Transición en la distribución de combustibles en Nariño: lo que deben saber los conductores y estaciones

La cesión de contratos desde Petrodecol se apoya en una autorización vigente desde abril de 2026 - crédito Puerto de Tumaco

Guardar

El mercado de distribución de combustibles en el departamento de Nariño afronta un proceso de relevo corporativo en su cadena de abastecimiento mayorista, centrado en la Planta de Abastecimiento ubicada en Tumaco.

La compañía Petróleos y Derivados de Colombia S.A. en reestructuración (Petrodecol) llevó a cabo la cesión de la posición contractual del suministro de combustibles a la Comercializadora Internacional Kamca Energy S.A.S. (Kamca Energy). Ambas entidades anunciaron que la transición se ejecuta de forma conjunta y coordinada, con el propósito de asegurar que la operatividad de las estaciones de servicio y la atención a los consumidores finales se mantengan sin alteraciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información oficial emitida por las partes, este proceso corresponde a un relevo de operador mayorista y no a una suspensión de actividades. El combustible continúa despachándose desde las instalaciones de la planta en Tumaco bajo los mismos parámetros comerciales establecidos en los contratos vigentes.

Mientras el SICOM no habilite el cambio en cada estación, Petrodecol sigue despachando, facturando y recaudando: no habrá un día sin abastecimiento - crédito Puerto de Tumaco

En el plano regulatorio, Kamca Energy opera como distribuidor mayorista autorizado mediante la Resolución 00490 del 25 de abril de 2026, emitida por el Ministerio de Minas y Energía, normativa que respalda la ejecución de la cesión de contratos. Por su parte, la continuidad operativa inmediata está estructurada de manera que, mientras la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio habilita formalmente el cambio en cada estación a través del Sistema de Información de Combustibles (SICOM), Petrodecol mantiene a su cargo las labores de despacho, facturación y recaudo. Este mecanismo transitorio busca evitar vacíos operativos entre el aviso de la cesión y la actualización en la plataforma digital.

PUBLICIDAD

Los términos de la transición establecen condiciones específicas respecto a la operación y las obligaciones previas. El punto de despacho permanece en la infraestructura de Tumaco y se respetan íntegramente las condiciones de los contratos cedidos, incluyendo plazos, volúmenes pactados y especificaciones de calidad del producto. Asimismo, las autoridades y las compañías aclararon que la cartera facturada por Petrodecol con anterioridad a la fecha del cambio continúa bajo su titularidad, por lo que el relevo de mayorista no traslada deudas previas hacia el nuevo operador.

El Plan de Abastecimiento de Combustibles elevó a más de 762.000 barriles los hidrocarburos recibidos en el puerto de Tumaco hasta el 31 de agosto de 2026 - crédito cortesía

El fundamento jurídico de la operación se ampara en las disposiciones del Código de Comercio de Colombia. Específicamente, el artículo 887 estipula que en los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva, como los acuerdos de suministro, cada una de las partes puede hacerse sustituir por un tercero sin que se requiera la aceptación expresa de la contraparte, a menos que la ley o el texto contractual dispongan lo contrario. Adicionalmente, el artículo 889 contempla que si el contratante continúa solicitando o recibiendo el producto de quien asume la posición del proveedor, dicha conducta se interpreta legalmente como una aceptación de la cesión.

PUBLICIDAD

Para cumplir con la oponibilidad ante terceros y las autoridades competentes, Petrodecol procedió a notificar a cada uno de los distribuidores minoristas de conformidad con el artículo 888 del estatuto mercantil. En paralelo, tanto la cedente como la cesionaria, junto con varios comercializadores minoristas, informaron formalmente a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía para gestionar el registro en el SICOM, en cumplimiento del artículo 7 de la Resolución 31100 de 2020. Las empresas aclararon que este trámite administrativo no constituye el nacimiento de la autorización de cesión, la cual ya se perfeccionó entre las partes privadas, sino que habilita técnicamente a cada estación para operar, facturar y reportar sus transacciones a nombre de Kamca Energy.

En el ámbito regional, el grupo empresarial que respalda a Kamca Energy cuenta con trayectoria en el sector de hidrocarburos a través de actividades de comercialización internacional (trading), así como en la producción y refinación de combustible tipo bunker destinado a embarcaciones de gran envergadura. En territorio colombiano, la organización mantiene operaciones en Cartagena mediante una planta de refinación con capacidad de 20.000 toneladas. Representantes de ambas compañías manifestaron su reconocimiento a los distribuidores minoristas de Nariño por su participación en la difusión de información a los usuarios y en el acompañamiento de los trámites de registro ante el ente ministerial, reiterando que la distribución de combustible en la zona se mantiene activa en todas las estaciones de servicio integradas a la cadena logística de Tumaco.

PUBLICIDAD