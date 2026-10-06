La millonaria contratación que mantiene a Carlos Caicedo en los tribunales: su abogado afirma que todo se hizo de “acuerdo a la ley”

La defensa de Carlos Caicedo sostiene que el exalcalde de Santa Marta no incurrió en corrupción ni en irregularidades durante la contratación de la Red de Parques - crédito Carlos Ortega/EFE

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El abogado Juan Valbuena, representante legal del exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo Omar, afirmó que su defendido no incurrió en actos de corrupción ni en irregularidades administrativas durante los procesos de contratación para la remodelación y construcción de la Red de Parques en la capital del Magdalena.

Las declaraciones del penalista se dieron tras el cierre de la fase probatoria y la presentación de los alegatos de conclusión en el juzgado de conocimiento, escenario donde tanto la Fiscalía General de la Nación como la representación de la Alcaldía de Santa Marta solicitaron formalmente emitir sentencia condenatoria contra el exmandatario local.

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Infobae Colombia habló con el abogado de Carlos Caicedo para conocer en detalle el estado de los procesos que avanzan en contra del exalcalde y, especialmente, la estrategia de su defensa, que sostiene que el líder no incurrió en irregularidades durante su administración en Santa Marta.

La Fiscalía y la representación de la Alcaldía de Santa Marta solicitaron una sentencia condenatoria contra el exmandatario Carlos Caicedo - crédito Fiscalía

El señalamiento por el caso de la Red de Parques

La investigación penal que enfrenta Caicedo por el caso de los parques se centra en las presuntas fallas de planeación y modificaciones contractuales durante su mandato como alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015. La Fiscalía acusó al exfuncionario del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo.

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Según el ente investigador, la Licitación Pública 011 de 2014 contemplaba inicialmente la intervención de cinco parques por un valor cercano a los $6.000 millones, pero la administración terminó expandiendo el proyecto a 16 parques, elevando el presupuesto total a más de $19.000 millones sin los estudios de factibilidad técnica o financiera necesarios.

A esa investigación se sumaron cuestionamientos a los contratos 390 y 413 de 2015, destinados a la adecuación de otros espacios recreativos en la ciudad, donde la Fiscalía sostuvo la existencia de inconsistencias en los análisis geotécnicos y en la verificación de experiencia de los contratistas.

Según la Fiscalía, uno de los proyectos pasó de contemplar cinco parques a incluir 16, con un incremento significativo en el valor de la contratación - crédito Alcaldía de Santa Marta

Las declaraciones de la defensa sobre los parques

Frente a la solicitud de condena, el abogado Juan Valbuena explicó en conversación con Infobae Colombia que la acusación carece de sustento probado, ya que el incremento en el número de parques obedeció a una decisión administrativa legítima para optimizar los recursos públicos y entregar más obras a la ciudadanía.

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“Lo que realmente se está reprochando de una manera insólita es que, en vez de haber construido cinco parques, se construyeron 25 en un contrato y en otro contrato se construyeron 16 parques más en los cuales se hizo una estrategia económica. La Alcaldía presenta como irregular un hecho que es propio de la administración pública y es que se construyeron más parques porque había más dinero”, afirmó Valbuena.

El jurista explicó que: “La Fiscalía y la representación de la alcaldía solicitaron condena y, pues, claramente nosotros solicitamos la absolución, basados en que lo que dice la Fiscalía en su acusación no es preciso en atención a que ellos están diciendo que hubo falta de planeación para hacer los 41 parques”.

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La defensa de Carlos Caicedo sostiene que el aumento en el número de obras respondió a la disponibilidad de recursos y a una decisión administrativa para ampliar la cobertura del proyecto - crédito Infobae Colombia

El jurista enfatizó que todas las obras contaron con diseños previos desde el programa de gobierno de la época y que la Contraloría confirmó en sus auditorías la ausencia de detrimento patrimonial, sobrecostos o pago de comisiones.

“Cuando uno habla de casos de corrupción, es que se robaron la plata, que no se construyeron las obras, que pagaron coimas o comisiones, que escogieron mal al contratista; nada de eso sucede en este caso. Lo clave que presentamos fue el programa de gobierno, los diseños de los parques y los testimonios de funcionarios expertos que manifestaron que todos los parques se hicieron de acuerdo a la ley”, sostuvo el defensor durante la conversación.

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La defensa de Carlos Caicedo cuestiona que la administración haya presentado como una posible irregularidad una modificación en el número de parques construidos: “De esta manera, la Alcaldía presenta como irregular un hecho que es propio de la administración pública y es que se construyeron más parques porque había más dinero”.

“Los diseños de todos los parques ya estaban previamente elaborados porque desde el mismo programa de gobierno de Carlos Caicedo, que si recordamos se llamaba Equidad para Todos, Primero los Niños y las Niñas, se había dispuesto que iban a construirse parques en los barrios”, agregó Valbuena.

El abogado Juan Valbuena asegura que los parques contaban con diseños previos y que su construcción estaba contemplada desde el programa de gobierno local de Carlos Caicedo - crédito Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook

“Inicialmente se presentan unas denuncias en este caso de los parques porque supuestamente existen irregularidades (...) pero todos estos contratos tuvieron auditoría por parte de la Contraloría y se determinó que no hubo ningún detrimento patrimonial, que los recursos que se invirtieron en los parques sirvieron precisamente para la construcción de los parques”, explicó el penalista.

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El panorama general de los procesos judiciales de Caicedo

El expediente judicial del exalcalde abarca varios frentes procesales derivados de su gestión pública, siendo el caso de los puestos de salud el que registra la decisión más drástica en primera instancia.

El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a 117,6 meses de prisión (9 años y 10 meses), multa de más de $4.453 millones e inhabilitación para ejercer cargos públicos por irregularidades en el Contrato 191 de 2015, que buscaba intervenir los centros médicos de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.

Respecto a este fallo, Valbuena precisó que la decisión se encuentra apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, bajo el argumento de que el exmandatario solo actuaba como presidente de la junta directiva de la E.S.E. hospitalaria y no como ordenador del gasto, responsabilidad que recaía en el gerente de la unidad médica.

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La defensa apeló esa decisión y sostiene que Carlos Caicedo no era el ordenador del gasto del contrato investigado, sino presidente de la junta directiva de la E.S.E. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El equipo defensor concluyó que Caicedo ha acudido de manera presencial a todas las citaciones de la justicia ordinaria, confiando en que las autoridades judiciales acogerán las pruebas técnicas y revocarán los señalamientos en ambos procesos.

“Carlos Caicedo siempre ha respondido al llamado de la justicia. Él sigue yendo a las audiencias, sigue cubriendo las leyes, poniendo la cara y, obviamente, defendiéndose de todo este tipo de denuncias, quejas y procesos. Entonces, la actitud de él siempre ha sido responder a la justicia”, dijo el jurista para Infobae Colombia.