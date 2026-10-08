Colombia

Enrique Gómez puso en tela de juicio las investigaciones y resultados de la JEP: aseguró que hay casos “medio engavetados”

El congresista se refirió a las resoluciones sobre las conclusiones que la Jurisdicción Especial para la Paz ha proferido y las que no. Además, afirmó que hay impunidad y asimetría en las indagaciones

El senador Enrique Gómez cuestionó los resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aseguró que hay muchos subcasos que no han avanzado y que todavía se esperan resoluciones de conclusiones e imputaciones - crédito @Enrique_GomezM/X

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El congresista Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, cuestionó la efectividad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la investigación de casos relacionados con el conflicto armado. De acuerdo con el actual presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado, son varios los subcasos que todavía no tienen una resolución.

“En la JEP se congeló la justicia, pero nunca la burocracia. Es una vergüenza. Miren, ahí se tramitan 11 macrocasos. De esos, hay 34 subcasos. Solo en seis casos se ha proferido una resolución de conclusiones. El 80% de los demás subcasos yacen el sueño de los justos, medio engavetados, medio dispersados”, detalló Gómez.

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Según explicó, en el macrocaso 1, relacionado con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las extintas Farc, solo se ha proferido resolución de conclusiones en uno de ocho casos.

Nada se ha hecho en relación con los bloques terribles, siniestros, el Bloque Oriental, el Sur, el Magdalena, todos esos bloques que secuestraron, extorsionaron, asesinaron a los familiares de decenas de miles de colombianos. Ahí nada”, señaló.

Enrique Gómez - JEP (Imagen Ilustrativa Infobae)
Enrique Gómez aseguró que la JEP no ha tomado decisiones sobre la responsabilidad de exguerilleros de distintos bloques de las Farc en crímenes cometidos en el conflicto - JEP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, según información publicada en la página oficial de la JEP, se indica que varios comparecientes de distintos bloques armados de las Farc han sido imputados:

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  • Secretariado: ocho personas, entre ellas, Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria y Pastor Lisandro Alape Lascarro (que, como sanción, deben reparar a las víctimas).
  • Comando Conjunto Central: 10 personas.
  • Bloque Occidental: ocho personas.
  • Bloque Noroccidental: siete personas.
  • Bloque Caribe: cinco personas.
  • Bloque Magdalena Medio: cuatro personas.
  • Bloque Oriental: 15 personas.
  • Bloque Sur: siete personas.

Con respecto al macrocaso 3, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (conocidos como falsos positivos), el senador aseguró que, de siete subcasos, la JEP ha fallado cuatro. Las investigaciones que se adelantan en este macrocaso están relacionadas con las actuaciones de la fuerza pública y, a juicio del congresista, resulta problemático el hecho de que esas indagaciones estén avanzando más que otras.

Esa es la punta de lanza de la izquierda colombiana. Sí, lamentable, pero me molesta la asimetría. ¿Sabe por qué? Porque en el caso 7, de reclutamiento de menores, adivine cuántas resoluciones de conclusiones en los siete subcasos que hay ahí se han proferido. Ninguna”, señaló.

Enrique Gómez aseguró que hay una asimetría en las investigaciones y decisiones que ha tomado la JEP - crédito Colprensa
Enrique Gómez aseguró que hay una asimetría en las investigaciones y decisiones que ha tomado la JEP - crédito Colprensa

Gómez también hizo énfasis en el macrocaso 11, relacionado con la violencia basada en género, sexual y reproductiva, y otros crímenes por prejuicio, basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa. Aseguró que no hay ninguna resolución de conclusiones y, tal vez, no haya ninguna.

“¿Sabe qué implicaciones tiene eso? Sin esas resoluciones de conclusiones, en el complejísimo, dilatado y enredado procedimiento de la JEP, nunca va a haber imputaciones”, precisó.

En ese sentido, Gómez aseguró que la JEP ha tenido presuntas contemplaciones con comparecientes como los exintegrantes de las Farc. “Garantía total de impunidad para las Farc. Y en cambio, humillación, desgaste, repetición y claro que nunca verdad para los cientos de miles de víctimas de las Farc. La JEP es una vergüenza, una vergüenza de impunidad. Y allí tenemos que acabar precisamente con esa humillación de las víctimas”, concluyó.

Imputaciones y decisiones de la JEP

De acuerdo con la JEP, durante su tiempo de mandato se han realizado 432 imputaciones a máximos responsables de crímenes cometidos en el conflicto armado. Entre los imputados están exintegrantes de las Farc y de la fuerza pública, terceros civiles y otros. De la totalidad, 245 son imputaciones con reconocimiento de responsabilidad y verdad.

La JEP ha imputado a 432 máximos responsables - crédito JEP/Sitio web oficial
La JEP ha imputado a 432 máximos responsables - crédito JEP/Sitio web oficial

Las decisiones de sometimiento que ha tomado ya son 6.271. En 7.016 hubo aceptación y declaratoria de sometimiento; en 3.146, declaratoria de falta de competencia o rechazo de sometimiento; en 71, abstención o inadmisión de sometimiento; y en 1.341 continúa el sometimiento. De igual manera, 16.097 víctimas han sido acreditadas en sus salas y secciones.

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