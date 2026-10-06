Deportes

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

El volante que fue campeón con la selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 del 2026 llegará al fútbol inglés una vez cumpla mayoría de edad y después de disputar la Copa del Mundo de la categoría

El volante no tenía contrato profesional con Atlético Nacional, situación que facilita una posible transferencia internacional-crédito @samuelmartinez_10/Instagram
El volante no tenía contrato profesional con Atlético Nacional, situación que facilita una posible transferencia internacional-crédito @samuelmartinez_10/Instagram
Guardar

El mediocampista colombiano Samuel Martínez fue incluido por The Guardian entre los 60 futbolistas más talentosos nacidos en 2009. El jugador, recientemente fichado por Liverpool, es el único colombiano de la lista y recibe el apodo de “el Kaká colombiano” por sus similitudes con el brasileño.

Martínez se destacó en el Campeonato Sudamericano Sub-17, donde ayudó a Colombia a vencer a Brasil por 3-0 en semifinales y a Argentina por 4-0 en la final. Su actuación impulsó al club inglés a cerrar su contratación por una cifra cercana a USD 1 millón, con incorporación prevista para 2027.

PUBLICIDAD

Juan Camilo Pérez, jefe de captación de Atlético Nacional, convenció a Martínez de incorporarse al club cuando tenía 12 años. El scout dijo a The Guardian que existen similitudes con Kaká por “la forma en que avanza con explosividad, su inteligencia y disciplina de juego, y el peso perfecto que imprime a sus pases”, y lo describió como el mejor jugador del campeonato Sub-17.

Nacido en Tuluá, el futbolista fue descubierto por Atlético Nacional cuando tenía 12 años. Su contrato con Liverpool será de cinco años y el equipo también superó el interés de Borussia Dortmund; antes de trasladarse a Inglaterra, Martínez espera disputar el Mundial Sub-17 de Qatar, programado del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Samuel MartínezSelección ColombiaNext Generation 2026The GuardianColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: cuando será el próximo partido de la figura de la selección Colombia

El delantero colombiano se reincorporó a las sesiones en la sede deportiva del club alemán, donde el técnico Vincent Kompany reunió a ocho integrantes del primer equipo y cinco juveniles antes de su juego ante Augsburgo

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: cuando será el próximo partido de la figura de la selección Colombia

Colombia perdió ante India en el Mundial de Tejo y las redes no lo perdonaron: “Gracias guerreros”

La competencia reunió a 18 representaciones de cuatro continentes en Bogotá y dejó al país anfitrión sin la copa por cuarta vez

Colombia perdió ante India en el Mundial de Tejo y las redes no lo perdonaron: “Gracias guerreros”

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

La Amarilla dirigida por Néstor Lorenzo enfrentará en el estadio del Inter Miami al combinado Inca, luego de empatar contra México y perder contra Paraguay

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Radamel Falcao volverá a jugar con el Atlético de Madrid: el delantero tendrá un partido de leyendas contra el América de México

El último club profesional del máximo goleador en la historia de la selección Colombia fue Millonarios en el primer semestre del 2026 y sigue sin anunciar su retiro

Radamel Falcao volverá a jugar con el Atlético de Madrid: el delantero tendrá un partido de leyendas contra el América de México

Javier Hernández Bonnet criticó a Jhon Jáder Durán tras revelación de su compañero de equipo en Turquía: “Está es enfermo”

El atacante antioqueño fue objeto de críticas por lo que dijo el volante brasileño Fred sobre su actitud cuando compartió con él en Fenerbahçe

Javier Hernández Bonnet criticó a Jhon Jáder Durán tras revelación de su compañero de equipo en Turquía: “Está es enfermo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

Actriz de ‘Chepe Fortuna’ habló de la emergencia médica que afectó su memoria: “Que tú te mires en el espejo y no sepas quién eres”

⁠El comediante César Corredor, ‘Barbarita’, respaldó a Ricardo Orrego tras ser imputado por presunto acoso sexual: “Para verdades el tiempo”

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

Deportes

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: cuando será el próximo partido de la figura de la selección Colombia

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: cuando será el próximo partido de la figura de la selección Colombia

Colombia perdió ante India en el Mundial de Tejo y las redes no lo perdonaron: “Gracias guerreros”

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Radamel Falcao volverá a jugar con el Atlético de Madrid: el delantero tendrá un partido de leyendas contra el América de México

Javier Hernández Bonnet criticó a Jhon Jáder Durán tras revelación de su compañero de equipo en Turquía: “Está es enfermo”