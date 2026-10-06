Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

El volante no tenía contrato profesional con Atlético Nacional, situación que facilita una posible transferencia internacional-crédito @samuelmartinez_10/Instagram

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El mediocampista colombiano Samuel Martínez fue incluido por The Guardian entre los 60 futbolistas más talentosos nacidos en 2009. El jugador, recientemente fichado por Liverpool, es el único colombiano de la lista y recibe el apodo de “el Kaká colombiano” por sus similitudes con el brasileño.

Martínez se destacó en el Campeonato Sudamericano Sub-17, donde ayudó a Colombia a vencer a Brasil por 3-0 en semifinales y a Argentina por 4-0 en la final. Su actuación impulsó al club inglés a cerrar su contratación por una cifra cercana a USD 1 millón, con incorporación prevista para 2027.

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Juan Camilo Pérez, jefe de captación de Atlético Nacional, convenció a Martínez de incorporarse al club cuando tenía 12 años. El scout dijo a The Guardian que existen similitudes con Kaká por “la forma en que avanza con explosividad, su inteligencia y disciplina de juego, y el peso perfecto que imprime a sus pases”, y lo describió como el mejor jugador del campeonato Sub-17.

Nacido en Tuluá, el futbolista fue descubierto por Atlético Nacional cuando tenía 12 años. Su contrato con Liverpool será de cinco años y el equipo también superó el interés de Borussia Dortmund; antes de trasladarse a Inglaterra, Martínez espera disputar el Mundial Sub-17 de Qatar, programado del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

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