María Fernanda Cabal dio detalles de su ruptura con el Centro Democrático e insistió en que fue vetada para ser candidata presidencial: “Ni hace cuatro años, ni ahora”

María Fernanda Cabal abandonó el Centro Democrático para encabezar el Partido Republicano con miras a su proyecto presidencial - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Paloma Valencia/Facebook

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La exsenadora María Fernanda Cabal volvió a insistir en que el Centro Democrático le cerró en dos ocasiones la posibilidad de aspirar a la Presidencia y que, por esa razón, decidió abandonar la colectividad para encabezar el Partido Republicano. La dirigente sostuvo que su permanencia en esa organización le habría impedido intentar llegar a la Casa de Nariño en 2030.

En declaraciones recogidas por El Colombiano, Cabal atribuyó su salida a la falta de respaldo a su proyecto electoral, más que a las tensiones que han rodeado su relación con otros sectores de la derecha. Según relató, había solicitado una escisión dentro del partido, pero no obtuvo respuesta favorable.

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“El Centro Democrático no me permitió ser candidata ni hace cuatro años, ni ahora, ni lo iba a hacer nunca. Entendí que ese ciclo ya se había cerrado; por eso, lo que me sucede hoy es una gran bendición”, aseguró Cabal.

La exsenadora indicó que esa conclusión la llevó a dar por terminada una etapa política y a buscar una estructura con autonomía para organizar candidaturas y otorgar avales.

El mecanismo de consulta interna del Centro Democrático cerró la posibilidad de candidatura a Cabal para las elecciones de 2026 - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Cabal señaló que tampoco pudo ser candidata en diciembre después de que la colectividad escogiera la consulta interna como el mecanismo para elegir a su ‘caballo de Troya’ para las elecciones de 2026. Para la dirigente, la falta de una oportunidad dentro de la colectividad hizo inviable continuar allí si quería mantener su aspiración presidencial.

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La nueva organización, denominada Partido Republicano, le permitiría preparar listas para las elecciones regionales de 2027 y, según explicó, seleccionar postulantes en los departamentos sin depender de decisiones de la dirección del Centro Democrático. La colectividad surgió de una propuesta de la familia del fallecido exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

La exsenadora asegura que pidió una escisión sin éxito

La dirigente sostuvo que su salida no se originó por versiones sobre presuntos comentarios contra el presidente Abelardo de la Espriella durante un encuentro en la residencia del embajador de Estados Unidos en Colombia. Dijo que ya buscaba una organización propia y que había planteado formalmente una escisión al Centro Democrático.

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Cabal comparó esa solicitud con la del senador Jota Pe Hernández, quien, según afirmó, también buscó separarse de su organización política sin conseguir los votos necesarios. Agregó que, sin la oferta de la familia Hernández, habría tenido que impulsar un movimiento mediante la recolección de firmas.

La exsenadora solicitó formalmente una escisión dentro del Centro Democrático antes de confirmar su salida de la colectividad - crédito Camila Díaz/Colprensa

La exsenadora explicó que el proyecto partidista le dará herramientas para definir candidaturas regionales mediante inscripciones y filtros técnicos. También dejó abierta la posibilidad de pactar coaliciones locales, aunque descartó alianzas basadas únicamente en la conveniencia electoral.

“Porque llevo quince años defendiendo ideas republicanas, de libertad, del liberalismo clásico, y algunas muy libertarias al estilo de Javier Milei. Estuve sola mucho tiempo, enfrentada no solo a adversarios depredadores que me crucificaron mil veces, sino a una derecha que no sabía nada, que lo permitía todo y le daba pena controvertir. Eso fue un fenómeno mundial. Quienes hemos resistido, soportado y no hemos cambiado de piel —porque no nos gusta el travestismo en la política— tenemos hoy un reconocimiento, y yo quiero construir a partir de él desde mi propio partido”, señaló Cabal a El Colombiano.

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Mantiene distancia con Uribe y no ha vuelto a hablar con Paloma Valencia

Cabal confirmó que mantiene distancia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador y principal referente del Centro Democrático. Aun así, expresó agradecimiento porque, dijo, Uribe le abrió la puerta a la política nacional.

La dirigente ratificó su distanciamiento de Álvaro Uribe Vélez pero expresó su gratitud por la apertura de su espacio en la política - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La dirigente insistió en que su decisión responde a las limitaciones que encontró para competir por la candidatura presidencial dentro del partido. “Permanecer allí” le habría impedido buscar, desde la Presidencia, los cambios que considera necesarios para el país, sostuvo.

Tampoco ha retomado el contacto con la exsenadora Paloma Valencia, a quien el Centro Democrático eligió como candidata presidencial. Cabal negó que exista una enemistad con ella, recordó que compartieron bancada en el Senado y la describió como una compañera excepcional.

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Sin embargo, reconoció que ambas mantienen diferencias doctrinales profundas. Esas discrepancias, junto con su distancia de la dirección partidista, quedaron expuestas tras la decisión de Cabal de continuar su actividad política por fuera del Centro Democrático y sostener su aspiración a la Presidencia en 2030.