Colombia

Salario mínimo 2027 en Colombia: esta son las dudas recurrentes que dominan las búsquedas en Google

El subsidio de transporte de $249.095 elevó el total de la remuneración a $2.000.000 en 2026, pero hay dudas sobre si el Decreto 0159 mantendrá ese valor en forma transitoria

Dinero - Colombia
El salario mínimo para 2026 es de $2.000.000, luego de un aumento del 23,7% establecido por Gustavo Petro - crédito Colprensa
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El salario mínimo en Colombia para 2026, remuneración que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), ganan dos millones de trabajadores, quedó fijado por medio de decreto presidencial en $1.750.905 mensuales, sin auxilio de transporte, debido a que empresarios y trabajadores no llegaron a un acuerdo. Con el subsidio de $249.095, el pago alcanza $2.000.000 al mes, tras un aumento del 23,7% frente a los $1.423.500 vigentes en 2025.

El Gobierno estableció inicialmente el monto mediante el Decreto 1469 de 2025. No obstante, hay varias demandas en el Consejo de Estado contra la norma y el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 fijó el valor de manera transitoria.

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Debido a que es un asunto de interés general, la consulta “¿cuánto es el salario mínimo en Colombia?” figura entre las búsquedas de mayor interés en Google durante los últimos 12 meses. Los datos disponibles muestran una caída de la atención en los últimos 90 días, seguida de un repunte durante el último mes, teniendo en cuenta que el alto tribunal, por medio de su Sección Segunda, cerró la etapa de pruebas y acumuló las demandas de nulidad contra el Decreto 1469. Ahora tendrá que definir en una sola decisión de fondo si el Ejecutivo aplicó los criterios técnicos requeridos para establecer el incremento.

Cuánto es el salario mínimo en Colombia estuvo dentro de las tendencias de Google en los últimos 12 meses - crédito Captura Google Trends
Cuánto es el salario mínimo en Colombia estuvo dentro de las tendencias de Google en los últimos 12 meses - crédito Captura Google Trends

El resultado permite observar qué tipo de información relacionada con los salarios está despertando mayor interés en las búsquedas web, aunque Google Trends no entrega cifras absolutas de consultas. La herramienta utiliza un índice de popularidad relativa en el que 100 corresponde al punto de mayor interés dentro de la comparación seleccionada.

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Las búsquedas sobre salario mínimo en los últimos 12 meses

La comparación de Google Trends registra siete formas de consulta. Entre ellas están “salario mínimo en Colombia 2026”, “salario mínimo 2026”, “valor salario mínimo 2026 Colombia”, “auxilio de transporte 2026”, “aumento salario mínimo 2026”, “salario mínimo 2026 Colombia” y “cuánto es el salario mínimo en Colombia”.

Entre las consultas relacionadas aparecen esas mismas fórmulas con un aumento puntual de búsquedas. También figura “cuánto es el salario mínimo en Colombia 2026”, con un alza del 1.800%.

Los temas vinculados fueron “cuánto” y “2026”, ambos como aumento puntual; el Índice de Precios al Consumidor, con 90%, y la prima de seguros, con 60%.

Salario mínimo en Colombia 2026 es una de las consultas relacionadas sobre el salario mínimo en Google - crédito Captura Google Trends
Salario mínimo en Colombia 2026 es una de las consultas relacionadas sobre el salario mínimo en Google - crédito Captura Google Trends

Por subregiones, Tolima marcó 100 puntos, seguido por:

  • Risaralda: 92.
  • Nariño: 91.
  • Caldas: 75.
  • Cundinamarca: 73.
  • Antioquia: 73.
  • Valle del Cauca: 70.
  • Bolívar: 70.
  • Santander: 66.
  • Bogotá: 64.
  • Boyacá: 63.
  • Huila: 63.
  • Meta: 59.
  • Norte de Santander: 57.
  • Atlántico: 52.
  • Magdalena: 47.
Tolima es la subregión con más interés por el salario mínimo en Colombia - crédito Captura Google Trends
Tolima es la subregión con más interés por el salario mínimo en Colombia - crédito Captura Google Trends

Entretanto, Meta está entre los departamentos sin búsquedas, junto con otros como Sucre, Córdoba, Chocó, Casanare, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Arauca, Vaupés y Guainía.

El interés por regiones en los últimos 90 días

En los últimos 90 días, Antioquia encabezó el interés con 100 puntos, seguida por

  • Valle del Cauca: 87.
  • Bogotá: 77.
  • Cundinamarca: 6.

Dentro de los temas asociados figuraron “prestación de desempleo” con aumento puntual; pensión, con 300%; peso colombiano, con 60%; y mes, con 50%.

Las consultas relacionadas fueron:

  • “Salario mínimo 2026”: 100 puntos.
  • “Cuánto es el salario mínimo en Colombia 2026”: 30 puntos.
Valle del Cauca fue la subregión donde más interés hubo en los últimos 30 días por saber cuánto es el salario mínimo en Colombia - crédito Captura Google Trends
Valle del Cauca fue la subregión donde más interés hubo en los últimos 30 días por saber cuánto es el salario mínimo en Colombia - crédito Captura Google Trends

Valle del Cauca encabezó las búsquedas en los últimos 30 días

En los últimos 30 días, Valle del Cauca alcanzó 100 puntos de interés. Antioquia r Cundinamarca y Bogotá registraron 90 puntos.

“Salario mínimo” encabezó las consultas relacionadas con 100 puntos, mientras “cuánto es el salario mínimo en Colombia” registró 18. Los temas asociados fueron trabajo y economía, peso colombiano, prestación de desempleo, año y dólar estadounidense.

La decisión judicial pendiente determinará si el valor transitorio del salario mínimo de 2026 se ajustó a las exigencias técnicas que el alto tribunal evaluará en su sentencia de fondo.

El interés por sobre si van a bajar el salario mínimo en Colombia empezó a tomar fierza el 3 de octubre - crédito Captura Google Trends
El interés por sobre si van a bajar el salario mínimo en Colombia empezó a tomar fierza el 3 de octubre - crédito Captura Google Trends

Otros términos de búsquedas

Otro término de búsqueda es “van a bajar el salario mínimo en colombia”. El 5 de octubre alcanzó los 100 puntos en Google Trends.

A este se suma “valor salario mínimo 2026 colombia”. Por regiones, las que más consultaron sobre el tema fueron:

  • Putumayo: 100.
  • Casanare: 93.
  • Boyacá: 93.
  • Tolima: 92.
  • Cundinamarca: 87.
  • Quindío: 87.
  • Caldas: 78.
  • Bogotá: 78.
  • Valle del Cauca: 73.
  • Risaralda: 73.

Dentro de las consultas relacionadas se encuentran:

  • Salario mínimo en colombia 2026.
  • Valor salario mínimo 2025 colombia.
  • Salario 2025 colombia.
  • Valor salario mínimo 2025.
  • Salario mínimo colombia 2025.

Y entre los temas relacionados se encuentran:

  • Colombia - País en América del Sur.
  • Transporte - Tema.
  • Valor económico - Tema.
  • Valor - Ética.
  • Derecho laboral - Tema.

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