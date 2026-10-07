Colombia

Gabriela Muñoz cuestionó la visión de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella: “¿Qué nos están vendiendo?”

La creadora de contenido publicó una reflexión en X sobre las políticas de orden público y sostuvo que la protección ciudadana también requiere alimentos, ingresos, derechos y acceso al agua

“Nos enseñan a confundir seguridad con espectáculo”, el mensaje de Gabriela Muñoz - crédito @gabymunozz_/X

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La creadora de contenido Gabriela Muñoz, estudiante de Derecho de 20 años y una de las polémicas exfuncionarias en la administración del expresidente Gustavo Petro, publicó un video en X en el que cuestionó los discursos de seguridad basados en operativos, capturas y exhibiciones de fuerza del actual gobierno de Abelardo de la Espriella.

En su intervención, planteó que la protección de la población también depende del acceso al agua, los alimentos, el empleo y la preservación ambiental.

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“Nos están enseñando a confundir seguridad con espectáculo”, afirmó Muñoz al comienzo de la grabación. La joven sostuvo que el miedo puede convertirse en un argumento para justificar decisiones estatales y pidió a sus seguidores que revisen la información antes de adoptar una postura.

“Seguridad no son solo armas, operativos y discursos de mano dura”, expresó. Luego enumeró elementos que, a su juicio, deben formar parte de esa discusión: “Agua, comida, salario digno, territorio, derechos y poder vivir sin miedo”.

Gabriela Muñoz vinculó la seguridad con el agua, el empleo y la protección ambiental - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz vinculó la seguridad con el agua, el empleo y la protección ambiental - crédito @gabymunozz_/X

Muñoz reconoció los problemas de orden público en Colombia

Durante el video, la estudiante señaló que Colombia enfrenta fenómenos como la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, la presencia de grupos armados y el abandono de varias regiones. También aseguró que ha cuestionado aspectos de la política de Paz total impulsada durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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La creadora de contenido aclaró que buscar seguridad no constituye un problema, aunque planteó interrogantes sobre el enfoque de algunas propuestas. “La pregunta es qué nos están vendiendo como seguridad”, dijo.

Muñoz mencionó imágenes de armas, procedimientos policiales, capturas, extradiciones y mensajes de mano dura como parte de una estrategia comunicacional que, según afirmó, puede desplazar otros asuntos de interés público.

En ese punto, reprodujo un fragmento atribuido al abogado y dirigente político Abelardo de la Espriella, en el que se escucha: “Interpol, procedan”, seguido de referencias a la llegada de una persona identificada como “Araña” y a la consigna “que viva Cristo Rey”.

La joven consideró que ese tipo de intervenciones responde a una “puesta en escena”. En su opinión, la política de seguridad debe evaluarse por sus efectos sobre la vida diaria de los ciudadanos y no solo por la exposición pública de acciones contra el crimen.

Gabriela Muñoz afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro se realizaron 930 extradiciones entre agosto de 2022 y julio de 2026 - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro se realizaron 930 extradiciones entre agosto de 2022 y julio de 2026 - crédito @gabymunozz_/X

El video vinculó el debate de seguridad con el ambiente y el salario mínimo

Muñoz relacionó su planteamiento con temas ambientales y sociales. En particular, cuestionó la posibilidad de habilitar proyectos de fracking bajo la figura de “fracking sostenible”, una expresión que rechazó. También aludió a las discusiones sobre la protección del páramo de Santurbán y al plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo.

“¿Por qué siempre las pruebas son sobre nuestros territorios?”, preguntó. La estudiante sostuvo que campesinos, mujeres rurales y niños no deberían asumir riesgos derivados de decisiones oficiales.

En la grabación, afirmó que una jueza mantuvo suspendido el plan piloto hasta que se cumplieran requisitos ambientales, sanitarios y de participación. “Nuestros campesinos no son un laboratorio”, manifestó.

Otro de los puntos abordados fue el aumento del salario mínimo de 2026. Muñoz indicó que el Consejo de Estado estudia la legalidad del decreto que fijó el incremento. Según sostuvo, una mejora en los ingresos de las familias de menores recursos puede tener impacto directo en su alimentación, transporte, pago de servicios y otras necesidades básicas.

“Para una familia pobre, unos pesos más no son un lujo”, expresó.

- crédito @gabrielaa.muol/Instagram
Gabriela Muñoz habló de extradiciones, fracking y salario mínimo en un video sobre seguridad - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

La joven también se refirió a las advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre el fortalecimiento del fenómeno de El Niño hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.

El escenario, según enumeró, puede traer menos lluvias, temperaturas más altas, incendios, presión sobre los ríos y dificultades para la producción de alimentos.

La creadora citó las extradiciones durante el Gobierno de Petro

Muñoz defendió que la lucha contra el crimen no depende únicamente de los mensajes públicos de dirigentes políticos. En ese sentido, afirmó que durante el Gobierno Petro se concretaron 930 extradiciones entre agosto de 2022 y julio de 2026, cifra que atribuyó al Ministerio de Justicia.

La estudiante sostuvo que esos procesos reflejan cooperación internacional y persecución penal contra estructuras delictivas. “Combatir el crimen no nació con un presidente mostrando armas frente a una cámara”, afirmó.

Hacia el final del video, insistió en que una sociedad segura requiere condiciones materiales y garantías institucionales. “Seguridad también es abrir la llave y encontrar agua pura”, señaló.

Muñoz cerró con un llamado a revisar los discursos oficiales y partidarios sobre orden público. “Pregúntense qué están protegiendo, de quién nos están protegiendo y qué estamos sacrificando para sentirnos protegidos”, concluyó.

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