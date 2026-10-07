Comunes dejó de ser un partido oficial: CNE confirmó pérdida de personería jurídica tras la ‘quemada’ en elecciones legislativas

El Consejo Nacional Electoral oficializó la pérdida de la personería jurídica del partido Comunes tras las elecciones de marzo de 2026 - crédito montaje Johan Largo/Infobae-Rodrigo Londoño/X-Partido Comunes/X

Guardar

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la pérdida de la personería jurídica de Comunes, el partido surgido del acuerdo de paz con las extintas Farc, después de que la coalición electoral que integró en las elecciones de marzo DE 2026 no alcanzara el umbral requerido para conservar su reconocimiento político.

La Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral del Consejo Nacional Electoral dejó en firme la medida mediante una actuación administrativa fechada el 1 de octubre. La decisión retiró a la colectividad del registro único de partidos.

PUBLICIDAD

La resolución determinó que Comunes no cumplió los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política. “El partido Comunes no logró acreditar los presupuestos constitucionales previstos en el artículo 108 de la Constitución Política (...) y, en consecuencia, pierde la personería jurídica”, declaró el tribunal electoral.

El requisito general de representatividad exigía superar el umbral del 3%, equivalente a 584.362,17 votos, de acuerdo con la determinación del organismo electoral. Comunes se presentó junto a Fuerza Ciudadana, el movimiento liderado por Carlos Caicedo, pero la lista conjunta no alcanzó esa votación ni obtuvo escaños en el Congreso.

La alianza entre Comunes y Fuerza Ciudadana no alcanzó el umbral del 3% ni logró escaños en el Congreso de la República - crédito EFE y logo de partidos

La pérdida de la personería se produjo casi seis meses después de los comicios. El CNE debía estudiar el caso y emitir la orden administrativa que formalizara el retiro del reconocimiento político.

PUBLICIDAD

El fin de las curules garantizadas tras el acuerdo de paz

El acuerdo firmado en 2016 otorgó a la organización política nacida de la antigua guerrilla 10 curules en el Congreso: cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Esa garantía rigió durante los períodos 2018-2022 y 2022-2026.

Una vez concluido ese régimen especial, Comunes debía someterse a las normas electorales aplicables al resto de los partidos colombianos. La resolución señaló que, tras finalizar el período dispuesto en el acto legislativo el 19 de julio de 2026, la agrupación no acreditó el requisito constitucional de representatividad.

La decisión deja a los antiguos integrantes de la colectividad sin la estructura partidaria que les permitía presentar candidaturas y participar bajo su propia personería jurídica. Para volver a tener representación electoral, deberán buscar alianzas o conformar nuevas opciones políticas sujetas a las reglas generales del sistema colombiano.

PUBLICIDAD

La resolución del tribunal electoral estableció que Comunes no cumplió los requisitos del artículo 108 de la Constitución Política - crédito Colprensa

Comunes anticipó alianzas tras quedar sin representación en el Senado

Tras las elecciones legislativas del 8 de marzo, Comunes reconoció que la coalición Frente Amplio no obtuvo escaños en el Senado y planteó la necesidad de construir alianzas con sectores populares y democráticos para mantener su actividad política.

En un comunicado de marzo de 2026, la organización agradeció el respaldo de organizaciones sociales, liderazgos territoriales y otros sectores que acompañaron su proyecto. También felicitó a las fuerzas políticas que, según el partido, recogieron demandas relacionadas con la justicia social, la democracia y las transformaciones del país.

La colectividad sostuvo que la unidad de esos sectores resulta necesaria para promover iniciativas en los territorios y reafirmó su compromiso con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. “La Paz con Justicia Social seguirá siendo nuestra bandera movilizadora”, señaló el partido en su declaración.

PUBLICIDAD

Comunes reafirmó su compromiso con la defensa del Acuerdo Final de Paz y agradeció el respaldo de organizaciones sociales y territoriales - crédito prensa Comunes

Con la pérdida de su reconocimiento jurídico ya oficializada, esas alianzas aparecen como una de las vías para que los antiguos miembros de Comunes participen en futuros procesos electorales y continúen su acción política dentro de las reglas generales del sistema colombiano.

La cancelación de la personería jurídica implica que Comunes ya no podrá inscribir candidatos con su propio aval ni acceder a los derechos que la legislación asigna a los partidos reconocidos. La organización tendrá que definir su presencia en la contienda política mediante acuerdos con otras colectividades o a través de nuevas estructuras que cumplan las exigencias del sistema electoral.

PUBLICIDAD