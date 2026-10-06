Colombia

Gobierno De la Espriella retomaría el Día sin IVA en Colombia: sería similar al implementado durante la pandemia del Covid-19

La propuesta contemplaría descuentos temporales para compradores y un aumento de la demanda formal, aunque el Ejecutivo todavía no define las fechas, los territorios beneficiados, los bienes incluidos ni la vía jurídica aplicable

Compras durante el Día sin IVA de 2021. Foto: (Colprensa-Sergio Acero)
El Gobierno de Abelardo de la Espriella evalúa reactivar el Día sin IVA en Colombia para aliviar a los comerciantes tras el terremoto - crédito Sergio Acero - Colprensa
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella estudia la reactivación del Día sin IVA en Colombia como parte de las medidas para estimular las ventas y aliviar la situación de los comerciantes en los departamentos afectados por el terremoto.

La propuesta fue mencionada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, dentro de un paquete de alternativas orientadas a la recuperación económica de las zonas golpeadas por el sismo. La intención sería generar un incentivo temporal al consumo, con descuentos para compradores y un aumento de la demanda en el comercio formal.

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Por el momento, no se han informado las fechas, los departamentos que quedarían incluidos, los productos que accederían al beneficio ni el mecanismo jurídico que utilizaría el Ejecutivo para aplicar la medida.

La exención eliminaría de forma temporal el IVA del 19% en bienes seleccionados

Bogotá, 19 de Junio de 2020. Largas filas en almacenes de Bogotá en el día sin IVA. Lugar: Éxito Villa Mayor Autopista Sur. (Colprensa - Camila Díaz)
La tarifa general del Impuesto sobre las Ventas en Colombia es del 19% y la suspensión del tributo aplica únicamente a bienes seleccionados - crédito Camila Díaz/Colprensa

El antecedente del programa se remonta a la recuperación económica posterior a la pandemia de Covid-19. En ese momento, el Día sin IVA consistió en una exención temporal del Impuesto sobre las Ventas, cuya tarifa general es del 19%, para determinados productos y bajo condiciones específicas.

La iniciativa quedó incorporada en la Ley de Inversión Social, identificada como Ley 2155 de 2021. El objetivo era elevar las compras de los hogares, respaldar a los comercios formales y reducir el valor final de algunos artículos.

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Si el Gobierno retoma un esquema similar, la rebaja no se aplicaría de manera general a todos los bienes y servicios. Las jornadas anteriores establecieron categorías concretas, límites de precio y topes por comprador.

Electrodomésticos, ropa y útiles escolares estuvieron entre los productos incluidos

Día sin IVA-Colombia-28-10-2021
La exención temporal del tributo quedó incorporada en la Ley 2155 de 2021 para respaldar al comercio formal - crédito Dian

Las ediciones previas del programa incluyeron electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, prendas de vestir, juguetes, útiles escolares, equipos deportivos y bienes e insumos agropecuarios.

Cada categoría tuvo un valor máximo permitido, calculado con base en las Unidades de Valor Tributario (UVT). Esa condición buscaba concentrar el beneficio en artículos definidos por la regulación y evitar que la exención alcanzara compras que superaran los montos establecidos.

El eventual nuevo modelo deberá precisar si conserva esas categorías o si modifica la lista para ajustarla a las necesidades de los territorios afectados. También deberá definir si la jornada tendría cobertura nacional o un alcance limitado a los departamentos impactados por el terremoto.

Las reglas aplicadas en años anteriores permitían adquirir hasta tres unidades del mismo tipo de producto por comprador y por establecimiento. El límite apuntaba a impedir compras masivas con fines de reventa y a mantener el beneficio para los consumidores finales.

En las primeras jornadas, las adquisiciones debían realizarse a través de medios de pago electrónicos, como tarjetas de crédito, débito u otros mecanismos certificados. Más adelante se habilitaron alternativas para pagos en efectivo, siempre que existiera una factura o comprobante de venta válido.

El alcance final de la propuesta dependerá de las normas que expida el Gobierno de Colombia. Hasta ahora, la información disponible señala que la iniciativa forma parte de las opciones analizadas para reactivar la actividad comercial en las regiones afectadas.

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