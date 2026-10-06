Colombia

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

La similitud vista en los directos sorprendió al músico, donde señaló que una herramienta digital podría estar alterando el rostro del sujeto y recordó que no realiza esas peticiones a través de redes

El cantante señaló que el usuario de las emisiones digitales lleva marcas corporales, una diferencia visible que, según explicó, puede ayudar a sus seguidores a reconocer que no se trata de su cuenta - crédito @enlamovidacol/IG

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Pipe Bueno alertó a sus seguidores sobre un hombre que usa su cara en la red social TikTok para pedir dinero y no descartó que detrás del engaño haya un filtro de inteligencia artificial.

El cantante prendió las alarmas entre sus seguidores a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 9 millones de seguidores.

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De acuerdo con lo que mostró el cantante, un hombre identificado como Andrés aparece en transmisiones en vivo con un parecido físico llamativo al artista y, según los mensajes que le llegaron, estaría solicitando dinero durante esas sesiones.

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles íntimos de la crisis que vivió junto a Luisa Fernanda W en México - crédito captura de pantalla Los hombres si lloran / Instagram
Pidió cautela a sus seguidores con entregarle dinero al internauta que tiene gran parecido con él - crédito captura de pantalla Los hombres si lloran / Instagram

Lo primero que aclaró el cantante es que el propio Andrés había dicho públicamente que no era Pipe Bueno. Aun así, eso no fue suficiente para que el artista se quedara callado. En el video que compartió en sus historias, fue directo:

“Oigan, ya dice que no es Pipe Bueno. Se llama Andrés. O sea, ya él dijo que no es Pipe Bueno. Igual pa’ que esté clarísimo. Yo no tengo ningún tatuaje, nada, o sea... Pero lo importante es que alguien me estaba diciendo que estaba pidiendo plata o algo así a mi nombre. Ya el parce igual dijo que no soy yo, pero pilas con dar billete a este man, que no soy yo y algo enredado”.

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La advertencia fue clara: el parecido físico no justifica entregar dinero a alguien que no se puede verificar. Y Giraldo Bueno fue más allá al señalar una diferencia concreta: él no tiene tatuajes, mientras que el hombre de los videos sí. Ese detalle, dijo, debería ser suficiente para distinguirlos.

El cantante sospecha que hay un filtro o inteligencia artificial de por medio

A través de sus redes sociales, el cantante de música regional colombiana pidió ayuda para localizar sus objetos personales extraviados - crédito @pipebueno/Instagram
El cantante se llevó una sorpresa al ver el parecido entre un personaje de TikTok y él, pensó que era IA - crédito @pipebueno/Instagram

Más allá de la advertencia básica, lo que dejó pensando al propio artista fue el nivel del parecido. En su relato en Instagram, Pipe Bueno no ocultó su sorpresa:

“Eso tiene que ser, papi, un... O sea, eso es un filtro o algo de IA, porque es que ese man no, o sea, tiene algo en la cara que parece a mi persona. ¡Uh!

La reacción no es casual. En los últimos años, los filtros de video y las herramientas de inteligencia artificial han alcanzado un nivel de realismo que hace cada vez más difícil distinguir entre una persona real y una imagen manipulada, sobre todo en transmisiones en vivo donde la calidad de imagen suele ser menor.

Que alguien pueda proyectar el rostro de un famoso sobre el suyo propio y usarlo en tiempo real para generar confianza ya no es ciencia ficción.

Sara Uribe y Yaneth Waldman también han sido víctimas, con resultados frustrantes

Sara Uribe explicó que después del incendio su familia afrontó una crisis económica y tuvo que mudarse a la casa de una de sus abuelas - crédito @sara_uribe/Instagram
Sara Uribe dijo que usaban un número de teléfono viejo suyo para pedir dinero y estafar a las personas - crédito @sara_uribe/Instagram

Además de Pipe Bueno, la presentadora Sara Uribe ha tenido que lidiar con versiones distintas de esta misma trampa. En 2024, alguien usó su antiguo número de WhatsApp para contactar a sus conocidos con el cuento de que quería cambiar dólares y euros, una excusa clásica para montar un fraude.

Su respuesta fue contundente: “Están estafando con un número. Pilas, que no soy yo; ese ya no es mi número de WhatsApp hace muchos años, así que cuidado. No entreguen dinero, ni den datos”, dijo en redes.

Meses después, en 2026, la situación se repitió con una cuenta falsa en Instagram y WhatsApp que contactaba a marcas y seguidores para pedir dinero o cerrar supuestos negocios de pauta. “El propósito es solicitar dinero o proponer negocios de publicidad que no tienen ningún vínculo conmigo, ni con mi equipo de trabajo”, aclaró en un comunicado difundido a través de sus redes.

Tras 43 años de trayectoria, Yaneth Waldman elige mejor los proyectos en los que quiere actuar
Yaneth Waldman aseguró que vendían medicinas para adelgazar a su nombre - crédito @yanethwaldman/Instagram

El caso de Yaneth Waldman, actriz y presentadora colombiana, ilustra hasta dónde puede llegar este problema y lo poco que se puede hacer legalmente. Durante años, su imagen fue usada sin autorización para vender supuestas pastillas adelgazantes.

El engaño era tan convincente que una seguidora la contactó directamente para reclamar un pedido. “Me escribió una señora y me dijo que no le habían enviado las pastillas con las que yo me había adelgazado. Yo le respondí: ‘Mi amor, yo no me he adelgazado con ninguna pastilla’”, relató Waldman en el programa La red.

Cuando buscó asesoría legal, la respuesta no fue alentadora: “Hablé con los abogados y es muy difícil hacer algo, es perder la plata”. Su conclusión fue resignada pero honesta: “Mis abogados me dijeron que no pierda el tiempo ni la plata. Lo que puedo hacer es alertar a la gente porque es algo peligroso y triste”.

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