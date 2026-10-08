Desde Hugo Chávez hasta Samuel Moreno y Emilio Tapia: los nombres que surgieron en juicio contra Carlos Solarte por caso Odebrecht

La Fiscalía General acusó a Carlos Alberto Solarte Solarte por irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas en 2009 - crédito John Paz/Colprensa

Guardar

Durante los alegatos de conclusión contra el empresario Carlos Alberto Solarte Solarte por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la Nación mencionó al exdictador venezolano Hugo Chávez, al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y al contratista Emilio Tapia Aldana en distintos apartados de la investigación sobre el contrato del interceptor Tunjuelo-Canoas.

La audiencia, que se extendió durante seis horas, abordó las presuntas irregularidades en la licitación, adjudicación y ejecución del proyecto suscrito en 2009 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) y el Consorcio Canoas. El contrato tuvo un valor de $243.000 millones.

PUBLICIDAD

El ente acusador pidió que Solarte sea condenado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor propio y de terceros.

Hugo Chávez fue mencionado por un contrato usado para acreditar experiencia técnica

El Consorcio Canoas utilizó un contrato no finalizado del metro de Caracas para certificar la experiencia requerida en el proceso - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

El nombre del exdictador venezolano Hugo Chávez Frías apareció en el análisis de la experiencia técnica presentada por el consorcio durante la licitación. Según la Fiscalía, la firma brasileña Norberto Odebrecht acreditó trabajos vinculados con el contrato MC 3211 del metro de Caracas para demostrar la construcción de los ocho kilómetros de túneles en suelo blando exigidos en el pliego.

La acusación sostiene que esa certificación no cumplía los requisitos, porque las obras no habían concluido ni contaban con acta definitiva de entrega. Aunque los túneles estaban perforados y las estaciones cabecera funcionaban, las estaciones intermedias Los Jardines, Coche y Mercado seguían en pruebas.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, un informe técnico citado durante el juicio indicó que esas estaciones aún no prestaban servicio al público, debido a que se esperaba la inauguración oficial, que estaría a cargo del entonces presidente venezolano y había sido programada para el 26 de diciembre de 2009.

La referencia a Chávez se relaciona con el estado de esas obras en Caracas y no con una acusación de la Fiscalía en su contra dentro de este proceso.

La Fiscalía señaló un supuesto esquema de pagos para direccionar el contrato

El expediente vincula al exalcalde Samuel Moreno Rojas, a su hermano Iván Moreno Rojas y al exgerente de la Empresa de Acueducto Andrés Cardona - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Para el ente acusador, CAS Constructores, empresa representada por Solarte, obtuvo información privilegiada que le permitió ajustarse a las condiciones fijadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab). Como la compañía no tenía la experiencia específica para construir túneles en suelo blando, se asoció con Norberto Odebrecht para crear el Consorcio Canoas, con una participación del 60% para la multinacional brasileña y del 40% para la firma colombiana.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación sostuvo que, desde la etapa de licitación, existieron ofrecimientos de sobornos y presiones para asegurar que ese consorcio obtuviera el contrato.

Según los alegatos, se habrían pactado pagos de entre 5% y 8% del valor total del contrato para intermediarios que participaron en el supuesto direccionamiento. En ese listado, la Fiscalía mencionó al entonces alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno; a su hermano, el entonces senador Iván Moreno Rojas; y a Andrés Cardona, que se desempeñaba como gerente de la Eaab.

Emilio Tapia habría administrado las comisiones, según la acusación

El contratista Emilio Tapia Aldana gestionó la entrega de $255 millones a abogados para evitar cuestionamientos a la licitación - crédito Colprensa

El fiscal del caso afirmó que el contratista Emilio Tapia estuvo a cargo del presunto direccionamiento y de la administración de las comisiones relacionadas con el contrato Tunjuelo-Canoas.

PUBLICIDAD

Así mismo, la acusación también señaló que se habrían destinado cerca de $255 millones para abogados que representaban a compañías interesadas en la licitación. Para la Fiscalía, esos pagos tenían como fin evitar cuestionamientos de los demás participantes del proceso.

Entre tanto, el juicio contra Carlos Albero Solarte Solarte continuará con la evaluación de los argumentos de las partes antes de que se conozca la decisión judicial sobre su responsabilidad en el caso.