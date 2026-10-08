Fortaleza vs. Millonarios: hora y dónde ver el primer partido de Juan Guillermo Cuadrado ante los hinchas azules

Juan Guillermo Cuadrado volvió a convocatoria con Millonarios para la fecha 14 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

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Millonarios se quiere levantar luego del fracaso en la Copa Colombia, en la que fue eliminado en octavos de final a manos del Barranquilla, conjunto de la segunda división, en penales 5-4 en el estadio Romelio Martínez, donde se acabó una de las opciones de título de los azules.

Los embajadores apuntan todas sus fuerzas en la Liga BetPlay y visitarán a Fortaleza, por la jornada 14, en la que solo sirve el triunfo para calmar las tensiones entre los aficionados, que exigen la estrella en diciembre, y ratificar la elección de Alberto Gamero como técnico, tras la salida de Fabián Bustos el 2 de septiembre.

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Aunque el equipo cuenta con una buena cantidad de puntos que lo mantienen adentro de los ocho primeros en la tabla de posiciones, no se puede confiar porque el resto de sus rivales deben varios encuentros y la clave es ganar los próximos juegos para asegurar la clasificación a cuadrangulares antes de tiempo.

Hora y dónde ver Fortaleza vs. Millonarios

Los azules llegarán a ese compromiso con dos realidades: por un lado, el buen momento en el campeonato colombiano que los acerca a los cuadrangulares, y de otra parte, el dolor por la eliminación en Copa Colombia y los comentarios por no vencer al último posicionado en la “B”.

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Millonarios visitará a Fortaleza el jueves 11 de octubre a las 8:10 p. m. El partido se podrá ver en todo el país por la señal del canal deportivo Win+ Fútbol, que también pasará toda la fecha 14 de la Liga BetPlay, además de la plataforma Win Play, para sus suscriptores en cualquier dispositivo.

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios ante el Medellín, donde Leonardo Castro marcó gol en el empate 2-2 - crédito Millonarios FC

El juego será en el estadio de Techo, al suroccidente de Bogotá, con capacidad aproximada de 10.000 espectadores, y en donde se espera una buena cantidad de aficionados visitantes, pues es uno de los encuentros que le genera mayor dinero en boletería a los Amix.

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Ese partido será la primera presentación de Juan Guillermo Cuadrado ante los hinchas de Millonarios, pese a que no sea en El Campín, además del debut en Bogotá y, seguramente, en condición de titular como se vio en el juego frente al Independiente Medellín en la capital antioqueña.

Juan Guillermo Cuadrado tendrá su segundo partido con Millonarios ante Fortaleza - crédito Millonarios FC

Con respecto a Fortaleza, solo le sirve el triunfo para salir de las últimas posiciones y entrar en la pelea por los cuadrangulares, aunque en la actualidad suma 10 puntos y a nueve unidades del octavo, que es el Deportes Tolima con 19, y una nómina con muchos problemas por el bajo rendimiento.

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Tres años de fracasos en Copa Colombia

Después del título de 2022 y la final de 2023, los azules entraron en declive en el certamen que entrega cupo a la Copa Sudamericana del año siguiente, además de que es un título oficial que se suma al palmarés del fútbol colombiano por su reconocimiento y prestigio en las últimas ediciones.

Entre 2024 y 2026, Millonarios no ha pasado de los octavos de final en la Copa Colombia, pues en las últimas tres ediciones se quedó en la misma ronda y ante escuadras que, por historia, son menores a los azules, además de que es la segunda vez que lo elimina un cuadro de la segunda división.

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Barranquilla superó a Millonarios en penales por 5-4, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, por los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Barranquilla FC

Mientras que en 2024 fue Bucaramanga el que dejó en el camino a los azules en penales 4-2, el Envigado eliminó al Embajador en 2025 con marcador global de 1-0, que fue en los primeros compromisos de Hernán Torres en su segundo ciclo y fue recibido con una eliminación.

De otro lado, previo a la caída ante el Barranquilla, Millonarios perdió contra Itagüí Ditaires, en ese entonces de la “B”, en las semifinales de la Copa Colombia 2010, también en serie de penales y con el mismo marcador de 5-4.