene oportunidad?“.

Y Mondragón respondió: “Yo creo que desafortunadamente, Camilo ya está en una etapa donde tiene que enfocar su mayoría de la energía en terminar su carrera en el club que él quiera de la mejor manera, porque él también ha tenido una carrera superexitosa”.

A Faryd también le pidieron que hiciera un análisis de los arqueros que actuaron con Colombia durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026.

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“A Kevin (Mier) ya lo conocemos. Hoy no tuvo obviamente la oportunidad de mostrarse. Lo que más me gustó de Aldair (Quintana) es que llegando a la selección se recuperó de esa calamidad que tuvo en la Copa Libertadores y fue valiente al no salirse con el corte en la cabeza. Para mí el titular es Álvaro Montero y obviamente de ahí para abajo, junto a Kevin Mier, pueden escoger el otro”, respondió Mondragón.

Faryd Mondragon
El histórico guardameta fue el último jugador con doble nacionalidad que vistió la camiseta de la Tricolor - crédito Reuters

¿Quiénes deben ser los arqueros de la selección Colombia, según Faryd Mondragón?

Álvaro Montero fue el arquero titular de la selección Colombia en el partido ante México y el resultado fue un empate a un gol; Aldair Quintana inició en el arco ante Paraguay en la derrota 1-0; y Kevin Mier fue el último en recibir la oportunidad atajando para la Tricolor en la victoria 2-0 ante Perú.

Mondragón también señaló quién debería ser el tercer arquero de la selección Colombia: “Yo empezaría a acercar también mucho a (Luis) Marquínez”, y así cerró la lista de los que, según su opinión, deben ser los porteros de la Tricolor en el inicio del nuevo periodo de Eliminatorias al Mundial 2030, y como preparación a la Copa América del 2028.

Luis Marquínez ha tenido proceso en la selección Colombia sub-20, aunque nunca ha sido llamado a la absoluta de mayores. Para el segundo semestre del 2026, regresó al club que es dueño de su pase, Atlético Nacional, desde Deportes Tolima, pero no ha tenido regularidad y es suplente del portero argentino, Franco Armaní.

Kevin Mier será el arquero de la selección Colombia para enfrentar a Perú en el último duelo amistoso de la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 - crédito @fcfseleccioncol/Instagram
Kevin Mier fue el arquero de la selección Colombia para enfrentar a Perú en el último duelo amistoso de la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 - crédito @fcfseleccioncol/Instagram

Es decir, dentro de los que tuvieron acción con Colombia en la más reciente fecha FIFA, Mondragón dejó por fuera a Aldair Quintana, el arquero de Independiente del Valle. Cuando entregó su concepto sobre ese portero, aseguró: “Hacía rato Aldair estaba esperando que le dieran una oportunidad de selección”.

Faryd Mondragón hizo una lista de tres nombres para esa posición porque es el número de opciones que las selecciones internacionales suelen convocar tanto para los torneos como Copa América y Mundial, como para los partidos amistosos.

Luis Marquinez recibió solo un gol en el partido ante Israel en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA
Luis Marquinez recibió solo un gol en el partido ante Israel en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA

El mensaje sobre Camilo Vargas

Al hablar de Camilo Vargas, Mondragón remarcó la relación personal que mantiene con el arquero y valoró su conducta en cada uno de los roles que ocupó dentro de la selección Colombia. Recordó su desempeño como tercer arquero, segundo arquero y primer arquero, además de su respuesta en la eliminatoria y en la Copa del Mundo 2026 tras el gol ante Uzbekistán.

Camilo es mi hermano y amigo. Camilo ha sido un compañero extraordinario. Camilo, cuando tuvo que ser tercer arquero, fue un profesional a carta cabal y un gran compañero. Cuando tuvo que haber sido segundo arquero, fue un gran compañero de David. Y cuando fue primer arquero, respondió en la eliminatoria (...). En la Copa del Mundo se recuperó de un gol contra Uzbekistán y terminó haciendo una tarea sobresaliente”, dijo.

Sin embargo, Mondragón aseguró que la etapa de Vargas en la selección debe dar paso a Montero y Mier.

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