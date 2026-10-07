Roberto Angulo, secretario de Integración Social de Bogotá, presentó su renuncia al alcalde Galán: lo acompañó desde el inicio de su administración

Roberto Angulo presentó su renuncia a la Secretaría de Integración Social de Bogotá ante el alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Inclusion SAS

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Después de dos años y nueve meses de permanecer al frente de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo presentó su carta de renuncia al alcalde Carlos Fernando Galán.

Según información conocida por Caracol Radio, el jefe de la dependencia continuaría en funciones hasta el 15 de octubre, fecha en la que entraría su sucesor para terminar con el periodo que queda de gestión.

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Angulo asumió la Secretaría de Integración Social de Bogotá con la tarea de liderar la lucha contra el hambre y actualizar la política social de la ciudad.

El economista fue asesor de la Alcaldía de Bogotá y dirigió el diseño y la coordinación de Bogotá Solidaria en Casa, sistema que derivó en la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado.

Angulo es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Economía de la Universidad Nacional, además de otra en Desarrollo Económico Urbano de University College London.

El funcionario, posesionado por el alcalde mayor, acumula más de 20 años de trayectoria en la elaboración y aplicación de políticas públicas. Su experiencia se concentra en pobreza, desigualdad, movilidad social y consultoría sobre política social.

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