Colombia

Un perro fue atropellado por una camioneta en La Unión, Antioquia: alcaldía ya identificó el vehículo

El animal, conocido por residentes y alimentado por una carnicería del sector, permanecía tendido en la vía cuando el vehículo siguió su marcha

El vehículo involucrado continuó su marcha y abandonó el lugar del hecho sin detenerse - crédito Captura de video
El vehículo involucrado continuó su marcha y abandonó el lugar del hecho sin detenerse - crédito Captura de video
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Las autoridades de La Unión investigan la muerte de un perro que fue arrollado por una camioneta en el parque principal del municipio, en el Oriente antioqueño. La Administración Municipal informó que ya identificó las placas del vehículo y que inició trámites ante la Fiscalía General de la Nación.

El hecho ocurrió el sábado 3 de octubre, hacia las 9:50 a. m., cuando el animal permanecía acostado en plena vía pública. La camioneta blanca pasó sobre él y continuó su recorrido sin detenerse, según la información divulgada por la Alcaldía.

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La Alcaldía de La Unión indicó que el caso quedó en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer las circunstancias del atropello y definir si existen responsabilidades penales u otras medidas aplicables.

Aunque las placas fueron identificadas, la persona que conducía el vehículo aún no había sido ubicada. El animal era conocido por habitantes del sector y recibía alimento de una carnicería cercana. Tras el impacto, quedó agonizando en la vía y murió poco después, de acuerdo con el relato conocido sobre lo sucedido.

La Administración Municipal logró identificar las placas de la camioneta para avanzar en el caso - crédito Alcaldía La Unión/Facebook
La Administración Municipal logró identificar las placas de la camioneta para avanzar en el caso - crédito Alcaldía La Unión/Facebook

La Administración Municipal manifestó su “rechazo contundente” a cualquier hecho de maltrato animal. En su comunicado, sostuvo que continuará con las acciones que estén dentro de sus competencias y colaborará con las autoridades durante el proceso de esclarecimiento.

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El municipio también pidió a los ciudadanos que ejerzan una tenencia responsable de los animales de compañía. La recomendación incluyó garantizar su cuidado y supervisión para evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad o su vida.

Palabras de la alcaldesa

Carmen Valencia, alcaldesa de La Unión, planteó una posible explicación inicial sobre la maniobra de la camioneta en declaraciones a TeleAntioquia. “Seguro la persona al dar la vuelta del vehículo seguro de pronto un poco distraído no observó la presencia del perro ubicado ahí”, afirmó.

La mandataria añadió que el conductor no frenó ni se detuvo tras pasar por el lugar. “La verdad es que la persona que manipulaba el vehículo no hizo el pare”, sostuvo Valencia ante el canal regional.

Sus declaraciones apuntaron a que el vehículo avanzaba por una calle del parque y giró hacia la derecha cuando se produjo el atropello. La investigación deberá precisar si la falta de detención estuvo relacionada con la visibilidad del animal, una distracción u otra circunstancia.

La persona responsable de la conducción de la camioneta aún no ha sido ubicada por los investigadores - crédito Captura de video
La persona responsable de la conducción de la camioneta aún no ha sido ubicada por los investigadores - crédito Captura de video

La alcaldesa evitó atribuir de forma definitiva una causa al hecho. La versión sobre una posible distracción fue presentada como una hipótesis inicial mientras avanzan las actuaciones de las autoridades.

Valencia explicó al medio regional que distintas dependencias municipales participaron en la reacción institucional posterior al caso. “Nosotros desde la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de la Secretaría de Gobierno y comando de Policía activamos pues como el proceso de denuncia”, dijo.

La mandataria local agregó que las autoridades buscan a la persona que conducía el vehículo para escuchar su versión. “También estamos en la búsqueda de la persona para que rinda descargos”, afirmó ante el canal.

En su mensaje, la Administración Municipal invitó a los habitantes de La Unión a actuar con respeto, empatía y responsabilidad frente a los animales. También pidió informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda constituir maltrato.

Cortesía: Archivo Infobae.
La alcaldesa Carmen Valencia señaló que quien conducía la camioneta pudo no haber visto al perro al girar- crédito Cortesía: Archivo Infobae.

El llamado incluyó a quienes tengan mascotas bajo su cuidado, con el objetivo de prevenir que permanezcan expuestas al tránsito vehicular u otros riesgos en espacios públicos. La entidad vinculó esa recomendación con la obligación de brindar supervisión adecuada.

Mientras la Fiscalía avanza con la revisión del caso, la Alcaldía mantendrá su colaboración con las entidades encargadas de determinar lo ocurrido. El proceso deberá establecer quién conducía la camioneta y qué responsabilidades podrían derivarse de la muerte del animal.

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