Cayó ‘Mi Sangre’, señalado jefe del ELN en el Valle del Cauca: lo acusan de administrar las rentas ilegales en el Pacífico

El sujeto era presunto jefe de una comisión del Frente Luis Carlos Cárdenas del ELN - crédito Policía Nacional de Colombia

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La Policía Nacional de Colombia anunció la detención de Dilson Vente Alegría, conocido como alias Mi Sangre, señalado por la Policía como presunto jefe de una comisión del Frente Luis Carlos Cárdenas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con presencia en Buenaventura, Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, el sujeto fue capturado en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Compartir de Cali. En el operativo participaron la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Inteligencia Policial (SIPOL) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Valle.

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Durante el allanamiento, los agentes incautaron una pistola Jericho, tres cargadores —uno para fusil—, munición de distintos calibres, dos teléfonos celulares y elementos de intendencia.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes y podrían aportar a la investigación. Mientras que el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente por fabricación, porte y tráfico de armas de uso restringido de las Fuerzas Militares, partes o municiones.

Los agentes decomisaron una pistola Jericho, tres cargadores, munición, celulares y material de intendencia en el inmueble - crédito Policía Nacional

Prontuario criminal

Las autoridades presentan a alias Mi Sangre como presunto jefe de una comisión del Frente Luis Carlos Cárdenas, estructura que opera en jurisdicción de Buenaventura.

El coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle, afirmó que el investigado sería “el cabecilla de zona en Buenaventura y también con injerencia criminal en Chocó”.

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Según las investigaciones citadas por La FM, el detenido habría dinamizado rentas criminales derivadas de la extorsión y la minería ilegal. Caracol Radio y Soy de Buenaventura añadieron que, de acuerdo con las autoridades, también habría ejercido control sobre corredores de movilidad entre Valle del Cauca y Chocó.

Un operativo de la SIJIN, SIPOL y GOES ejecutó la detención en flagrancia de alias Mi Sangre en el barrio Compartir - crédito Policía Nacional

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, sostuvo en un comunicado oficial que el detenido es señalado por extorsionar a transportadores y por actividades de minería ilegal en Valle del Cauca y Chocó. La mandataria no precisó el alcance de esos presuntos hechos ni las pruebas que los sustentan.

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Las autoridades también relacionan a Vente Alegría con una confrontación contra la Armada Nacional ocurrida el 4 de octubre de 2025. La FM señaló que los investigadores buscan establecer si tuvo participación en homicidios selectivos, afectaciones contra la Fuerza Pública y otras acciones atribuidas al ELN.

Entre otros hechos bajo investigación también figura un doble homicidio registrado el 28 de agosto de 2025 en el corregimiento de Zabaleta, de acuerdo con la Gobernación.

Así mismo, Toro declaró que alias Mi Sangre “estaría implicado en un doble homicidio” y en la incineración de seis tractocamiones, registrado el 16 de julio de 2025 en la vía Loboguerrero-Buenaventura, que habría afectado el tránsito en el corredor hacia el litoral Pacífico.

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Este tramo vial es considerado por las autoridades como un corredor terrestre clave para la carga que entra y sale por el principal puerto colombiano del Pacífico. Según información recopilada por CW+, los ataques contra transportadores y vehículos de carga pueden afectar la movilidad y el comercio regional.

Las autoridades atribuyen al detenido el control de corredores de movilidad entre Valle del Cauca y Chocó - crédito Policía Nacional

El impacto que las autoridades esperan sobre el ELN

La Gobernación del Valle sostiene que la detención busca debilitar las rentas criminales que atribuye al ELN y limitar su capacidad para ejecutar acciones violentas. La Policía considera que el investigado tenía posible influencia sobre rutas usadas por la estructura entre Valle del Cauca y Chocó.

“Con la captura de este sujeto, seguimos neutralizando las acciones violentas y debilitando las rentas criminales del ELN en el Valle del Cauca. No vamos a permitir que los grupos terroristas afecten la tranquilidad de los vallecaucanos, pero tampoco la seguridad y movilidad en las carreteras del suroccidente colombiano”, indicó la Gobernadora del Valle.

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Para las autoridades, el procedimiento aspira a reducir la presión de las economías ilícitas sobre Buenaventura y recuperar condiciones de seguridad en los corredores viales del suroccidente.

La investigación judicial deberá determinar la responsabilidad del detenido en los hechos que le atribuyen.