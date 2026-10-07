Colombia

Víctima de hurto denunció que Davivienda validó las transacciones bancarias realizadas por delincuentes: le robaron más de $24 millones

El estudiante aseguró que, después del robo de su celular y billetera, los ladrones habrían abierto productos financieros a su nombre y aprobado dos créditos sin su autorización

Denunció créditos por $ 24,5 millones tras bloquear su cuenta y teme no poder seguir estudiando - crédito @ColombiaOscura/X

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Un estudiante denunció en un video difundido por la cuenta Colombia Oscura en X que fue víctima de un supuesto fraude por $24,5 millones en productos crediticios y retiros luego del robo de su celular y su billetera.

El joven afirmó que las operaciones se realizaron a través de Davivienda y cuestionó la respuesta que recibió durante su reclamación en una oficina de Bogotá.

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La grabación muestra una discusión entre el denunciante y un hombre al que identifica como gerente de una sucursal bancaria. El estudiante sostiene que acudió a la entidad tras advertir movimientos que no autorizó y luego de recibir una respuesta que, según dijo, no correspondía al monto que asegura haber perdido.

“Me robaron $24,5 millones y pusieron 17”, reclamó el joven mientras mostraba un documento en el que, según su versión, el banco calificó las transacciones como operaciones habituales. El denunciante señaló que la diferencia entre ambas cifras aumentó su inconformidad.

Estudiante denunció en Bogotá que le habrían retirado $24,5 millones tras el robo de su celular y billetera - crédito @Colombiaoscura/X
Estudiante denunció en Bogotá que le habrían retirado $24,5 millones tras el robo de su celular y billetera - crédito @Colombiaoscura/X

El joven aseguró que los movimientos ocurrieron después del bloqueo de su cuenta

De acuerdo con su relato, el robo ocurrió durante la noche del 16 de septiembre de 2026. Dijo que, tras perder sus pertenencias, contactó al banco para bloquear sus productos. Pese a esa gestión, afirmó que continuaron las transacciones y que el dinero salió de la cuenta horas después.

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El estudiante indicó que se habrían abierto una tarjeta de crédito y un producto de inversión a su nombre. También aseguró que se aprobaron dos créditos: uno por $9,5 millones y otro por $15 millones, cuya suma coincide con el monto total que denunció.

“Me sacaron un crédito a la 01:00 a. m.”, expresó durante la discusión. Según afirmó, uno de los desembolsos se habría realizado de madrugada y el dinero habría sido retirado posteriormente, cerca de las 10:00 o las 11:00 a. m.

El joven cuestionó que le concedieran préstamos por esa cifra, pues aseguró que tiene 25 años y no cuenta con empleo. “¿Cómo le dan $ 24 millones a una persona que no tiene trabajo?”, preguntó frente al funcionario.

Estudiante cuestionó respuesta bancaria tras reportar movimientos que atribuye a un fraude - crédito @ColombiaOscura/X
Estudiante cuestionó respuesta bancaria tras reportar movimientos que atribuye a un fraude - crédito @ColombiaOscura/X

La respuesta del banco motivó una nueva visita a la sucursal

En el video, el denunciante sostuvo que había ido anteriormente a la misma oficina en busca de orientación. Afirmó que llegó “desesperado” y que el funcionario le indicó que debía solicitar un turno para iniciar el trámite correspondiente.

El hombre que aparece en la grabación respondió que existía un procedimiento de reclamación y reposición. “Ahí empieza el procedimiento”, dijo. Más adelante, ante las exigencias del joven, añadió que el caso no podía resolverse directamente desde esa sede.

El estudiante rechazó esa explicación y afirmó que no había recibido una respuesta de fondo sobre la forma en que se aprobaron los créditos ni sobre los retiros posteriores. “Todos los movimientos, según ellos, fueron normales”, manifestó al referirse a la contestación que asegura haber recibido.

También reprochó la actitud del encargado de la oficina. Según el video, el funcionario pidió que no lo grabaran y sugirió llamar a la Policía. El joven respondió que buscaba una solución y un trato respetuoso ante la pérdida denunciada.

“Me sacaron un crédito a la una de la mañana”, la denuncia de un estudiante en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X
“Me sacaron un crédito a la una de la mañana”, la denuncia de un estudiante en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

El denunciante dijo que el dinero estaba destinado a financiar sus estudios

La situación, según contó, afecta sus planes académicos. El estudiante afirmó que esperaba solicitar un crédito para continuar su formación, pero ahora teme quedar obligado a pagar obligaciones que atribuye a un fraude.

“Mi sueño es poder seguir estudiando”, dijo. “¿Con qué plata voy a estudiar si me robaron todo?”, agregó ante el gerente de la sucursal.

Durante su intervención, pidió a Davivienda que revisara el caso y ofreciera una respuesta sobre los productos que, según aseguró, fueron solicitados sin su autorización. También solicitó que el video fuera compartido para dar visibilidad a su denuncia.

Hasta el contenido de la grabación divulgada por Colombia Oscura, no se conocía una respuesta pública de Davivienda sobre el caso específico ni documentos que permitan establecer las circunstancias de las operaciones.

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