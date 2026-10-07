Capitales colombianas mueven $52,4 billones en seis meses: así avanzaron sus ingresos y gastos en 2026

Las ciudades capitales concentraron el 53,3% del recaudo tributario de las entidades territoriales durante el primer semestre - crédito Colprensa

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Las administraciones de las ciudades capitales comenzaron el segundo semestre de 2026 con un mayor recaudo de recursos propios y una fuerte concentración del gasto en inversión. Así se desprende del Informe de Seguimiento Fiscal de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), elaborado a partir de información oficial registrada en la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (Cuipo).

El reporte muestra que, al cierre de junio, 21 de las 32 capitales analizadas tenían un balance fiscal positivo. Las otras 11 registraban un saldo negativo. En conjunto, el resultado se ubicó en -7,7% de los ingresos, aunque Asocapitales advierte que este dato no representa todavía el balance definitivo de todo 2026.

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El gasto comprometido por las capitales llegó a $56,5 billones durante los primeros seis meses del año - crédito Colprensa

La explicación está en la forma como se construye este corte. El resultado compara los recursos que efectivamente habían ingresado a las cuentas públicas con los gastos que ya estaban comprometidos durante la primera mitad del año. Por esa razón, la asociación señala que los compromisos de inversión pueden registrarse antes de que lleguen los recaudos previstos para los meses restantes.

En materia de ingresos, las capitales acumularon cerca de $52,4 billones durante los primeros seis meses del año. La cifra representa un incremento de 17,1% frente al mismo periodo de 2025 y refleja una mayor capacidad de generación de recursos, de acuerdo con el informe.

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Los ingresos tributarios tuvieron un comportamiento favorable. Pasaron de $19,3 billones en el primer semestre del año anterior a $21,3 billones en 2026, lo que equivale a un crecimiento de 10,4%. Con ese resultado, las ciudades capitales concentraron el 53,3% del recaudo tributario registrado por las entidades territoriales durante el periodo analizado. El impuesto predial aportó $8,68 billones y aumentó 6,2% frente al primer semestre de 2025. Por su parte, el impuesto de Industria y Comercio (ICA) llegó a $7,36 billones, con un crecimiento de 11,5%. Las estampillas presentaron la variación porcentual más alta entre los principales tributos, con un incremento de 47,4%.

El impuesto predial aportó $8,68 billones a los ingresos tributarios de las capitales hasta junio de 2026 - crédito Colprensa

El comportamiento del gasto ofrece otro elemento destacado del informe. Entre enero y junio, las capitales reportaron $56,5 billones en gastos comprometidos. De ese total, $46,7 billones, equivalentes al 82,7%, estuvieron dirigidos a inversión. El funcionamiento representó 14% y el servicio de la deuda alcanzó 3,4%.

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Para Asocapitales, estas cifras evidencian la importancia de los recursos propios en las finanzas de las capitales y el peso que mantiene la inversión dentro de sus presupuestos. Sin embargo, la asociación considera necesario observar cómo evolucionan el recaudo y la ejecución durante la segunda mitad del año antes de establecer conclusiones sobre el desempeño fiscal de 2026.

El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, señaló la necesidad de que las ciudades mantengan recursos suficientes para responder a las demandas de la ciudadanía. La recomendación se suma al llamado de la asociación a hacer seguimiento permanente a los ingresos y a la ejecución presupuestal.

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Asocapitales recomendó mantener el seguimiento al recaudo y a la ejecución presupuestal durante el segundo semestre - crédito Alcaldía de Cali

El informe plantea especial atención sobre las capitales cuyo recaudo se encuentra por debajo del promedio. Según la organización, el seguimiento durante los próximos meses permitirá establecer si las tendencias observadas hasta junio se mantienen y cómo terminan afectando el resultado fiscal de cada administración.

Asocapitales también recomendó fortalecer la oportunidad de la información que las entidades territoriales reportan en el sistema Cuipo. La calidad y actualización de esos registros resulta relevante para evaluar con mayor precisión la evolución de los ingresos, los compromisos y el balance fiscal de las ciudades.

El documento precisa además que el seguimiento debe mantenerse sobre el comportamiento de los ingresos propios y la ejecución de los recursos comprometidos. La evolución de ambos componentes permitirá determinar si las ciudades sostienen la capacidad mostrada durante el primer semestre y si el resultado fiscal mejora al incorporar los recaudos correspondientes a la segunda mitad de la vigencia y nuevos compromisos presupuestales previstos.

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