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Colombia perdió ante India en el Mundial de Tejo y las redes no lo perdonaron: “Gracias guerreros”

La competencia reunió a 18 representaciones de cuatro continentes en Bogotá y dejó al país anfitrión sin la copa por cuarta vez

El equipo de la embajada hindú consiguió su segundo título al derrotar a Colombia en la final - crédito Embajada de India en Colombia
El equipo de la embajada hindú consiguió su segundo título al derrotar a Colombia en la final - crédito Embajada de India en Colombia
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Un total de 18 delegaciones internacionales se reunieron en Bogotá para participar en el IV Mundial de Tejo 2026, encuentro deportivo que se llevó a cabo el 2 de octubre de 2026.

El torneo se disputó en Tejo La Embajada, establecimiento cultural de Bogotá que impulsa la iniciativa desde 2023, siendo un espacio de intercambio cultural y diplomático alrededor de una práctica colombiana, con representantes de América, Europa, Asia y Oceanía.

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Las 18 misiones participantes incluyeron a Colombia, Perú, Uruguay, México y Canadá por América; Suiza, Austria, Inglaterra, Gales, Países Bajos, Polonia y Turquía por Europa; e India, Filipinas, Indonesia, Japón, China y Australia por Asia y Oceanía.

El tejo, también llamado turmequé, tiene más de 500 años de tradición y raíces en el Altiplano Cundiboyacense. El juego consiste en lanzar discos metálicos hacia objetivos de arcilla con mechas o pequeñas cargas explosivas, una dinámica que combina precisión y destreza.

La competencia buscó trasladar esa tradición a un escenario de relaciones entre delegaciones diplomáticas.

India bicampeón

En esta edición, la delegación de India revalidó el título obtenido en 2025 para convertirse en el primer país bicampeón del certamen. Colombia, país de origen del deporte, volvió a quedarse sin el trofeo por cuarta edición consecutiva.

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La Embajada de India en Colombia celebró el resultado en sus canales oficiales. La misión diplomática destacó el alcance cultural de la jornada.

“Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora, revalidando su título en esta celebración internacional única”, indicó la representación diplomática en sus redes sociales.

Igualmente, mencionaron que, además de ganar el certamen, el evento sirvió para generar nuevos vínculos con sus homólogos diplomáticos en el país sudamericano.

“Más allá de la competición, el Mundial de Tejo fue una oportunidad magnífica para tender puentes, compartir culturas y fortalecer los lazos de amistad entre los países participantes”, expresaron.

La organización también felicitó a la delegación vencedora. Tejo La Embajada afirmó que “el bicampeonato fue muy merecido. Muy buenos en nuestro deporte nacional”.

El mensaje de los organizadores se alineó con el propósito que las fuentes atribuyen al campeonato desde su creación: convertir las canchas de arcilla, los bocines y las mechas en un punto de encuentro para misiones de distintos países. La edición de Bogotá mantuvo ese enfoque aun cuando el resultado dejó nuevamente el trofeo fuera del país anfitrión.

El historial de esta competencia sitúa a Perú como campeón en 2023 y a Suiza como ganador en 2024. India había conquistado el torneo en la edición de 2025.

La victoria de 2026 consolidó a India como el único equipo con dos títulos en la corta trayectoria del torneo. La condición de bicampeón se produjo en una cita que, pese a su carácter internacional, gira alrededor de un juego nacido en territorio colombiano.

Las bromas en redes por la derrota de Colombia en casa

La derrota colombiana generó mensajes de sorpresa, humor e indignación entre usuarios de redes sociales. El periodista José Orlando Ascencio resumió el tono de algunas publicaciones con una frase sobre el resultado: “Perdimos un mundial de tejo jugando de locales. Que se vayan todos”.

Otros comentarios recurrieron a códigos habituales de la afición deportiva colombiana. Un usuario escribió “Cada día es un nuevo ‘Gracias Guerreros’”, mientras otro lamentó que hubiera “una Selección Colombia perdiendo”, en alusión al resultado del torneo.

Las publicaciones no representan una reacción generalizada, pero reflejaron la paradoja que acompañó la victoria india.

Colombia reunió a delegaciones de varios continentes para jugar su deporte tradicional y volvió a ver cómo otra misión diplomática levantaba la copa. Para algunos usuarios, esa derrota en casa se sumó a la cadena de frustraciones deportivas que suelen circular a diario en redes sociales.

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